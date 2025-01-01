DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarNesne SabitleriNesne TipleriOBJ_ARROW_CHECK 

OBJ_ARROW_CHECK

Kontrol işareti.

ObjArrowCheck

Not

İşarete göre tutturma konumu ENUM_ARROW_ANCHOR sayımından seçilebilir.

MetaEditor'de bir kod yazarken büyük işaretler (5'ten büyük), sadece uygun OBJPROP_WIDTH özellik değerini ayarlayarak oluşturulabilir.

Örnek

Aşağıdaki script, Kontrol işaretini oluşturur ve çizelge üzerinde taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Bu script \"Kontrol\" işaretini çizer."
#property description "tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string            InpName="ArrowCheck"// İşaret ismi
input int               InpDate=10;           // % şeklinde tutturma koordinatı tarihi
input int               InpPrice=50;          // % şeklinde tutturma koordinatı fiyatı
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP// Tutturma noktası tipi
input color             InpColor=clrRed;      // İşaret rengi
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_DOT;   // Kenar çizgisi stili
input int               InpWidth=5;           // İşaret boyutu
input bool              InpBack=false;        // Arkaplan işareti
input bool              InpSelection=false;   // taşıma için vurgula
input bool              InpHidden=true;       // Nesne listesinde gizle
input long              InpZOrder=0;          // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kontrol işareti oluştur                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckCreate(const long              chart_ID=0,           // çizelge tanımlayıcı
                      const string            name="ArrowCheck",    // işaret ismi
                      const int               sub_window=0,         // alt-pencere indisi
                      datetime                time=0,               // tutturma noktası zamanı
                      double                  price=0,              // tutturma noktası fiyatı
                      const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM// tutturma noktası tipi
                      const color             clr=clrRed,           // işaret rengi
                      const ENUM_LINE_STYLE   style=STYLE_SOLID,    // kenar çizgisi stili
                      const int               width=3,              // işaret boyutu
                      const bool              back=false,           // arka planda çiz
                      const bool              selection=true,       // taşıma için vurgula
                      const bool              hidden=true,          // nesne listesinde sakla
                      const long              z_order=0)            // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- işareti oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_CHECK,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Kontrol\" işaretinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- tutturma noktası tipini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- bir işaret rengi ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kenar çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- işaret boyutunu ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- işareti fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckMove(const long   chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                    const string name="ArrowCheck"// nesne ismi
                    datetime     time=0,            // tutturma noktası zaman koordinatı
                    double       price=0)           // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kontrol tutturma noktası tipini değiştir                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckAnchorChange(const long              chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                            const string            name="ArrowCheck"// nesne ismi
                            const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP// tutturma noktası tipi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktası tipini değiştir
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktası tipinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kontrol işaretini sil                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowCheckDelete(const long   chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                      const string name="ArrowCheck"// işaret ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- işareti sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Kontrol\" işaretinin silinmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve                       |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- işaretin çizileceği noktaları tanımla
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- Kontrol işaretini çizelge üzerinde oluştur
   if(!ArrowCheckCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktasını taşı ve konumunu işarete göre değiştir
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars*2/5;
//--- tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.025 saniyelik gecikme
      Sleep(25);
     }
//--- tutturma noktasının konumunu işarete göre değiştir
   ArrowCheckAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- çizelgeyi yeniden çiz
   ChartRedraw();
//--- döngü sayacı
   h_steps=bars*2/5;
//--- tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ArrowCheckMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.025 saniyelik gecikme
      Sleep(25);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- işareti çizelgeden sil
   ArrowCheckDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }