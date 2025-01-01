DokümantasyonBölümler
OBJ_GANNGRID

Gann Izgarası.

ObjGannGrid

Not

Gann Izgarası için, ENUM_GANN_DIRECTIONsayımıyla trend tipini belirlemek mümkündür. Ölçek değerini (OBJPROP_SCALE) ayarlayarak, eğim açısını ve ızgarayı değiştirmek mümkündür.

Örnek

Aşağıdaki script, çizelge üzerinde Gann Izgarası oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script \"Gann Izgarası\" grafiksel nesnesini oluşturur."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi""
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="GannGrid";        // Izgaranın ismi
input int             InpDate1=15;               // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=25;              // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=35;               // 2-inci noktanın tarihi, %
input double          InpScale=3.0;              // Ölçek
input bool            InpDirection=false;        // Trend yönü
input color           InpColor=clrRed;           // Izgara rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Izgara çizgilerinin stili
input int             InpWidth=1;                // Yelpaze çizgilerinin kalınlığı
input bool            InpBack=false;             // Arkaplan nesnesi
input bool            InpSelection=true;         // Taşımak için vurgula
input bool            InpHidden=true;            // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;               // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gan Izgarası Oluştur                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                    const string          name="GannGrid",   // ızgara ismi
                    const int             sub_window=0,      // alt pencere indisi
                    datetime              time1=0,           // ilk nokta zamanı
                    double                price1=0,          // ilk nokta fiyatı
                    datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                    const double          scale=1.0,         // ölçek
                    const bool            direction=true,    // trend yönü
                    const color           clr=clrRed,        // ızgara rengi
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// ızgara çizgilerinin stili
                    const int             width=1,           // ızgara çizgilerinin kalınlığı
                    const bool            back=false,        // arka planda
                    const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                    const bool            hidden=true,       // nesneyi listede gizle
                    const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeGannGridEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Gann Izgarasını verilen koordinatlara göre oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNGRID,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Gann Izgarası\" oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- Gann Yelpazesinin trend yönünü değiştir (true - azalan, false - artan)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
//--- ızgara rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- ızgara çizgilerinin stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- ızgara çizgilerinin kalınlığını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Izgarası tutturma noktasını taşı                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridPointChange(const long   chart_ID=0,      // çizelge kimliği
                         const string name="GannGrid"// ızgara ismi
                         const int    point_index=0,   // tutturma noktası indisi
                         datetime     time=0,          // çapa noktası zaman koordinatı
                         double       price=0)         // çapa noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- ızgara tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Izgarasının ölçeğini değiştir                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridScaleChange(const long   chart_ID=0,      // çizelge kimliği
                         const string name="GannGrid"// ızgara ismi
                         const double scale=1.0)       // ölçek
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ölçek değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Izgarasının trend yönünü değiştir                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridDirectionChange(const long   chart_ID=0,      // çizelge kimliği
                             const string name="GannGrid"// çizelge ismi
                             const bool   direction=true)  // trend yönü
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Gann Izgarasının trend yönünü değiştir
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": trend yönü değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon Gann Izgarasını çizelgeden siler                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannGridDelete(const long   chart_ID=0,      // çizelge kimliği
                    const string name="GannGrid"// ızgara ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Gann Izgarasını sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Gann Izgarasının\" silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Izgarasının tutturma noktası değerlerini kontrol et ve      |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannGridEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak
   if(!time1)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
      time1=temp[0];
     }
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Gann Izgarasının çizileceği noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- Gann Izgarasını oluştur
   if(!GannGridCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, ızgaranın tutturma noktasını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/4;
//--- ilk tutturma noktasını dikey olarak taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(!GannGridPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/4;
//--- ikinci tutturma noktasını yatay olarak taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      if(!GannGridPointChange(0,InpName,1,date[d2],0))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- ızgaranın trend yönünü azalan olarak ayarla
   GannGridDirectionChange(0,InpName,true);
//--- çizelgeyi yeniden çiz
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- ızgarayı çizelgeden siler
   GannGridDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }