DRAW_COLOR_HISTOGRAM

DRAW_COLOR_HISTOGRAM stili, sıfırdan belirtilen bir değere kadar bir renkli sütun dizisi şeklinde histogram çizer. Değerler gösterge tamponundan alınır. Her bir sütun, daha önceden tanımlan mış bir küme içerisinden, kendine has bir renge sahip olabilir.

Histogramın kalınlık, renk ve stilleri, DRAW_HISTOGRAM stiline benzer şekilde, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değişmesi, mevcut duruma bağlı olarak, histogram görünümünün de değişmesini sağlar.

Her çubuk için sıfır seviyesinden bir sütun çizildiğinden, DRAW_COLOR_HISTOGRAM stilinin ayrı bir pencerede kullanılması daha iyi olacaktır. Bu çizim tipi genellikle osilatör tipi göstergeler çizmek için kullanılır, örneğin, Awesome Oscillator veya Market Facilitation Index. Görüntülenmeyecek boş değerler için sıfır değeri belirtilmelidir.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 2'dir.

bir tampon, her çubuktaki dikey kısmın sıfır olmayan değerlerinin depolanması için kullanılır; kısımın ikinci ucu, her zaman göstergenin sıfır çizgisi üzerinde olur;

bir tampon, parçayı çizmekte kullanılan renk indisini depolamak için (sadece, boş olmayan değerlerler için ayarlanması mantıklıdır).

Renkler, virgülle ayrılmış şekilde #property indicator_color1 derleyici direktifi ile belirlenebilir. Renklerin sayısı 64'ü geçemez.

MathSin() fonksiyonu temelinde, belirtilen bir renk ile bir sinüsoid çizen gösterge örneği. Tüm histogram sütunlarının renkleri, genişlikleri ve stilleri, her N tikte bir rassal olarak değişir. "bars" parametresi, sinüsoidin periyodunu belirtir, yani belirtilen sayıdaki çubuğun ardından sinüsoid döngüyü tekrar edecektir.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM stiline sahip plot1 için, #property derleyici direktifi ile başlangıçta 5 renk ayarlandığını, daha sonra OnCalculate() fonksiyonu içerisinde rengin colors[] dizisinde depolanan 14 renk arasından rassal olarak seçildiğini lütfen not ediniz. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).