|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_ARROW.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "DRAW_COLOR_ARROW stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "Unicode karakterler ile, çizelge üzerinde farklı renklerde oklar çizer"
#property description "Okun rengi, genişliği, kaydırma değeri ve sembol kodu, her N tikten sonra"
#property description " rassal olarak değiştirilir"
#property description "code parametresi, temel değeri ayarlar: code=159 (daire)"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorArrow
#property indicator_label1 "ColorArrow"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_ARROW
//--- Haftanın günleri temelinde, histogramın renklendirilmesi için 8 renk tanımla (özel dizide depolanırlar)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrSeaGreen,clrGold,clrDarkOrange,clrMagenta,clrYellowGreen,clrChocolate
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- giriş parametreleri
input int N=5; // Değiştirilecek tik sayısı
input ushort code=159; // DRAW_ARROW içinde çizilecek sembol kodu
int color_sections;
//--- Grafik için bir gösterge tamponu
double ColorArrowBuffer[];
//--- Renk indislerinin depolanması için bir dizi
double ColorArrowColors[];
//--- Renkleri depolayacak 14 elemanlı bir dizi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
SetIndexBuffer(0,ColorArrowBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorArrowColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- PLOT_ARROW içinde çizilecek sembol kodunu tanımla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);
//--- Oklar için piksel bazında dikey kaydırma ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,5);
//--- Boş değer 0 olarak ayarla
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//---- Sinüsoidin renklendirilmesi için gereken renklerin sayısı
color_sections=8; // #property indicator_color1 özelliğindeki yoruma bak
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Rengin, boyutun, kaydırma değerinin ve sembol kodunun değiştirileceği tikleri hesapla
ticks++;
//--- Tikler önemli bir sayıda biriktirilmişse
if(ticks>=N)
{
//--- Ok özelliklerini değiştir
ChangeLineAppearance();
//--- Histogramın çiziminde kullanılacak renkleri değiştir
ChangeColors(colors,color_sections);
//--- Tik sayacını sıfırla
ticks=0;
}
//--- Gösterge değerlerinin hesaplanması için bir blok
int start=1;
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- Hesap döngüsü
for(int i=1;i<rates_total;i++)
{
//--- mevcut Close (kapanış) fiyatı öncekinden yüksekse, bir ok çiz
if(close[i]>close[i-1])
ColorArrowBuffer[i]=close[i];
//--- Aksi durumda anlamsız değer belirt
else
ColorArrowBuffer[i]=0;
//--- Ok rengi
int index=i%color_sections;
ColorArrowColors[i]=index;
}
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizgi kısımlarının renklerini değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Renklerin sayısı
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Her renk indisi için rassal olarak bir renk tanımla
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Rassal bir değer al
int number=MathRand();
//--- col[] dizisi içinde, tam-sayı bölümünden kalan şeklinde bir indisi al
int i=number%size;
//--- Her bir indis için, rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0, // Bir grafiksel stilin numarası
PLOT_LINE_COLOR, // Özellik tanımlayıcı
plot_color_ind, // Rengin girildiği indis
cols[i]); // Yeni bir renk
//--- Renkleri yaz
comm=comm+StringFormat("ArrowColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Göstergenin görüntülenen çizgisinin görünümünü değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Çizgi özelliklerine dair bilginin biçimlendirilmesi için bir dizgi
string comm="";
//--- Çizgi kalınlığını değiştirmek için bir blok
int number=MathRand();
//--- Tam-sayı bölümden kalan genişliği al
int width=number%5; // Genişlik 0'dan 4'e ayarlanır
//--- Rengi PLOT_LINE_WIDTH özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Çizgi kalınlığını yaz
comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
//--- Ok kodunu (PLOT_ARROW) değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Yeni ok kodunu hesaplamak için tam-sayı bölümünden kalanı al (0'dan 19'a)
int code_add=number%20;
//--- code+code_add işleminin sonucu olarak yeni sembol kodunu ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code+code_add);
//--- PLOT_ARROW sembol kodunu yaz
comm="\r\n"+"PLOT_ARROW="+IntegerToString(code+code_add)+comm;
//--- Okların dikey kaydırma değerini piksel bazında değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Kaydırma değerini tamsayı bölümünün kalanı olarak al
int shift=20-number%41;
//--- Yeni kaydırma değerini şuradan ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);
//--- PLOT_ARROW_SHIFT kaydırma değerini yaz
comm="\r\n"+"PLOT_ARROW_SHIFT="+IntegerToString(shift)+comm;
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
Comment(comm);
}