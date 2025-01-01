//--- açıklama

#property description "Script, \"Çizelge nesnesini oluşturur\" nesnesini oluşturur."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Chart"; // Nesne ismi

input string InpSymbol="EURUSD"; // Sembol

input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Periyot

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Tutturma köşesi

input int InpScale=2; // Ölçek

input bool InpDateScale=true; // Zaman ölçeğinin görüntülenmesi

input bool InpPriceScale=true; // Fiyat ölçeğinin görüntülenmesi

input color InpColor=clrRed; // Kenar çizgisinin rengi (vurgulandığında)

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Çizgi stili (vurgulandığında)

input int InpPointWidth=1; // Taşıma noktası boyutu

input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge nesnesinin oluşturulması |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Chart", // nesne ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

const string symbol="EURUSD", // sembol

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // periyot

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0, // Y koordinatı

const int width=300, // genişlik

const int height=200, // yükseklik

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // tutturma köşesi

const int scale=2, // ölçek

const bool date_scale=true, // zaman ölçeğinin görüntülenmesi

const bool price_scale=true, // fiyat ölçeğinin görüntülenmesi

const color clr=clrRed, // kenar çizgisi rengi (vurgulandığında)

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kenar çizgisi stili (vurgulandığında)

const int point_width=1, // taşıma noktası boyutu

const bool back=false, // arkaplanda

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması önceliği

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- çizelge nesnesini oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"çizelge\" nesnesinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- nesne koordinatlarının ayarlanması

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- nesne büyüklüğünü ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- tanımlanan nokta koordinatlarına göre çapa (tutturma) köşesini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- sembolü ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);

//--- periyodu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);

//--- ölçeği ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);

//--- zaman ölçeğini görüntüle (true) veya (false) gizle

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);

//--- zaman ölçeğini görüntüle (true) veya (false) gizle

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);

//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisinin stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- nesne taşıma için tutturma noktası boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sembolü ve Çizelge nesnesinin zaman aralığını ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği

const string name="Chart", // nesne ismi

const string symbol="EURUSD", // sembol

const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // zaman aralığı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- çizelge nesnesinin sembolünü ve zaman aralığını ayarla

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin sembolü ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin periyodu ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge nesnesini taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği

const string name="Chart", // nesne ismi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0) // Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi taşı

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin X koordinatı ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin Y koordinatı ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge nesnesinin boyutunu değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği

const string name="Chart", // nesne ismi

const int width=300, // genişlik

const int height=200) // yükseklik

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne boyutunu değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin genişliği ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin genişliği ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge nesnesinin kimliğine dönüş yap |

//+------------------------------------------------------------------+

long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği

const string name="Chart") // nesne ismi

{

//--- Çizelge nesnesinin kimliğini almak için değişkeni hazırla

long id=-1;

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- kimliği al

if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin kimliği alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

}

//--- sonuç değerine dönüş yap

return(id);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Çizelge nesnesini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği

const string name="Chart") // nesne ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- düğmeyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Çizelge\" nesnesinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Piyasa Gözlemindeki sembollerin sayısı

int symbols=SymbolsTotal(true);

//--- sembol listesinde belirtilen isimde bir sembol var mı kontrol et

bool exist=false;

for(int i=0;i<symbols;i++)

if(InpSymbol==SymbolName(i,true))

{

exist=true;

break;

}

if(!exist)

{

Print("Hata! ",InpSymbol," sembol, \"Piyasa Gözlemi\" içinde mevcut değil!");

return;

}

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpScale<0 || InpScale>5)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}



//--- çizelge penceresi büyüklüğü

long x_distance;

long y_distance;

//--- pencere büyüklüğünü ayarla

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- Çizelge nesnesinin koordinatlarını ve boyutunu ayarla

int x=(int)x_distance/16;

int y=(int)y_distance/16;

int x_size=(int)x_distance*7/16;

int y_size=(int)y_distance*7/16;

//--- çizelge nesnesini oluştur

if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,

InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- Çizelge nesnesini uzat

int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- yeniden boyutlandır

x_size+=1;

y_size+=1;

if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve 0.01 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- çizelge zaman aralığını değiştir

if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))

return;

ChartRedraw();

//--- üç saniyelik gecikme

Sleep(3000);

//--- nesneyi sil

ObjectChartDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniye bekle

Sleep(1000);

//---

}