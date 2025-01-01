|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Standart Sapma Kanalı\" grafiksel nesnesini oluşturur."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="StdDevChannel"; // Kanal ismi
input int InpDate1=10; // 1-inci noktanın tarihi, %
input int InpDate2=40; // 2-inci noktanın tarihi, %
input double InpDeviation=1.0; // Sapma
input color InpColor=clrRed; // Kanal rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Kanal çizgilerinin stili
input int InpWidth=2; // Kanal çizgilerinin genişliği
input bool InpFill=false; // Kanalın renk ile doldurulması
input bool InpBack=false; // Arkaplan kanalı
input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula
input bool InpRayLeft=false; // Kanalın sola sürekliliği
input bool InpRayRight=false; // Kanalın sağa sürekliliği
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verilen koordinatlarda standart sapma kanalını oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliğ
const string name="Channel", // kanal ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
datetime time1=0, // ilk noktanın zamanı
datetime time2=0, // ikinci noktanın zamanı
const double deviation=1.0, // sapma
const color clr=clrRed, // kanal rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kanal çizgilerinin stili
const int width=1, // kanal çizgilerinin genişliği
const bool fill=false, // kanalın renk ile doldurulması
const bool back=false, // arkaplanda
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool ray_left=false, // kanalın sola doğru sürekliliği
const bool ray_right=false, // kanalın sağa doğru sürekliliği
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeChannelEmptyPoints(time1,time2);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- verilen koordinatlarda bir kanal oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_STDDEVCHANNEL,sub_window,time1,0,time2,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": standart sapma kanalı oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- standart sapma değeri kanalın genişliğini etkiler
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation);
//--- kanal rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kanal çizgilerinin stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- kanal çizgilerinin genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- kanal doldurma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- kanalın sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- kanalın sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kanalın tutturma noktasını taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelPointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Channel", // kanal ismi
const int point_index=0, // tutturma noktası indisi
datetime time=0) // tutturma noktası zaman koordinatı
{
//--- eğer noktanın zamanı ayarlanmamışsa, noktayı şimdiki çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kanalın sapma değerini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDeviationChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Channel", // kanalın ismi
const double deviation=1.0) // sapma
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- trend çizgisinin eğim açısını değiştir
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_DEVIATION,deviation))
{
Print(__FUNCTION__,
": kanalın sapma değeri değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kanalı sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool StdDevChannelDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Channel") // kanal ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- kanalı sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": kanalın silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Kanalın tutturma noktası değerlerini kontrol et ve varsayılan değerleri |
//| boş değerler için ayarla |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
{
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak
if(!time1)
{
//--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
time1=temp[0];
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
datetime date[];
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- kanalın çizileceği noktaları tanımla
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- standart sapma kanalını oluştur
if(!StdDevChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpDeviation,InpColor,InpStyle,
InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, yatay olarak sağa doğru genişlet
//--- döngü sayacı
int h_steps=bars/2;
//--- kanalı taşı
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- şu değerleri kullan
if(d1<bars-1)
d1+=1;
if(d2<bars-1)
d2+=1;
//--- tutturma noktalarını taşı
if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
return;
if(!StdDevChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
double v_steps=InpDeviation*2;
//--- kanalı genişlet
for(double i=InpDeviation;i<v_steps;i+=10.0/accuracy)
{
if(!StdDevChannelDeviationChange(0,InpName,i))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- kanalı çizelgeden sil
StdDevChannelDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}