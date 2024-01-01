DRAW_COLOR_ARROW

DRAW_COLOR_ARROW stili, gösterge tamponunun değerlerine göre renkli oklar çizer, (Wingdings tipi semboller). DRAW_ARROW stilinin aksine bu stilde her bir sembolün rengi, indicator_color1 özelliği kullanılarak, önceden tanımlanmış bir dizi renk içinden seçilebilir.

Sembollerin kalınlık ve genişlikleriDRAW_ARROW stiline benzer şekilde, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değişmesi, mevcut duruma bağlı olarak, gösterge görünümünün değişmesini sağlar.

Sembol kodu, PLOT_ARROW özelliği kullanılarak ayarlanır.

PLOT_ARROW için varsayılan değer 159'dur (daire).

Her ok, gerçekte bir yüksekliğe ve tutturma noktasına sahip olan bir semboldür ve çizelge üzerinde bazı önemli bilgileri örtebilir (örneğin bir çubuğun kapanış fiyatı). Bu nedenle, çizelge ölçeğine bağlı olmayan, piksel bazında bir dikey kaydırmayı ayrıyeten belirtebiliriz. Bu durumda oklar, belirtilen piksel sayısı kadar aşağı kaydırılacaktır, ayrıca gösterge değeri de aynı kalacaktır:

//--- Oklar için piksel bazında dikey kaydırma ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

PLOT_ARROW_SHIFT'in negatif değerleri, okun yukarı kaydırılacağı anlamına gelir, pozitif bir değer ise aşağı kaydırma demektir.

DRAW_COLOR_ARROW stili, bir alt pencerede veya çizelge ana penceresinde kullanılabilir. Boş değerler çizilmez ve "Veri Penceresinde" gösterilmezler; bu yüzden gösterge tamponlarındaki tüm değerler açıkça ayarlanmalıdır. Tamponlar sıfır değeri ile başlatılamazlar.

//--- Bir boş değer ayarla

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_COLOR_ARROW,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

DRAW_COLOR_ARROW çizimi için gereken tamponların sayısı 2'dir.

Sembol çiziminde kullanılacak fiyat değerini depolamak için bir tampon (ayrıca, PLOT_ARROW_SHIFT özelliğinde verilen piksel bazında bir kaydırma değeri);

Sembol çiziminde kullanılacak renk indisini depolamak için bir tampon (sadece boş olmayan değerlerler anlamlıdır).

Bir önceki çubuğun kapanış fiyatından daha yüksek kapanış fiyatına sahip olan çubuğun üzerine ok çizen gösterge örneği Tüm okların genişlikleri, kaydırma değerleri ve sembol kodları, her N tikte bir değiştirilir. Sembolün rengi, üzerine çizildiği çubuğun numarasına bağlıdır.

DRAW_COLOR_ARROW stilindeki plot1 örneğinde, renk ve boyut özellikleri, #property derleyici direktifi kullanılarak belirlenir, sonrasında iseOnCalculate() fonksiyonunda, özellikler rassal olarak ayarlanır. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).

#property derleyici direktifi ile başlangıçta 8 renk ayarlandığını, daha sonra OnCalculate() fonksiyonu içerisinde, rengin colors[] dizisinde depolanan 14 renk arasından rassal olarak seçildiğini lütfen not ediniz.