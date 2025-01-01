|
//--- kontrol elemanlarının kütüphanesine bağlan
#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>
//--- ön tanımlı sabitler
#define X_PROPERTY_NAME_1 10 // ilk sütundaki özellik isminin x koordinatı
#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 // ilk sütundaki özellik değerinin x koordinatı
#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // ikinci ve üçüncü sütundaki özellik isminin x koordinatı
#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // ikinci ve üçüncü sütundaki özellik değerinin x koordinatı
#define X_BUTTON_1 285 // ilk sütundaki düğmenin x koordinatı
#define X_BUTTON_2 700 // ikinci ve üçüncü sütundaki düğmenin x koordinatı
#define Y_PROPERTY_1 30 // ilk ve ikinci sütunların başlangıç y koordinatları
#define Y_PROPERTY_2 286 // üçüncü sütunun başlangıç y koordinatı
#define Y_DISTANCE 16 // çizgiler arasındaki y eksensel uzaklıklar
#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // son grafiksel özelliğin numarası
//--- giriş parametreleri
input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // Tek çizgilerin rengi
input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // Çift çizgilerin rengi
//--- değişkenler ve diziler
CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // özellik isimlerinin görüntülenmesi için etiketler
CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // özellik değerlerinin görüntülenmesi için etiketler
CChartObjectButton ExtButtons[]; // düğmeler
int ExtNumbers[]; // özellik indisleri
string ExtNames[]; // özellik isimleri
uchar ExtDataTypes[]; // özellik veri tipleri (tamsayı, double, string)
uint ExtGroupTypes[]; // özelliklere ait veriyi gruplardan birine depolayan dizi
uchar ExtDrawTypes[]; // özellik görünümü tipine veri kaydeden dizi
double ExtMaxValue[]; // panelle çalışırken gerçekleşen maksimum özellik değerleri
double ExtMinValue[]; // panelle çalışırken gerçekleşen minimum özellik değerleri
double ExtStep[]; // özelliklerin değiştirilmesi için adımlar
int ExtCount; // tüm özelliklerin toplam sayısı
color ExtColors[2]; // çizgileri görüntülemek için gereken renklerin dizisi
string ExtComments[2]; // yorumların dizisi (CHART_COMMENT özelliği için)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- çizelgede bir yorum göster
Comment("SomeComment");
//--- renkleri, daha sonra aralarında değişim yapabilmek için diziye depola
ExtColors[0]=InpFirstColor;
ExtColors[1]=InpSecondColor;
//--- yorumları, daha sonra aralarında değişim yapabilmek için diziye depola
ExtComments[0]="FirstComment";
ExtComments[1]="SecondComment";
//--- çizelge özelliklerini yönetmek için, kontrol panelini hazırla ve göster
if(!PrepareControls())
return(INIT_FAILED);
//--- başarılı çalıştırma
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//--- yorumu çizelgeden kaldır
Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Handler of a chart event |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
//--- çizelge nesnesinin tıklanma olayını kontrol et
if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
{
//--- nesne ismini ayraç ile böl
string obj_name[];
StringSplit(sparam,'_',obj_name);
//--- nesne bir düğme mi, kontrol et
if(obj_name[0]=="Button")
{
//--- düğmenin indisini al
int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);
//--- düğmeyi serbest bırak
ExtButtons[index].State(false);
//--- tipine bağlı olarak özelliğin yeni değerini ayarla
if(ExtDataTypes[index]=='I')
ChangeIntegerProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='D')
ChangeDoubleProperty(index);
if(ExtDataTypes[index]=='S')
ChangeStringProperty(index);
}
}
//--- özellik değerlerini yeniden çiz
RedrawProperties();
ChartRedraw();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelgenin tamsayı özelliğini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeIntegerProperty(const int index)
{
//--- mevcut özellik değerini al
long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);
//--- sonraki özellik değerini ayarla
switch(ExtDrawTypes[index])
{
case 'C':
value=GetNextColor((color)value);
break;
default:
value=(long)GetNextValue((double)value,index);
break;
}
//--- yeni özellik değerini ayarla
ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelgenin double özelliğini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeDoubleProperty(const int index)
{
//--- mevcut özellik değerini al
double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);
//--- sonraki özellik değerini ayarla
value=GetNextValue(value,index);
//--- yeni özellik değerini ayarla
ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelgenin string özelliğini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeStringProperty(const int index)
{
//--- ExtComments dizisi içinde değişim yapmak için statik değişken
static uint comment_index=1;
//--- başka bir yorum almak için değişim indisi
comment_index=1-comment_index;
//--- yeni özellik değerini ayarla
ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sonraki özellik değerini tanımla |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetNextValue(const double value,const int index)
{
if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])
return(value+ExtStep[index]);
else
return(ExtMinValue[index]);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| color tipi özellik için sonraki rengi al |
//+------------------------------------------------------------------+
color GetNextColor(const color clr)
{
//--- sonraki renk değerine dönüş yap
switch(clr)
{
