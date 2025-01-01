Pozisyon tanımlayıcısı her yeni pozisyon için atanan benzersiz bir numaradır. Pozisyonun işleyişini değiştirmez ve pozisyonu açmak için kullanılan emre karşılık gelir.

Pozisyon tanımlayıcısı emri açmak, değiştirmek veya kapatmak için kullanılan her emir(ORDER_POSITION_ID) ve işlem (DEAL_POSITION_ID) için belirtilir. Pozisyonla ilgili işlem ve emirleri bulmak için bu özeliği kullanın.

Netleştirme modunda bir pozisyonu ters çevirirken (bir giriş veya çıkış işlemiyle) POSITION_IDENTIFIER değeri değişmez. Ama, POSITION_TICKET değeri ters çevirme işlemini yaptıran emrin fişi ile değiştirilir. Pozisyonlar hedge modunda ters çevrilemez.