|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "DRAW_COLOR_SECTION stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "Belirtilen çubuk sayısı uzunluğunda renkli parçalar çizer"
#property description "Parçaların renk, genişlik ve stilleri, her N tikten sonra"
#property description "rassal olarak değiştirilir"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorSection
#property indicator_label1 "ColorSection"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_SECTION
//--- Kısımları renklendirmek için 8 renk tanımla (özel dizide depolanırlar)
#property indicator_color1 clrRed,clrGold,clrMediumBlue,clrLime,clrMagenta,clrBrown,clrTan,clrMediumVioletRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- giriş parametreleri
input int N=5; // Değişimin gerçekleştirileceği tik sayısı
input int bars_in_section=5; // Çubuk sayısı olarak, parçaların uzunluğu
//--- Parçaların sonlarını hesaplamak için ek bir değişken
int divider;
int color_sections;
//--- Çizim için bir tampon
double ColorSectionBuffer[];
//--- Herbir çubuk üzerindeki çizgi rengini depolayan bir tampon
double ColorSectionColors[];
//--- Renkleri depolayacak 14 elemanlı bir dizi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//--- Çizgi stillerinin depolanması için bir dizi
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
SetIndexBuffer(0,ColorSectionBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorSectionColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- Parçaların renklendirilmesinde kullanılacak renk sayısı
int color_sections=8; // #property indicator_color1 özelliğinde yoruma bakın
//--- Gösterge parametresini kontrol et
if(bars_in_section<=0)
{
PrintFormat("Geçersiz parça uzunluğu=%d",bars_in_section);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=color_sections*bars_in_section;
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Çizginin stilini,rengini ve genişliğini değiştirmek için tikleri hesapla
ticks++;
//--- Tikler önemli bir sayıda biriktirilmişse
if(ticks>=N)
{
//--- Çizgi özelliklerini değiştir
ChangeLineAppearance();
//--- Parçaların çiziminde kullanılan renkleri değiştir
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- Tik sayacını sıfırla
ticks=0;
}
//--- Gösterge değerlerinin hesaplanmaya başlanacağı çubuğun numarası
int start=0;
//--- Gösterge daha önce hesaplanmışsa, başlangıcı bir önceki çubuğa al
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- Burada göstergenin tüm değerleri hesaplanır
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Eğer çubuk numarası section_length ile bölünebiliyorsa, parçanın sonuna gelinmiş demektir
if(i%bars_in_section==0)
{
//--- Parçanın sonunu bu çubuğun High (yüksek) fiyatına ayarla
ColorSectionBuffer[i]=high[i];
//--- Çubuk sayısının scetion_length*number_of_colors değerine bölümünden kalan
int rest=i%divider;
//renk numarasını = 0'dan number_of_colors-1 değerine kadar al
int color_indext=rest/bars_in_section;
ColorSectionColors[i]=color_indext;
}
//---Bölümden kalan 'bars' değerine eşitse,
else
{
//--- Hiçbir değişim olmadıysa çubuğu gözardı et - 0 olarak ayarla
else ColorSectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- Fonksiyonun sonraki çağrıları için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizgi kısımlarının renklerini değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Renklerin sayısı
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Her renk indisi için rassal olarak bir renk tanımla
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Rassal bir değer al
int number=MathRand();
//--- col[] dizisi içinde tamsayı bölümünün kalanı şeklinde bir indis al
int i=number%size;
//--- Her bir indis için, rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0, // Bir grafiksel stilin numarası
PLOT_LINE_COLOR, // Özellik tanımlayıcı
plot_color_ind, // Rengin girildiği indis
cols[i]); // Yeni bir renk
//--- Renkleri yaz
comm=comm+StringFormat("SectionColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Göstergenin görüntülenen çizgisinin görünümünü değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Çizgi özelliklerine dair bilginin biçimlendirilmesi için bir dizgi
string comm="";
//--- Çizgi kalınlığını değiştirmek için bir blok
int number=MathRand();
//--- Tam-sayı bölümden kalan genişliği al
int width=number%5; // Genişlik 0'dan 4'e ayarlanır
//--- Rengi PLOT_LINE_WIDTH özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Çizgi kalınlığını yaz
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Çizgi stilini değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Bölen, syles dizisinin büyüklüğüne eşit
int size=ArraySize(styles);
//--- Yeni bir stil seçmek için, indis değerini, bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde al
int style_index=number%size;
//--- Rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Çizgi stilini yaz
comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
Comment(comm);
}