case clrWhite: return(clrRed);
case clrRed: return(clrGreen);
case clrGreen: return(clrBlue);
case clrBlue: return(clrBlack);
default: return(clrWhite);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yeniden çizim özelliği değeri |
//+------------------------------------------------------------------+
void RedrawProperties(void)
{
//--- özellik değeri metni
string text;
long value;
//--- özelliklerin sayısının döngüsü
for(int i=0;i<ExtCount;i++)
{
text="";
switch(ExtDataTypes[i])
{
case 'I':
//--- mevcut özelliğin değerini al
if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))
break;
//--- tamsayı özellik metni
switch(ExtDrawTypes[i])
{
//--- color özelliği
case 'C':
text=(string)((color)value);
break;
//--- mantıksal özellik
case 'B':
text=(string)((bool)value);
break;
//--- ENUM_CHART_MODE sayımı özelliği
case 'M':
text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);
break;
//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE sayımı özelliği
case 'V':
text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);
break;
//--- int tipli sayı
default:
text=IntegerToString(value);
break;
}
break;
case 'D':
//--- double özellik metni
text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);
break;
case 'S':
//--- string özellik metni
text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);
break;
}
//--- özellik değerini görüntüle
ExtLabelsValue[i].Description(text);
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelge özelliklerini yönetmek için panel oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool PrepareControls(void)
{
//--- diziler için rezerv kullanarak bellek tahsis et
MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);
//--- değişkenler
int i=0; // döngü değişkeni
int col_1=0; // ilk sütundaki özelliklerin sayısı
int col_2=0; // ikinci sütundaki özelliklerin sayısın
int col_3=0; // üçüncü sütundaki özelliklerin sayısı
//--- mevcut özellik sayısı - 0
ExtCount=0;
//--- özellikleri döngüyle ara
while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)
{
//--- mevcut özellik sayısını muhafaza et
ExtNumbers[ExtCount]=i;
//--- döngü değişkeninin değerini artır
i++;
//--- bu numaraya sahip bir özellik var mı kontrol et
if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))
{
//--- özellik için kontrol elemanları oluştur
switch(ExtGroupTypes[ExtCount])
{
case 1:
//--- özellik için etiketler ve bir düğme oluştur
if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- ilk sütundaki elemanların sayısı arttı
col_1++;
break;
case 2:
//--- özellik için etiketler ve bir düğme oluştur
if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))
return(false);
//--- ikinci sütundaki elemanların sayısı arttı
col_2++;
break;
case 3:
//--- özellik için sadece etiketler oluştur
if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))
return(false);
//--- üçüncü sütundaki elemanların sayısı arttı
col_3++;
break;
}
//--- maksimum ve minimum özellik değerini ve adımı tanımla
GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);
//--- özellik değerini artır
ExtCount++;
}
}
//--- diziler tarafından kullanılmayan belleği serbest bırak
MemoryAllocation(ExtCount);
//--- özellik değerlerini yeniden çiz
RedrawProperties();
ChartRedraw();
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Diziler için bellek tahsis et |
//+------------------------------------------------------------------+
void MemoryAllocation(const int size)
{
ArrayResize(ExtLabelsName,size);
ArrayResize(ExtLabelsValue,size);
ArrayResize(ExtButtons,size);
ArrayResize(ExtNumbers,size);
ArrayResize(ExtNames,size);
ArrayResize(ExtDataTypes,size);
ArrayResize(ExtGroupTypes,size);
ArrayResize(ExtDrawTypes,size);
ArrayResize(ExtMaxValue,size);
ArrayResize(ExtMinValue,size);
ArrayResize(ExtStep,size);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| özellik indisinin, ENUM_CHART_PROPERTIES sayımlarından |
//| biri olup olmadığını kontrol et |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- özellik tamsayı tipinde mi kontrol et
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='I'; // ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER sayımından özellik
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // özellik görüntüleme parametrelerini tanımla
return(true);
}
//--- özellik double tipli mi kontrol et
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='D'; // ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE sayımından özellik
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // özellik görüntüleme parametrelerini tanımla
return(true);
}
//--- özellik string tipli mi kontrol et
ResetLastError();
name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);
if(_LastError==0)
{
data_type='S'; // ENUM_CHART_PROPERTY_STRING sayımından özellik
GetTypes(ind,group_type,draw_type); // özellik görüntüleme parametrelerini tanımla
return(true);
}
//--- özellik hiç bir sayıma ait değil
return(false);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özelliğin depolanacağı grubu ve aynı zamanda |
//| görüntülenme tipini tanımla |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- özellik üçüncü gruba mı ait, kontrol et
//--- üçüncü grup özellikleri üçüncü sütunda CHART_BRING_TO_TOP'dan başlayarak görüntülenir
if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- özellik ikinci gruba mı ait, kontrol et
//--- ikinci grup özellikleri ikinci sütunun başında gösterilir
if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))
return;
//--- eğer kendini burada bulduysan, özellik ilk gruba (ilk sütuna) aittir
CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);
