Alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi; bir pozisyonun açılması, pozisyonun hacminin veya yönünün değiştirilmesi veya kapatılması ile sonuçlanır. Alım-satım işlemleri, alım-satım isteği şeklinde OrderSend() fonksiyonu ile gönderilen emirlere göre yönetilir. Her finansal menkul değer için sadece bir açık pozisyon mümkündür. Pozisyonlar PositionGet...() fonksiyonları ile okunabilen bir dizi özelliğe sahiptirler.
PositionGetInteger() fonksiyonu için
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
POSITION_TICKET
|
Pozisyon fişi. Açılan her yeni pozisyon için benzersiz bir numara atanır. Bu genellikle pozisyonu açmak için kullanılan emirle eşleşir (fiş sunucu tarafından servis işlemleri için değiştirilmediyse. Örneğin, pozisyon yenileme sırasında swap ücretlendirmesi yapıldığında). Pozisyon açmak için kullanılan bir emri bulmak için POSITION_IDENTIFIER özelliğini kullanın.
POSITION_TICKET değeri MqlTradeRequest::position değerine karşılık gelir.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Pozisyon açılış zamanı
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde pozisyon açılış zamanı
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen saniyeler şeklinde pozisyon değişim zamanı
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
01.01.1970 tarihinden beri geçen milisaniyeler şeklinde pozisyon değişim zamanı
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Pozisyon tipi
|
POSITION_MAGIC
|
Pozisyon magic number (bakınız ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Pozisyon tanımlayıcısı her yeni pozisyon için atanan benzersiz bir numaradır. Pozisyonun işleyişini değiştirmez ve pozisyonu açmak için kullanılan emre karşılık gelir.
Pozisyon tanımlayıcısı emri açmak, değiştirmek veya kapatmak için kullanılan her emir(ORDER_POSITION_ID) ve işlem (DEAL_POSITION_ID) için belirtilir. Pozisyonla ilgili işlem ve emirleri bulmak için bu özeliği kullanın.
Netleştirme modunda bir pozisyonu ters çevirirken (bir giriş veya çıkış işlemiyle) POSITION_IDENTIFIER değeri değişmez. Ama, POSITION_TICKET değeri ters çevirme işlemini yaptıran emrin fişi ile değiştirilir. Pozisyonlar hedge modunda ters çevrilemez.
|
long
|
POSITION_REASON
|
Pozisyonun açılma sebebi
PositionGetDouble() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
POSITION_VOLUME
|
Pozisyon Hacmi
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Pozisyon açılış fiyatı
|
double
|
POSITION_SL
|
Açık Pozisyon için Zarar Durdur seviyesi
|
double
|
POSITION_TP
|
Açık pozisyon için Kar Al seviyesi
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Pozisyon sembolünün mevcut fiyatı
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Birikmiş swap
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Mevcut kar
|
double
PositionGetString() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
POSITION_SYMBOL
|
Pozisyon sembolü
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Pozisyon yorumu
|
string
Açık bir pozisyonun yönü (alış veya satış), ENUM_POSITION_TYPE sayımının değerleri ile tanımlanır. Açık bir pozisyonun tipi hakkında bilgi almak için PositionGetInteger() fonksiyonunu POSITION_TYPE şekillendiricisi ile kullanın.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Alış işlemi
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Satış
Açılan pozisyonla ilgili sebep verisi POSITION_REASON özelliğinde tutulur. Pozisyon, bir mobil uygulama ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak gerçekleştirilmiş POSITION_REASON özelliğinin muhtemel değerleri ENUM_POSITION_REASON sayımında tanımlanmıştır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
Pozisyon, masaüstü terminali ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
Pozisyon, bir mobil uygulama ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış
|
POSITION_REASON_WEB
|
Pozisyon, bir çevrim içi platformu ile yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
Pozisyon, bir MQL5 programı ile (Uzman Danışman veya betik) yerleştirilen bir emrin sonucu olarak açılmış