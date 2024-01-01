DRAW_COLOR_SECTION

DRAW_COLOR_SECTION stili, DRAW_SECTION stilinin renkli versiyonudur ama onun aksine, farklı renkteki kısımların çizimine olanak sağlar. DRAW_COLOR_SECTION stili, başlığında COLOR sözcüğünü taşıyan tüm renkli stiller gibi, özel bir ek tampona sahiptir. Bu tampon, özel olarak ayarlanmış bir renk dizisi içindeki renklerin indislerini depolar. Bu şekilde, her bir çizgi parçasının rengi, parçanın sonuna denk gelen çubuğun üzerine çizilecek renk indisinin belirtilmesiyle tanımlanabilir.

Parçaların kalınlık, renk ve stilleri, DRAW_SECTION stiline benzer şekilde, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Parçalar (kısımlar), gösterge tamponunun boş olmayan bir değerinden, yine boş olmayan bir değerine kadar çizilir ve boş değerler gözardı edilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliği ile ayarlayın: Örneğin, gösterge, sıfır olmayan değerler üzerindeki parçalardan oluşan bir dizi şeklinde çizilecekse, sıfır değerini boş değer olarak ayarlamalısınız:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_COLOR_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_COLOR_SECTION tamponunun çizimi için gereken tamponların sayısı 2'dir.

bir tampon çizginin çizileceği gösterge değerlerini depolamak için;

bir tampon, parçayı çizmekte kullanılan renk indisini depolamak için (sadece, boş olmayan değerlerler için ayarlanması mantıklıdır).

Renkler, #property indicator_color1 derleyici direktifi ile virgülle ayrılmış şekilde belirtilebilir. Renklerin sayısı 64'ü geçemez.

High (yüksek) fiyat değerlerini kullanarak, 5 çubuk uzunluğunda renkli parçalar çizen bir gösterge örneği. Parçaların renkleri, kalınlıkları ve stilleri N tikte bir rassal olarak değişir.

DRAW_COLOR_SECTION stilindeki plot1 için, özelliklerin başlangıçta #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; Sonrasında ise renklerin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz.

N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (Gösterge Özellikleri penceresindeki Veriler sekmesi).