}
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, özelliğin üçüncü gruba aitliğini kontrol eder ve |
//| pozitif cevap durumunda onun görünüm tipini belirler |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- özellik üçüncü gruba mı ait, kontrol et
switch(property_number)
{
//--- mantıksal özellikler
case CHART_IS_OBJECT:
case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:
draw_type='B';
break;
//--- tamsayı özellikler
case CHART_VISIBLE_BARS:
case CHART_WINDOWS_TOTAL:
case CHART_WINDOW_HANDLE:
case CHART_WINDOW_YDISTANCE:
case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:
case CHART_WIDTH_IN_BARS:
case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:
draw_type='I';
break;
//--- double özellikler
case CHART_PRICE_MIN:
case CHART_PRICE_MAX:
draw_type='D';
break;
//--- gerçekte bu özellik, çizelge penceresinin diğer hepsinin üstünde gösterilmesi için bir komuttur
//--- pencere diğerlerinin üstünde olduğu sürece, onu kullanmadan önce
//--- panelin uygulanmasına gerek yoktur
case CHART_BRING_TO_TOP:
draw_type=' ';
break;
//--- özellik üçüncü gruba ait değil
default:
return(false);
}
//--- özellik üçüncü gruba ait
group_type=3;
return(true);
}
//+----------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon, özelliğin ikinci gruba aitliğini kontrol eder |
//| pozitif cevap durumunda onun görünüm tipini belirler |
//+----------------------------------------------------------------------+
bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- özellik ikinci gruba mı ait, kontrol et
switch(property_number)
{
//--- ENUM_CHART_MODE tipi özellik
case CHART_MODE:
draw_type='M';
break;
//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE tipi özellik
case CHART_SHOW_VOLUMES:
draw_type='V';
break;
//--- dizgi özellik
case CHART_COMMENT:
draw_type='S';
break;
//--- renk özelliği
case CHART_COLOR_BACKGROUND:
case CHART_COLOR_FOREGROUND:
case CHART_COLOR_GRID:
case CHART_COLOR_VOLUME:
case CHART_COLOR_CHART_UP:
case CHART_COLOR_CHART_DOWN:
case CHART_COLOR_CHART_LINE:
case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:
case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:
case CHART_COLOR_BID:
case CHART_COLOR_ASK:
case CHART_COLOR_LAST:
case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:
draw_type='C';
break;
//--- özellik ikinci gruba ait değil
default:
return(false);
}
//--- özellik ikinci gruba ait
group_type=2;
return(true);
}
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| Bu fonksiyon sadece, özelliğin ikinci ve üçüncü gruplara |
//| ait olmadığı zaten bilinmekteyse çağrılır |
//+-----------------------------------------------------------------------+
void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)
{
//--- özellik ilk gruba ait
group_type=1;
//--- özellik görüntüleme tipini tanımla
switch(property_number)
{
//--- tamsayı özellikler
case CHART_SCALE:
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
draw_type='I';
return;
//--- double özellikler
case CHART_SHIFT_SIZE:
case CHART_FIXED_POSITION:
case CHART_FIXED_MAX:
case CHART_FIXED_MIN:
case CHART_POINTS_PER_BAR:
draw_type='D';
return;
//--- sadece mantıksal özellikler kaldı
default:
draw_type='B';
return;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Özellik için bir etiket ve bir düğme oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,
const int xb,const int y,const bool btn)
{
//--- ExtColors renk dizisi içinde değişim için statik dizi
static uint color_index[3]={1,1,1};
//--- başka bir renk almak için değişim indisi
color_index[type]=1-color_index[type];
//--- (btn=true ise) özellik için etiketleri ve düğmeyi göster
if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))
return(false);
if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))
return(false);
if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))
return(false);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Bir etiket oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,
const color clr,const int x,const int y)
{
if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);
if(!lbl.Description(text)) return(false);
if(!lbl.FontSize(10)) return(false);
if(!lbl.Color(clr)) return(false);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Düğmeyi oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,
const int x,const int y)
{
if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);
if(!btn.Description("Next")) return(false);
if(!btn.FontSize(10)) return(false);
if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);
if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);
if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Maksimum ve minimum özellik değerini ve adımını tanımla |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)
{
double value;
//--- özellik tipine bağlı olarak değeri ayarla
switch(property_number)
{
case CHART_SCALE:
max=5;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_MODE:
case CHART_SHOW_VOLUMES:
max=2;
min=0;
step=1;
break;
case CHART_SHIFT_SIZE:
max=50;
min=10;
step=2.5;
break;
case CHART_FIXED_POSITION:
max=90;
min=0;
step=15;
break;
case CHART_POINTS_PER_BAR:
max=19;
min=1;
step=3;
break;
case CHART_FIXED_MAX:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);
max=value*1.25;
min=value;
step=value/32;
break;
case CHART_FIXED_MIN:
value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);
max=value;
min=value*0.75;
step=value/32;
break;
case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:
max=700;
min=520;
step=30;
break;
//--- varsayılan değerler
default:
max=1;
min=0;
step=1;
}
}