|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Dikdörtgen etiket\" grafiksel nesnesini oluşturur."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="RectLabel"; // Etiket ismi
input color InpBackColor=clrSkyBlue; // Arkaplan rengi
input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT; // Kenar çizgisi tipi
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Tutturma için çizelge köşesi
input color InpColor=clrDarkBlue; // Düz kenar çizgisi rengi (Flat)
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Düz kenar çizgisi stili (Flat)
input int InpLineWidth=3; // Düz kenar çizgisi genişliği (Flat)
input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi
input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikdörtgen etiketi oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelCreate(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı
const string name="RectLabel", // etiket ismi
const int sub_window=0, // alt pencere indisi
const int x=0, // X koordinatı
const int y=0, // Y koordinatı
const int width=50, // genişlik
const int height=18, // yükseklik
const color back_clr=C'236,233,216', // arkaplan rengi
const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN, // kenar tipi
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // tutturma için çizelge köşesi
const color clr=clrRed, // düz kenar rengi (Flat)
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // düz kenar stili
const int line_width=1, // düz kenar kalınlığı
const bool back=false, // arkaplan nesnesi
const bool selection=false, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- bir dikdörtgen etiket oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": dikdörtgen etiketin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- etiket koordinatlarını ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- etiket boyutunu ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- arkaplan rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- kenar çizgisi tipini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);
//--- tanımlanan nokta koordinatlarına göre çapa (tutturma) köşesini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- düz kenar rengini ayarla (Flat modunda)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- düz kenar çizgisi stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- düz kenar çizgisi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikdörtgen etiketi taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="RectLabel", // etiket ismi
const int x=0, // X koordinatı
const int y=0) // Y koordinatı
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- dikdörtgen etiketi taşı
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": etiketin X koordinatı taşınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": etiketin Y koordinatı taşınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikdörtgen etiketin boyutunu değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="RectLabel", // etiket adı
const int width=50, // etiket genişliği
const int height=18) // etiket yüksekliği
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- etiket boyutunu değiştir
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": etiketin genişliği değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": etiketin yüksekliği değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikdörtgen etiketin kenar tipini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelChangeBorderType(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="RectLabel", // etiket ismi
const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN) // kenar tipi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- kenar tipini değiştir
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))
{
Print(__FUNCTION__,
": kenar tipi değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Dikdörtgen etiketi sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectLabelDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="RectLabel") // etiket ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- etiketi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": dikdörtgen etiketin silinmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- çizelge penceresi büyüklüğü
long x_distance;
long y_distance;
//--- pencere büyüklüğünü ayarla
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- dikdörtgen etiketin koordinatlarını tanımla
int x=(int)x_distance/4;
int y=(int)y_distance/4;
//--- etiket boyutunu ayarla
int width=(int)x_distance/4;
int height=(int)y_distance/4;
//--- bir dikdörtgen etiket oluştur
if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,
InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve bir saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- dikdörtgen etiketin boyutunu değiştir
int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);
for(int i=0;i<steps;i++)
{
//--- yeniden boyutlandır
width+=1;
height+=1;
if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yeniden çiz ve 0.01 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(10);
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- kenar tipini değiştir
if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))
return;
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- kenar tipini değiştir
if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))
return;
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- etiketi sil
RectLabelDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniye bekle
Sleep(1000);
//---
}