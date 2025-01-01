|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Horizontal Line\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="HLine"; // Çizgi ismi
input int InpPrice=25; // Çizgi fiyatı, %
input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili
input int InpWidth=3; // Çizgi genişliği
input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi
input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yatay çizgiyi oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="HLine", // çizelge ismi
const int sub_window=0, // alt pencere indisi
double price=0, // çizgi fiyatı
const color clr=clrRed, // çizgi rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili
const int width=1, // çizgi genişliği
const bool back=false, // arkaplan nesnesi
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare ttıklaması önceliği
{
//--- eğer fiyat ayarlanmamışsa, mevcut Bid fiyatı seviyesine ayarla
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- yatay çizgiyi oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": yatay çizgi oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- çizgi rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi görünüm stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yatay çizgiyi taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="HLine", // çizgi ismi
double price=0) // çizgi fiyatı
{
//--- eğer fiyat ayarlanmamışsa, mevcut Bid fiyatı seviyesine ayarla
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- yatay çizgiyi taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": yatay çizginin taşınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yatay çizgiyi sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="HLine") // çizgi ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- yatay çizgiyi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": yatay çizginin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih değerlerini depolayacak bir dizi
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(price,accuracy);
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- yatay çizgiyi oluştur
if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, çizgiyi taşı
//--- döngü sayacı
int v_steps=accuracy/2;
//--- çizgiyi taşı
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- çizelgeden sil
HLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}