//--- kontrol elemanlarının kütüphanesine bağlan

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- ön tanımlı sabitler

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // ilk sütundaki özellik isminin x koordinatı

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // ilk sütundaki özellik değerinin x koordinatı

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // ikinci ve üçüncü sütundaki özellik isminin x koordinatı

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // ikinci ve üçüncü sütundaki özellik değerinin x koordinatı

#define X_BUTTON_1 285 // ilk sütundaki düğmenin x koordinatı

#define X_BUTTON_2 700 // ikinci ve üçüncü sütundaki düğmenin x koordinatı

#define Y_PROPERTY_1 30 // ilk ve ikinci sütunların başlangıç y koordinatları

#define Y_PROPERTY_2 286 // üçüncü sütunun başlangıç y koordinatı

#define Y_DISTANCE 16 // çizgiler arasındaki y eksensel uzaklıklar

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // son grafiksel özelliğin numarası

//--- giriş parametreleri

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Tek çizgilerin rengi

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Çift çizgilerin rengi

//--- değişkenler ve diziler

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // özellik isimlerinin görüntülenmesi için etiketler

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // özellik değerlerinin görüntülenmesi için etiketler

CChartObjectButton ExtButtons[]; // düğmeler

int ExtNumbers[]; // özellik indisleri

string ExtNames[]; // özellik isimleri

uchar ExtDataTypes[]; // özellik veri tipleri (tamsayı, double, string)

uint ExtGroupTypes[]; // özelliklere ait veriyi gruplardan birine depolayan dizi

uchar ExtDrawTypes[]; // özellik görünümü tipine veri kaydeden dizi

double ExtMaxValue[]; // panelle çalışırken gerçekleşen maksimum özellik değerleri

double ExtMinValue[]; // panelle çalışırken gerçekleşen minimum özellik değerleri

double ExtStep[]; // özelliklerin değiştirilmesi için adımlar

int ExtCount; // tüm özelliklerin toplam sayısı

color ExtColors[2]; // çizgileri görüntülemek için gereken renklerin dizisi

string ExtComments[2]; // yorumların dizisi (CHART_COMMENT özelliği için)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- çizelgede bir yorum göster

Comment("SomeComment");

//--- renkleri, daha sonra aralarında değişim yapabilmek için diziye depola

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- yorumları, daha sonra aralarında değişim yapabilmek için diziye depola

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- çizelge özelliklerini yönetmek için, kontrol panelini hazırla ve göster

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- başarılı çalıştırma

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Deinitialization function of the expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- yorumu çizelgeden kaldır

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Handler of a chart event |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- çizelge nesnesinin tıklanma olayını kontrol et

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- nesne ismini ayraç ile böl

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- nesne bir düğme mi, kontrol et

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- düğmenin indisini al

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- düğmeyi serbest bırak

ExtButtons[index].State(false);

//--- tipine bağlı olarak özelliğin yeni değerini ayarla

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- özellik değerlerini yeniden çiz

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelgenin tamsayı özelliğini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- mevcut özellik değerini al

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- sonraki özellik değerini ayarla

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- yeni özellik değerini ayarla

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelgenin double özelliğini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- mevcut özellik değerini al

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- sonraki özellik değerini ayarla

value=GetNextValue(value,index);

//--- yeni özellik değerini ayarla

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelgenin string özelliğini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- ExtComments dizisi içinde değişim yapmak için statik değişken

static uint comment_index=1;

//--- başka bir yorum almak için değişim indisi

comment_index=1-comment_index;

//--- yeni özellik değerini ayarla

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sonraki özellik değerini tanımla |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| color tipi özellik için sonraki rengi al |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- sonraki renk değerine dönüş yap

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yeniden çizim özelliği değeri |

//+------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- özellik değeri metni

string text;

long value;

//--- özelliklerin sayısının döngüsü

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- mevcut özelliğin değerini al

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- tamsayı özellik metni

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- color özelliği

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- mantıksal özellik

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- ENUM_CHART_MODE sayımı özelliği

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE sayımı özelliği

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- int tipli sayı

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- double özellik metni

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- string özellik metni

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- özellik değerini görüntüle

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge özelliklerini yönetmek için panel oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- diziler için rezerv kullanarak bellek tahsis et

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- değişkenler

int i=0; // döngü değişkeni

int col_1=0; // ilk sütundaki özelliklerin sayısı

int col_2=0; // ikinci sütundaki özelliklerin sayısın

int col_3=0; // üçüncü sütundaki özelliklerin sayısı

//--- mevcut özellik sayısı - 0

ExtCount=0;

