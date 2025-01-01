//--- açıklama

#property description "Script, \"Horizontal Line\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="HLine"; // Çizgi ismi

input int InpPrice=25; // Çizgi fiyatı, %

input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili

input int InpWidth=3; // Çizgi genişliği

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yatay çizgiyi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="HLine", // çizelge ismi

const int sub_window=0, // alt pencere indisi

double price=0, // çizgi fiyatı

const color clr=clrRed, // çizgi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili

const int width=1, // çizgi genişliği

const bool back=false, // arkaplan nesnesi

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare ttıklaması önceliği

{

//--- eğer fiyat ayarlanmamışsa, mevcut Bid fiyatı seviyesine ayarla

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- yatay çizgiyi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": yatay çizgi oluşturulamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- çizgi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi görünüm stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yatay çizgiyi taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="HLine", // çizgi ismi

double price=0) // çizgi fiyatı

{

//--- eğer fiyat ayarlanmamışsa, mevcut Bid fiyatı seviyesine ayarla

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- yatay çizgiyi taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": yatay çizginin taşınması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Yatay çizgiyi sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="HLine") // çizgi ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- yatay çizgiyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": yatay çizginin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih değerlerini depolayacak bir dizi

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(price,accuracy);

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- yatay çizgiyi oluştur

if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,

InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, çizgiyi taşı

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/2;

//--- çizgiyi taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- çizelgeden sil

HLineDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}