- Birleşik Operatör
- İfade Operatörü
- Return Operatörü
- Koşullu Operatör if-else
- Üçlü Operatör ?:
- Switch Operatörü
- Döngü Operatörü while
- Döngü Operatörü for
- Döngü Operatörü do while
- Break Operatörü
- Continue Operatörü
- Matris çarpımı operatörü @
- Nesne Oluşturma Operatörü new
- Nesne Silme Operatörü delete
new operatörü, otomatik olarak uygun büyüklükte bir nesne oluşturur, nesne yıkıcısını çağırır ve oluşturulan nesnenin bir tarifçisine dönüş yapar. Başarısızlık durumunda operatör, NULL sabiti ile karşılaştırılabilecek bir null (boş) açıklayıcıya dönüş yapar.
'new' operatörü sadece sınıf nesnelerine uygulanabilir. Yapılara uygulanamaz.
Nesne dizileri oluşturmak için kullanılamaz. Bunun için ArrayResize() fonksiyonunu kullanınız.
Örnek:
Nesne tarifçisinin bellek adresine yapılan bir işaretçi olmadığı not edilmelidir.
'new' operatörü ile oluşturulmuş bir nesne, delete operatörü ile açıkça silinmelidir.
Ayrıca Bakınız
Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi