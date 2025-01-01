Web Renkleri

Aşağıdaki renk sabitleri color tipi için tanımlanmıştır:

clrBlack clrDarkGreen clrDarkSlateGray clrOlive clrGreen clrTeal clrNavy clrPurple clrMaroon clrIndigo clrMidnightBlue clrDarkBlue clrDarkOliveGreen clrSaddleBrown clrForestGreen clrOliveDrab clrSeaGreen clrDarkGoldenrod clrDarkSlateBlue clrSienna clrMediumBlue clrBrown clrDarkTurquoise clrDimGray clrLightSeaGreen clrDarkViolet clrFireBrick clrMediumVioletRed clrMediumSeaGreen clrChocolate clrCrimson clrSteelBlue clrGoldenrod clrMediumSpringGreen clrLawnGreen clrCadetBlue clrDarkOrchid clrYellowGreen clrLimeGreen clrOrangeRed clrDarkOrange clrOrange clrGold clrYellow clrChartreuse clrLime clrSpringGreen clrAqua clrDeepSkyBlue clrBlue clrMagenta clrRed clrGray clrSlateGray clrPeru clrBlueViolet clrLightSlateGray clrDeepPink clrMediumTurquoise clrDodgerBlue clrTurquoise clrRoyalBlue clrSlateBlue clrDarkKhaki clrIndianRed clrMediumOrchid clrGreenYellow clrMediumAquamarine clrDarkSeaGreen clrTomato clrRosyBrown clrOrchid clrMediumPurple clrPaleVioletRed clrCoral clrCornflowerBlue clrDarkGray clrSandyBrown clrMediumSlateBlue clrTan clrDarkSalmon clrBurlyWood clrHotPink clrSalmon clrViolet clrLightCoral clrSkyBlue clrLightSalmon clrPlum clrKhaki clrLightGreen clrAquamarine clrSilver clrLightSkyBlue clrLightSteelBlue clrLightBlue clrPaleGreen clrThistle clrPowderBlue clrPaleGoldenrod clrPaleTurquoise clrLightGray clrWheat clrNavajoWhite clrMoccasin clrLightPink clrGainsboro clrPeachPuff clrPink clrBisque clrLightGoldenrod clrBlanchedAlmond clrLemonChiffon clrBeige clrAntiqueWhite clrPapayaWhip clrCornsilk clrLightYellow clrLightCyan clrLinen clrLavender clrMistyRose clrOldLace clrWhiteSmoke clrSeashell clrIvory clrHoneydew clrAliceBlue clrLavenderBlush clrMintCream clrSnow clrWhite

Nesne rengi ObjectSetInteger() fonksiyonuyla ayarlanabilir. Özel göstergelerde renk ayarlamak için PlotIndexSetInteger() fonksiyonu kullanılır. Renk değerlerinin elde edilmesi için de ObjectGetInteger() ve PlotIndexGetInteger() fonksiyonları bulunmaktadır.

Örnek: