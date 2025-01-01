|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Gann çizgisi\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="GannLine"; // Çizgi ismi
input int InpDate1=20; // 1-inci noktanın tarihi, %
input int InpPrice1=75; // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int InpDate2=80; // 2-inci noktanın tarihi, %
input double InpAngle=0.0; // Gan Açısı
input double InpScale=1.0; // Ölçek
input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Çizgi stili
input int InpWidth=2; // Çizgi stili
input bool InpBack=false; // Arka plan çizgisi
input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula
input bool InpRayLeft=false; // Çizginin sola doğru sürekliliği
input bool InpRayRight=true; // Çizginin sağa doğru sürekliliği
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Çizgisini; koordinatlar, açı ve ölçek ile oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="GannLine", // çizgi ismi
const int sub_window=0, // alt pencere indisi
datetime time1=0, // ilk nokta zamanı
double price1=0, // ilk nokta fiyatı
datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı
const double angle=1.0, // Gann açısı
const double scale=1.0, // ölçek
const color clr=clrRed, // çizgi rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili
const int width=1, // çizgi kalınlığı
const bool back=false, // arka planda
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool ray_left=false, // çizginin sola doğru sürekliliği
const bool ray_right=true, // çizginin sağa doğru sürekliliği
const bool hidden=true, // nesneyi listede gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- verilen koordinatlarla bir Gann Çizgisi oluştur
//--- ikinci tutturma noktasının doğru koordinatları,
//--- Gann açısının ve/veya ölçeğin değişiminden sonra otomatik olarak yeniden tanımlanır,
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Gann Çizgisi oluşturulamadı\"! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- Gann açısını değiştir
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- çizgi rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi görünüm stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- çizginin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- çizginin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann çizgisi çapa noktasını taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLinePointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="GannLine", // çizgi ismi
const int point_index=0, // tutturma noktası indisi
datetime time=0, // çapa noktası zaman koordinatı
double price=0) // çapa noktası fiyat koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- çizginin tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann açısını değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineAngleChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="GannLine", // çizgi ismi
const double angle=1.0) // Gann açısı
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- Gann açısını değiştir
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
{
Print(__FUNCTION__,
": Gann açısı değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Çizgisinin ölçeğini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineScaleChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="GannLine", // çizgi ismi
const double scale=1.0) // ölçek
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
{
Print(__FUNCTION__,
": ölçek değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, Gann çizgisini çizelgeden siler |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="GannLine") // çizgi ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- Gann çizgisini sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Gann Çizgisi\" silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Çizgisinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
{
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak
if(!time1)
{
//--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
time1=temp[0];
}
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
datetime date[];
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Gan çizgisini çizmek için noktaları tanımla
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- Gann Çizgisini oluştur
if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktasını taşı ve açıyı değiştir
//--- döngü sayacı
int v_steps=accuracy/2;
//--- ilk tutturma noktasını dikey olarak taşı
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(p1>1)
p1-=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- yarım saniyelik gecikme
Sleep(500);
//--- Gan açısının (ilk tutturma noktasının taşınmasıyla değişen)
//--- mevcut değerini tanımla
double curr_angle;
if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))
return;
//--- döngü sayacı
v_steps=accuracy/8;
//--- Gann açısını değiştir
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- çizgiyi çizelgeden sil
GannLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}