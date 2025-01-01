DokümantasyonBölümler
OBJ_TREND 

OBJ_TREND

Trend Çizgisi.

ObjTrend

Not

Trend Çizgisinin, sağa ve/veya sola doğru olan sürekliliklerinin (sırasıyla OBJPROP_RAY_RIGHT ve OBJPROP_RAY_LEFT özelliklerinin) belirtilmesi mümkündür.

Örnek

Aşağıdaki script Trend Çizgisini çizelge üzerinde oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script, \"Trend Çizgisi\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="Trend";     // Çizgi ismi
input int             InpDate1=35;         // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=60;        // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=65;         // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=40;        // 2-inci noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;     // Çizgi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Çizgi stili
input int             InpWidth=2;          // Çizgi genişliği
input bool            InpBack=false;       // Arkaplan nesnesi
input bool            InpSelection=true;   // Taşımak için vurgula
input bool            InpRayLeft=false;    // Çizginin sola doğru sürekliliği
input bool            InpRayRight=false;   // Çizginin sağa doğru sürekliliği
input bool            InpHidden=true;      // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;         // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verilen koordinatlar ile bir trend çizgisi oluştur               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                 const string          name="TrendLine",  // çizelge ismi
                 const int             sub_window=0,      // alt pencere indisi
                 datetime              time1=0,           // ilk noktanın zamanı
                 double                price1=0,          // ilk noktanın fiyatı
                 datetime              time2=0,           // ikinci noktanın zamanı
                 double                price2=0,          // ikinci noktanın fiyatı
                 const color           clr=clrRed,        // çizgi rengi
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// çizgi stili
                 const int             width=1,           // çizgi genişliği
                 const bool            back=false,        // arkaplan nesnesi
                 const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                 const bool            ray_left=false,    // çizginin sola doğru sürekliliği
                 const bool            ray_right=false,   // çizginin sağa doğru sürekliliği
                 const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                 const long            z_order=0)         // fare ttıklaması önceliği
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeTrendEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- verilen koordinatlar ile trend çizgisini oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": trend çizgisinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- çizgi rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi görünüm stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- çizginin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- çizginin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend çizgisinin tutturma noktasını taşı                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                      const string name="TrendLine"// çizgi ismi
                      const int    point_index=0,    // tutturma noktası indisi
                      datetime     time=0,           // tutturma noktasının zaman koordinatı
                      double       price=0)          // tutturma noktasının zaman koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- trend çizgisinin tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, trend çizgisini çizelgeden siler.                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                 const string name="TrendLine"// çizgi ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- trend çizgisini sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": trend çizgisi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend çizgisinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve      |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilkinin 9 çubuk sonrasına konumlandırılır
   if(!time2)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- ikinci noktayı birincisinden 9 çubuk ileri ayarla
      time2=temp[0];
     }
//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa birinciye eşit olur
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- bir trend çizgisi oluştur
   if(!TrendCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, çizginin tutturma noktasını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/5;
//--- ilk tutturma noktasını dikey olarak taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- ikinci tutturma noktasını dikey olarak taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- yarım saniyelik gecikme
   Sleep(500);
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/2;
//--- iki tutturma noktasını aynı anda taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- şu değerleri kullan
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- noktaları kaydır
      if(!TrendPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.03 saniyelik gecikme
      Sleep(30);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- trend çizgisini sil
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }