Pozisyon Özellikleri

Alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi; bir pozisyonun açılması, pozisyonun hacminin veya yönünün değiştirilmesi veya kapatılması ile sonuçlanır. Alım-satım işlemleri, alım-satım isteği şeklinde OrderSend() fonksiyonu ile gönderilen emirlere göre yönetilir. Her finansal menkul değer için sadece bir açık pozisyon mümkündür. Pozisyonlar PositionGet...() fonksiyonları ile okunabilen bir dizi özelliğe sahiptirler.

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

POSITION_TICKET

Pozisyon fişi. Açılan her yeni pozisyon için benzersiz bir numara atanır. Bu genellikle pozisyonu açmak için kullanılan emirle eşleşir (fiş sunucu tarafından servis işlemleri için değiştirilmediyse. Örneğin, pozisyon yenileme sırasında swap ücretlendirmesi yapıldığında). Pozisyon açmak için kullanılan bir emri bulmak için POSITION_IDENTIFIER özelliğini kullanın.
 

POSITION_TICKET değeri MqlTradeRequest::position değerine karşılık gelir.

long

POSITION_TIME

Pozisyon açılış zamanı

datetime

POSITION_TIME_MSC

01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde pozisyon açılış zamanı

long

POSITION_TIME_UPDATE

01.01.1970 tarihinden beri geçen saniyeler şeklinde pozisyon değişim zamanı

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde pozisyon değişim zamanı

long

POSITION_TYPE

Pozisyon tipi

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Pozisyon magic number (bakınız ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

Pozisyon tanımlayıcısı her yeni pozisyon için atanan benzersiz bir numaradır. Pozisyonun işleyişini değiştirmez ve pozisyonu açmak için kullanılan emre karşılık gelir.

 

Pozisyon tanımlayıcısı emri açmak, değiştirmek veya kapatmak için kullanılan her emir(ORDER_POSITION_ID) ve işlem (DEAL_POSITION_ID) için belirtilir. Pozisyonla ilgili işlem ve emirleri bulmak için bu özeliği kullanın.

 

Netleştirme modunda bir pozisyonu ters çevirirken (bir giriş veya çıkış işlemiyle) POSITION_IDENTIFIER değeri değişmez. Ama, POSITION_TICKET değeri ters çevirme işlemini yaptıran emrin fişi ile değiştirilir. Pozisyonlar hedge modunda  ters çevrilemez.

long

POSITION_REASON

Pozisyonun açılma sebebi

ENUM_POSITION_REASON

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

POSITION_VOLUME

Pozisyon Hacmi

double

POSITION_PRICE_OPEN

Pozisyon açılış fiyatı

double

POSITION_SL

Açık Pozisyon için Zarar Durdur seviyesi

double

POSITION_TP

Açık pozisyon için Kar Al seviyesi

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Pozisyon sembolünün mevcut fiyatı

double

POSITION_SWAP

Birikmiş swap

double

POSITION_PROFIT

Mevcut kar

double

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı

Açıklama

Tip

POSITION_SYMBOL

Pozisyon sembolü

string

POSITION_COMMENT

Pozisyon yorumu

string

 

Açık bir pozisyonun yönü (alış veya satış), ENUM_POSITION_TYPE sayımının değerleri ile tanımlanır. Açık bir pozisyonun tipi hakkında bilgi almak için PositionGetInteger() fonksiyonunu POSITION_TYPE şekillendiricisi ile kullanın.

ENUM_POSITION_TYPE

Tanıtıcı

Açıklama

POSITION_TYPE_BUY

Alış işlemi

POSITION_TYPE_SELL

Satış

 

Açılan pozisyonla ilgili sebep verisi POSITION_REASON özelliğinde tutulur. Pozisyon, bir mobil uygulama ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş POSITION_REASON özelliğinin muhtemel değerleri ENUM_POSITION_REASON sayımında tanımlanmıştır.

ENUM_POSITION_REASON

Tanıtıcı

Açıklama

POSITION_REASON_CLIENT

Pozisyon, masaüstü terminali ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış

POSITION_REASON_MOBILE

Pozisyon, bir mobil uygulama ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış

POSITION_REASON_WEB

Pozisyon, bir çevrim içi platformu ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış

POSITION_REASON_EXPERT

Pozisyon, bir MQL5 programı ile (Uzman Danışman veya betik) yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış

 