//--- özellikleri döngüyle ara

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- mevcut özellik sayısını muhafaza et

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- döngü değişkeninin değerini artır

i++;

//--- bu numaraya sahip bir özellik var mı kontrol et

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- özellik için kontrol elemanları oluştur

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- özellik için etiketler ve bir düğme oluştur

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- ilk sütundaki elemanların sayısı arttı

col_1++;

break;

case 2:

//--- özellik için etiketler ve bir düğme oluştur

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- ikinci sütundaki elemanların sayısı arttı

col_2++;

break;

case 3:

//--- özellik için sadece etiketler oluştur

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- üçüncü sütundaki elemanların sayısı arttı

col_3++;

break;

}

//--- maksimum ve minimum özellik değerini ve adımı tanımla

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- özellik değerini artır

ExtCount++;

}

}

//--- diziler tarafından kullanılmayan belleği serbest bırak

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- özellik değerlerini yeniden çiz

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Diziler için bellek tahsis et |

//+------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| özellik indisinin, ENUM_CHART_PROPERTIES sayımlarından |

//| biri olup olmadığını kontrol et |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- özellik tamsayı tipinde mi kontrol et

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER sayımından özellik

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // özellik görüntüleme parametrelerini tanımla

return(true);

}

//--- özellik double tipli mi kontrol et

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sayımından özellik

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // özellik görüntüleme parametrelerini tanımla

return(true);

}

//--- özellik string tipli mi kontrol et

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // ENUM_CHART_PROPERTY_STRING sayımından özellik

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // özellik görüntüleme parametrelerini tanımla

return(true);

}

//--- özellik hiç bir sayıma ait değil

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Özelliğin depolanacağı grubu ve aynı zamanda |

//| görüntülenme tipini tanımla |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- özellik üçüncü gruba mı ait, kontrol et

//--- üçüncü grup özellikleri üçüncü sütunda CHART_BRING_TO_TOP'dan başlayarak görüntülenir

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- özellik ikinci gruba mı ait, kontrol et

//--- ikinci grup özellikleri ikinci sütunun başında gösterilir

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- eğer kendini burada bulduysan, özellik ilk gruba (ilk sütuna) aittir

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, özelliğin üçüncü gruba aitliğini kontrol eder ve |

//| pozitif cevap durumunda onun görünüm tipini belirler |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- özellik üçüncü gruba mı ait, kontrol et

switch(property_number)

{

//--- mantıksal özellikler

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- tamsayı özellikler

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- double özellikler

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- gerçekte bu özellik, çizelge penceresinin diğer hepsinin üstünde gösterilmesi için bir komuttur

//--- pencere diğerlerinin üstünde olduğu sürece, onu kullanmadan önce

//--- panelin uygulanmasına gerek yoktur

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- özellik üçüncü gruba ait değil

default:

return(false);

}

//--- özellik üçüncü gruba ait

group_type=3;

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, özelliğin ikinci gruba aitliğini kontrol eder |

//| pozitif cevap durumunda onun görünüm tipini belirler |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- özellik ikinci gruba mı ait, kontrol et

switch(property_number)

{

//--- ENUM_CHART_MODE tipi özellik

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE tipi özellik

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- dizgi özellik

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- renk özelliği

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- özellik ikinci gruba ait değil

default:

return(false);

}

//--- özellik ikinci gruba ait

group_type=2;

return(true);

}

//+-----------------------------------------------------------------------+

//| Bu fonksiyon sadece, özelliğin ikinci ve üçüncü gruplara |

//| ait olmadığı zaten bilinmekteyse çağrılır |

//+-----------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- özellik ilk gruba ait

group_type=1;

//--- özellik görüntüleme tipini tanımla

switch(property_number)

{

//--- tamsayı özellikler

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- double özellikler

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- sadece mantıksal özellikler kaldı

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Özellik için bir etiket ve bir düğme oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- ExtColors renk dizisi içinde değişim için statik dizi

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- başka bir renk almak için değişim indisi

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- (btn=true ise) özellik için etiketleri ve düğmeyi göster

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Bir etiket oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Düğmeyi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Next")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Maksimum ve minimum özellik değerini ve adımını tanımla |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- özellik tipine bağlı olarak değeri ayarla

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- varsayılan değerler

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}