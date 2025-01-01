DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarNesne SabitleriNesne TipleriOBJ_CHANNEL 

OBJ_CHANNEL

Eşit-Aralıklı Kanal

ObjChannel

Not

Bir eşit-aralıklı kanalın sağa ve/veya sola doğru olan sürekliliklerinin (sırasıyla OBJPROP_RAY_RIGHT ve OBJPROP_RAY_LEFT özelliklerinin belirtilmesi mümkündür. Ayrıca, kanalın renk ile doldurulması modu da ayarlanabilir durumdadır.

Örnek

Aşağıdaki script, bir eşit-aralıklı kanal oluşturur ve onu çizelge üzerinde taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script \"Eşit-Aralıklı Kanal\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="Channel";   // Kanal ismi
input int             InpDate1=25;         // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=60;        // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=65;         // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=80;        // 2-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate3=30;         // 3-üncü noktanın tarihi, %
input int             InpPrice3=40;        // 3-üncü noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;     // Kanal rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// Kanal çizgilerinin stili
input int             InpWidth=2;          // Kanal çizgisi genişliği
input bool            InpBack=false;       // Arkaplan nesnesi
input bool            InpFill=false;       // Kanalı renkle doldurma
input bool            InpSelection=true;   // Taşımak için vurgula
input bool            InpRayLeft=false;    // Kanalın sola sürekliliği
input bool            InpRayRight=false;   // Kanalın sağa sürekliliği
input bool            InpHidden=true;      // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;         // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verilen koordinatlarla bir eşit-aralıklı kanal oluştur           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChannelCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                   const string          name="Channel",    // kanal ismi
                   const int             sub_window=0,      // alt-pencere indisi 
                   datetime              time1=0,           // ilk noktanın zamanı
                   double                price1=0,          // ilk noktanın fiyatı
                   datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                   double                price2=0,          // ikinci nokta fiyatı
                   datetime              time3=0,           // üçüncü nokta zamanı
                   double                price3=0,          // üçüncü nokta fiyatı
                   const color           clr=clrRed,        // kanal rengi
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// kanal çizgilerinin stili
                   const int             width=1,           // kanal çizgilerinin genişliği
                   const bool            fill=false,        // kanalı renkle doldurma
                   const bool            back=false,        // arka-planda
                   const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                   const bool            ray_left=false,    // kanalın sola doğru sürekliliği
                   const bool            ray_right=false,   // kanalın sağa doğru sürekliliği
                   const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                   const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeChannelEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- verilen koordinatlarda bir kanal oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHANNEL,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": eşit-aralıklı kanalın oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- kanal rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kanal çizgilerinin stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- kanal çizgilerinin genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- kanal doldurma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- kanalın sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- kanalın sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kanalın tutturma noktasını taşı                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChannelPointChange(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                        const string name="Channel"// kanal ismi
                        const int    point_index=0,  // tutturma noktası indisi
                        datetime     time=0,         // tutturma noktası zaman koordinatı
                        double       price=0)        // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kanalı sil                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ChannelDelete(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                   const string name="Channel"// kanal ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- kanalı sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": kanalın silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Kanalın tutturma noktası değerlerini kontrol et ve varsayılan değerleri |
//| boş değerler için ayarla                                                |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void ChangeChannelEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                              double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- İkinci noktanın (sağ) zamanı ayarlanmamışsa, ilk çubuk üzerinde olacak
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- İkinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid (alış) değerini alacak
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- İlk noktanın (sol) zamanı ayarlanmamışsa, ikinciden 9 çubuk sonra olacak
   if(!time1)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
      time1=temp[0];
     }
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ikincinin 300 puan üstüne taşı
   if(!price1)
      price1=price2+300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- üçüncü noktanın zamanı ayarlanmamışsa, birinci noktanın üstüne gelsin
   if(!time3)
      time3=time1;
//--- üçüncü noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın fiyatına eşittir
   if(!price3)
      price3=price2;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- kanalın çizileceği noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- eşit-aralıklı kanalı oluştur
   if(!ChannelCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, kanalın tutturma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/6;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d1>1)
         d1-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/10;
//--- üçüncü tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ChannelPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- kanalı çizelgeden sil
   ChannelDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }