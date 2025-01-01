|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Çizelge nesnesini oluşturur\" nesnesini oluşturur."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="Chart"; // Nesne ismi
input string InpSymbol="EURUSD"; // Sembol
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // Periyot
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Tutturma köşesi
input int InpScale=2; // Ölçek
input bool InpDateScale=true; // Zaman ölçeğinin görüntülenmesi
input bool InpPriceScale=true; // Fiyat ölçeğinin görüntülenmesi
input color InpColor=clrRed; // Kenar çizgisinin rengi (vurgulandığında)
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Çizgi stili (vurgulandığında)
input int InpPointWidth=1; // Taşıma noktası boyutu
input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi
input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelge nesnesinin oluşturulması |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Chart", // nesne ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
const string symbol="EURUSD", // sembol
const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // periyot
const int x=0, // X koordinatı
const int y=0, // Y koordinatı
const int width=300, // genişlik
const int height=200, // yükseklik
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // tutturma köşesi
const int scale=2, // ölçek
const bool date_scale=true, // zaman ölçeğinin görüntülenmesi
const bool price_scale=true, // fiyat ölçeğinin görüntülenmesi
const color clr=clrRed, // kenar çizgisi rengi (vurgulandığında)
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kenar çizgisi stili (vurgulandığında)
const int point_width=1, // taşıma noktası boyutu
const bool back=false, // arkaplanda
const bool selection=false, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması önceliği
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- çizelge nesnesini oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"çizelge\" nesnesinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- nesne koordinatlarının ayarlanması
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- nesne büyüklüğünü ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- tanımlanan nokta koordinatlarına göre çapa (tutturma) köşesini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- sembolü ayarla
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);
//--- periyodu ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);
//--- ölçeği ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);
//--- zaman ölçeğini görüntüle (true) veya (false) gizle
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);
//--- zaman ölçeğini görüntüle (true) veya (false) gizle
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);
//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisi rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- nesne vurgulama modu etkinken kenar çizgisinin stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- nesne taşıma için tutturma noktası boyutunu ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sembolü ve Çizelge nesnesinin zaman aralığını ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği
const string name="Chart", // nesne ismi
const string symbol="EURUSD", // sembol
const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // zaman aralığı
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- çizelge nesnesinin sembolünü ve zaman aralığını ayarla
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin sembolü ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin periyodu ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelge nesnesini taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği
const string name="Chart", // nesne ismi
const int x=0, // X koordinatı
const int y=0) // Y koordinatı
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesneyi taşı
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin X koordinatı ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin Y koordinatı ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelge nesnesinin boyutunu değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği
const string name="Chart", // nesne ismi
const int width=300, // genişlik
const int height=200) // yükseklik
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesne boyutunu değiştir
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin genişliği ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin genişliği ayarlanamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelge nesnesinin kimliğine dönüş yap |
//+------------------------------------------------------------------+
long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği
const string name="Chart") // nesne ismi
{
//--- Çizelge nesnesinin kimliğini almak için değişkeni hazırla
long id=-1;
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- kimliği al
if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin kimliği alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
}
//--- sonuç değerine dönüş yap
return(id);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çizelge nesnesini sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // (nesne olmayan) çizelgenin kimliği
const string name="Chart") // nesne ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- düğmeyi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Çizelge\" nesnesinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- Piyasa Gözlemindeki sembollerin sayısı
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- sembol listesinde belirtilen isimde bir sembol var mı kontrol et
bool exist=false;
for(int i=0;i<symbols;i++)
if(InpSymbol==SymbolName(i,true))
{
exist=true;
break;
}
if(!exist)
{
Print("Hata! ",InpSymbol," sembol, \"Piyasa Gözlemi\" içinde mevcut değil!");
return;
}
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpScale<0 || InpScale>5)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresi büyüklüğü
long x_distance;
long y_distance;
//--- pencere büyüklüğünü ayarla
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- Çizelge nesnesinin koordinatlarını ve boyutunu ayarla
int x=(int)x_distance/16;
int y=(int)y_distance/16;
int x_size=(int)x_distance*7/16;
int y_size=(int)y_distance*7/16;
//--- çizelge nesnesini oluştur
if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,
InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- Çizelge nesnesini uzat
int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);
for(int i=0;i<steps;i++)
{
//--- yeniden boyutlandır
x_size+=1;
y_size+=1;
if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yeniden çiz ve 0.01 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(10);
}
//--- yarım saniyelik gecikme
Sleep(500);
//--- çizelge zaman aralığını değiştir
if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))
return;
ChartRedraw();
//--- üç saniyelik gecikme
Sleep(3000);
//--- nesneyi sil
ObjectChartDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniye bekle
Sleep(1000);
//---
}