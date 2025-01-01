- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Fiyat Sabitleri
Teknik göstergelerin hesaplanması, hesaplamada kullanılacak fiyat ve/veya hacim değerlerini gerektirir. Hesaplamada kullanılacak fiyat temelinin belirlenmesi için, ENUM_APPLIED_PRICE sayımı içinde 7 adet hazır tanıtıcı bulunmaktadır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
PRICE_CLOSE
|
Kapanış fiyatı
|
PRICE_OPEN
|
Açılış fiyatı
|
PRICE_HIGH
|
Periyot içi maksimum fiyat
|
PRICE_LOW
|
Periyot içi maksimum fiyat
|
PRICE_MEDIAN
|
Medyan fiyat, (high + low)/2
|
PRICE_TYPICAL
|
Tipik fiyat, (high + low + close)/3
|
PRICE_WEIGHTED
|
Ağırlıklı ortalama fiyat, (high + low + close + close)/4
Eğer hesaplama için hacim değerleri kullanılacaksa, ENUM_APPLIED_VOLUME sayımındaki iki değerden birinin belirtilmesi gereklidir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
VOLUME_TICK
|
Tik hacmi
|
VOLUME_REAL
|
Alım-satım hacmi
iStochastic() teknik göstergesi şu iki yoldan biri ile hesaplanabilir:
- ya sadece Close fiyatları;
- ya da High ve Low fiyatları.
Hesaplamada kullanılmak istenilen gerekli bir varyantın seçilebilmesi için, ENUM_STO_PRICE sayımının değerlerinden biri belirtilmelidir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
STO_LOWHIGH
|
Low/High fiyatları temelinde hesaplama
|
STO_CLOSECLOSE
|
Close/Close fiyatları temelinde hesaplama
Eğer bir teknik gösterge, hesaplamalar için, tipi ENUM_APPLIED_PRICE ile ayarlanmış fiyat verisini kullanıyorsa, o zaman (terminalde kurulu veya bir kullanıcı tarafından yazılmış) herhangi bir göstergenin tanıtıcı değeri, giriş fiyat serisi olarak kullanılabilir. Bu durumda, hesaplamalar için sıfır tamponunun değerleri kullanılacaktır. Bu şekilde, bir göstergenin değerleri ile başka bir göstergenin kurulması kolaylaşır. Özel bir göstergenin tanıtıcı değeri iCustom() fonksiyonu kullanılarak oluşturulur.
Örnek:
|
#property indicator_separate_window