DRAW_LINE

DRAW_LINE stili, gösterge tamponunun değerlerine göre, belirtilen renkte bir çizgi çizer. Çizgilerin genişlikleri, stilleri ve renkleri, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunu kullanarak ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

DRAW_LINE stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 1'dir.

Çubukların Close (kapanış) fiyatlarını kullanarak çizgi çizen bir gösterge örneği. Çizgi rengi, kalınlığı ve stili her N=5 tikte bir rassal olarak değişir.

DRAW_LINE stiline sahip plot1 için, özelliklerin başlangıçta #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise üç özelliğin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).