OBJ_CHANNEL

Eşit-Aralıklı Kanal

Not

Bir eşit-aralıklı kanalın sağa ve/veya sola doğru olan sürekliliklerinin (sırasıyla OBJPROP_RAY_RIGHT ve OBJPROP_RAY_LEFT özelliklerinin belirtilmesi mümkündür. Ayrıca, kanalın renk ile doldurulması modu da ayarlanabilir durumdadır.

Örnek

Aşağıdaki script, bir eşit-aralıklı kanal oluşturur ve onu çizelge üzerinde taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.