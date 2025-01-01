//--- açıklama

#property description "Script, \"Gann çizgisi\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="GannLine"; // Çizgi ismi

input int InpDate1=20; // 1-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice1=75; // 1-inci noktanın fiyatı, %

input int InpDate2=80; // 2-inci noktanın tarihi, %

input double InpAngle=0.0; // Gan Açısı

input double InpScale=1.0; // Ölçek

input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Çizgi stili

input int InpWidth=2; // Çizgi stili

input bool InpBack=false; // Arka plan çizgisi

input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula

input bool InpRayLeft=false; // Çizginin sola doğru sürekliliği

input bool InpRayRight=true; // Çizginin sağa doğru sürekliliği

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gann Çizgisini; koordinatlar, açı ve ölçek ile oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="GannLine", // çizgi ismi

const int sub_window=0, // alt pencere indisi

datetime time1=0, // ilk nokta zamanı

double price1=0, // ilk nokta fiyatı

datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı

const double angle=1.0, // Gann açısı

const double scale=1.0, // ölçek

const color clr=clrRed, // çizgi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili

const int width=1, // çizgi kalınlığı

const bool back=false, // arka planda

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool ray_left=false, // çizginin sola doğru sürekliliği

const bool ray_right=true, // çizginin sağa doğru sürekliliği

const bool hidden=true, // nesneyi listede gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeGannLineEmptyPoints(time1,price1,time2);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- verilen koordinatlarla bir Gann Çizgisi oluştur

//--- ikinci tutturma noktasının doğru koordinatları,

//--- Gann açısının ve/veya ölçeğin değişiminden sonra otomatik olarak yeniden tanımlanır,

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNLINE,sub_window,time1,price1,time2,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Gann Çizgisi oluşturulamadı\"! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- Gann açısını değiştir

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);

//--- çizgi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi görünüm stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- çizginin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- çizginin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gann çizgisi çapa noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLinePointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="GannLine", // çizgi ismi

const int point_index=0, // tutturma noktası indisi

datetime time=0, // çapa noktası zaman koordinatı

double price=0) // çapa noktası fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- çizginin tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gann açısını değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineAngleChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="GannLine", // çizgi ismi

const double angle=1.0) // Gann açısı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Gann açısını değiştir

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": Gann açısı değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gann Çizgisinin ölçeğini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineScaleChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="GannLine", // çizgi ismi

const double scale=1.0) // ölçek

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))

{

Print(__FUNCTION__,

": ölçek değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, Gann çizgisini çizelgeden siler |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GannLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="GannLine") // çizgi ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Gann çizgisini sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Gann Çizgisi\" silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gann Çizgisinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeGannLineEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)

{

//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak

if(!time2)

time2=TimeCurrent();

//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak

if(!time1)

{

//--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi

datetime temp[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);

//--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla

time1=temp[0];

}

//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Gan çizgisini çizmek için noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- Gann Çizgisini oluştur

if(!GannLineCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpAngle,InpScale,InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, tutturma noktasını taşı ve açıyı değiştir

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/2;

//--- ilk tutturma noktasını dikey olarak taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p1>1)

p1-=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!GannLinePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- Gan açısının (ilk tutturma noktasının taşınmasıyla değişen)

//--- mevcut değerini tanımla

double curr_angle;

if(!ObjectGetDouble(0,InpName,OBJPROP_ANGLE,0,curr_angle))

return;

//--- döngü sayacı

v_steps=accuracy/8;

//--- Gann açısını değiştir

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

if(!GannLineAngleChange(0,InpName,curr_angle-0.05*i))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- çizgiyi çizelgeden sil

GannLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}