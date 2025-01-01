//--- açıklama

#property description "Script, \"Dikdörtgen etiket\" grafiksel nesnesini oluşturur."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="RectLabel"; // Etiket ismi

input color InpBackColor=clrSkyBlue; // Arkaplan rengi

input ENUM_BORDER_TYPE InpBorder=BORDER_FLAT; // Kenar çizgisi tipi

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Tutturma için çizelge köşesi

input color InpColor=clrDarkBlue; // Düz kenar çizgisi rengi (Flat)

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Düz kenar çizgisi stili (Flat)

input int InpLineWidth=3; // Düz kenar çizgisi genişliği (Flat)

input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgen etiketi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelCreate(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı

const string name="RectLabel", // etiket ismi

const int sub_window=0, // alt pencere indisi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0, // Y koordinatı

const int width=50, // genişlik

const int height=18, // yükseklik

const color back_clr=C'236,233,216', // arkaplan rengi

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN, // kenar tipi

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // tutturma için çizelge köşesi

const color clr=clrRed, // düz kenar rengi (Flat)

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // düz kenar stili

const int line_width=1, // düz kenar kalınlığı

const bool back=false, // arkaplan nesnesi

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bir dikdörtgen etiket oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikdörtgen etiketin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- etiket koordinatlarını ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- etiket boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- arkaplan rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- kenar çizgisi tipini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border);

//--- tanımlanan nokta koordinatlarına göre çapa (tutturma) köşesini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- düz kenar rengini ayarla (Flat modunda)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- düz kenar çizgisi stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- düz kenar çizgisi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,line_width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgen etiketi taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="RectLabel", // etiket ismi

const int x=0, // X koordinatı

const int y=0) // Y koordinatı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- dikdörtgen etiketi taşı

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": etiketin X koordinatı taşınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": etiketin Y koordinatı taşınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgen etiketin boyutunu değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeSize(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="RectLabel", // etiket adı

const int width=50, // etiket genişliği

const int height=18) // etiket yüksekliği

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiket boyutunu değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": etiketin genişliği değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": etiketin yüksekliği değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgen etiketin kenar tipini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelChangeBorderType(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="RectLabel", // etiket ismi

const ENUM_BORDER_TYPE border=BORDER_SUNKEN) // kenar tipi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- kenar tipini değiştir

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_TYPE,border))

{

Print(__FUNCTION__,

": kenar tipi değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Dikdörtgen etiketi sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RectLabelDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="RectLabel") // etiket ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiketi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": dikdörtgen etiketin silinmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- çizelge penceresi büyüklüğü

long x_distance;

long y_distance;

//--- pencere büyüklüğünü ayarla

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Çizelgenin genişlik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Çizelgenin yükseklik değeri alınamadı! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- dikdörtgen etiketin koordinatlarını tanımla

int x=(int)x_distance/4;

int y=(int)y_distance/4;

//--- etiket boyutunu ayarla

int width=(int)x_distance/4;

int height=(int)y_distance/4;

//--- bir dikdörtgen etiket oluştur

if(!RectLabelCreate(0,InpName,0,x,y,width,height,InpBackColor,InpBorder,InpCorner,

InpColor,InpStyle,InpLineWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve bir saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- dikdörtgen etiketin boyutunu değiştir

int steps=(int)MathMin(x_distance/4,y_distance/4);

for(int i=0;i<steps;i++)

{

//--- yeniden boyutlandır

width+=1;

height+=1;

if(!RectLabelChangeSize(0,InpName,width,height))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yeniden çiz ve 0.01 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(10);

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- kenar tipini değiştir

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_RAISED))

return;

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- kenar tipini değiştir

if(!RectLabelChangeBorderType(0,InpName,BORDER_SUNKEN))

return;

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- etiketi sil

RectLabelDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniye bekle

Sleep(1000);

//---

}