Fiyat Sabitleri

Teknik göstergelerin hesaplanması, hesaplamada kullanılacak fiyat ve/veya hacim değerlerini gerektirir. Hesaplamada kullanılacak fiyat temelinin belirlenmesi için, ENUM_APPLIED_PRICE sayımı içinde 7 adet hazır tanıtıcı bulunmaktadır.

ENUM_APPLIED_PRICE

Tanıtıcı Açıklama PRICE_CLOSE Kapanış fiyatı PRICE_OPEN Açılış fiyatı PRICE_HIGH Periyot içi maksimum fiyat PRICE_LOW Periyot içi maksimum fiyat PRICE_MEDIAN Medyan fiyat, (high + low)/2 PRICE_TYPICAL Tipik fiyat, (high + low + close)/3 PRICE_WEIGHTED Ağırlıklı ortalama fiyat, (high + low + close + close)/4

Eğer hesaplama için hacim değerleri kullanılacaksa, ENUM_APPLIED_VOLUME sayımındaki iki değerden birinin belirtilmesi gereklidir.

ENUM_APPLIED_VOLUME

Tanıtıcı Açıklama VOLUME_TICK Tik hacmi VOLUME_REAL Alım-satım hacmi

iStochastic() teknik göstergesi şu iki yoldan biri ile hesaplanabilir:

ya sadece Close fiyatları;

ya da High ve Low fiyatları.

Hesaplamada kullanılmak istenilen gerekli bir varyantın seçilebilmesi için, ENUM_STO_PRICE sayımının değerlerinden biri belirtilmelidir.

ENUM_STO_PRICE

Tanıtıcı Açıklama STO_LOWHIGH Low/High fiyatları temelinde hesaplama STO_CLOSECLOSE Close/Close fiyatları temelinde hesaplama

Eğer bir teknik gösterge, hesaplamalar için, tipi ENUM_APPLIED_PRICE ile ayarlanmış fiyat verisini kullanıyorsa, o zaman (terminalde kurulu veya bir kullanıcı tarafından yazılmış) herhangi bir göstergenin tanıtıcı değeri, giriş fiyat serisi olarak kullanılabilir. Bu durumda, hesaplamalar için sıfır tamponunun değerleri kullanılacaktır. Bu şekilde, bir göstergenin değerleri ile başka bir göstergenin kurulması kolaylaşır. Özel bir göstergenin tanıtıcı değeri iCustom() fonksiyonu kullanılarak oluşturulur.

Örnek: