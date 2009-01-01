Diğer Sabitler

CLR_NONE sabiti rengin olmadığını belirtmek amacıyla kullanılır, yani göstergedeki grafiksel nesnenin veya grafiksel serilerin çizilmeyeceğini belirtir. Bu sabit, Web-renkleri sabitlerinin listesinde yer almaz ama renk argümanlarının gerektiği her yere uygulanabilir.

INVALID_HANDLE sabiti, dosya tanıtıcı değerlerini kontrol etme amaçlı kullanılabilir (bakınız FileOpen() ve FileFindFirst()).

Sabit Açıklama Değer CHARTS_MAX Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı 100 clrNONE Rengin olmaması -1 EMPTY_VALUE Bir gösterge tamponu için boş değer DBL_MAX INVALID_HANDLE Hatalı tanıtıcı değer -1 IS_DEBUG_MODE Bir MQ5 programının hata ayıklama modunda çalıştığını gösteren bayrak Hata ayıklama modunda sıfır değilken, diğer durumlarda sıfırdır IS_PROFILE_MODE Bir MQ5 programının profilleme modunda çalıştığını gösteren bayrak profilleme modunda sıfır değilken, diğer durumlarda sıfırdır NULL Tüm tipler için sıfırdır 0 WHOLE_ARRAY Dizinin sonuna kadar var olan eleman sayısıdır, yani bütün dizinin işleneceğini belirtir -1 WRONG_VALUE Sabit, gizli (örtülü) olarak herhangi bir sayım tipine dönüştürülebilir -1

EMPTY_VALUE sabiti, genellikle göstergenin çizelgede görüntülenmeyen değerlerine karşılık gelir. Örneğin kullanıma hazır göstergelerden, 20 periyot değerine sahip Standard Deviation (standart sapma) göstergesi için, geçmişteki ilk 19 çubukluk kısım çizelge üzerinde gösterilmez. Eğer iStdDev() ile bu göstergenin tanıtıcı değerini oluşturursanız ve tanıtıcı değeri söz konusu çubuklar için CopyBuffer() ile gösterge değerlerinden oluşan bir diziye kopyalarsanız, değerler EMPTY_VALUE olarak gözükecektir.

Herhangi bir özel gösterge için, çizelgeye çizilmeyecek değerleri boş değerler şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bunun için PlotIndexSetDouble() fonksiyonunu PLOT_EMPTY_VALUE şekillendiricisi ile kullanın.

NULL sabiti, basit tipli tüm değişkenlere, nesne yapılarına veya sınıf işaretçilerine atanabilir. Bir dizgi değişkenine yapılan NULL ataması, bu değişkenin tamamen sonlandırılması anlamına gelir.

WRONG_VALUE sabiti, hatalı bir sayım değerine dönüş yapılması gereken durumlar için düşünülmüştür. Örneğin, bir dönüş değerinin, bir sayımın değerlerinden olup olmadığıyla ilgili bilgiye ihtiyacımız olduğunda bu sabiti kullanabiliriz. İsmiyle belirtilen bir nesne için çizgi stiline dönüş yapan CheckLineStyle() fonksiyonunu göz önüne alalım. Eğer ObjectGetInteger() ile yapılan stil kontrolünde sonuç 'true' ise, ENUM_LINE_STYLE sayımından bir değere; aksi durumda ise WRONG_VALUE değerine dönüş yapılır.

void OnStart()

{

if(CheckLineStyle("MyChartObject")==WRONG_VALUE)

printf("Çizgi stilinin alınmasında hata.");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| İsimle belirtilen bir nesnenin çizgi stiline dönüş yapar |

//+------------------------------------------------------------------+

ENUM_LINE_STYLE CheckLineStyle(string name)

{

long style;

//---

if(ObjectGetInteger(0,name,OBJPROP_STYLE,0,style))

return((ENUM_LINE_STYLE)style);

else

return(WRONG_VALUE);

}

WHOLE_ARRAY sabiti, işlenen dizideki eleman sayısının belirtilmesini gerektiren fonksiyonlar için düşünülmüştür:

Eğer belirtilen değerden son değere kadar tüm dizi elemanlarının işleneceğini belirtmek istiyorsanız, sadece WHOLE_ARRAY değerini belirtmeniz yeterli olacaktır.

IS_PROFILE_MODE sabiti, profilleme modunda düzgün veri toplama amacıyla bir program işlevinin değiştirmesini sağlar. Profilleme, (genellikle fonksiyonları içeren) her bir tekil program bölümünün uygulama zamanının ölçülmesini ve aynı zamanda çağrı sayısının hesaplanmasını sağlar. Aşağıdaki örnekteki gibi, Sleep() fonksiyonu çağrıları, profilleme modunda uygulama zamanının belirlenmesini devre dışı bırakabilir:

//--- Sleep, profilleme sonucunu büyük ölçüde değiştirebilir

if(!IS_PROFILE_MODE) Sleep(100); // profilleme modunda Sleep() çağrısını devre dışı bırak

IS_PROFILE_MODE sabit değeri, derleme sırasında derleyici tarafından ve genellikle sıfır olarak ayarlanır. Profilleme modunda bir programı çalıştırırken, özel bir derleme gerçekleştirilir ve IS_PROFILE_MODE değeri, sıfır olmayan bir değer ile değiştirilir.

IS_DEBUG_MODE sabiti, hata ayıklama modunda bir MQL5 programının işleyişini hafifçe değiştirmek istediğinizde kullanışlı olabilir. Örneğin, hata ayıklama modunda bazı ek bilgileri terminal günlüğünde görüntülemek veya bir çizelge içinde fazladan grafik nesneleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, bir Label (etiket) nesnesi oluşturulur ve bunun açıklaması ve rengi script uygulama moduna bağlı olarak ayarlanır. MetaEditor içinde bir betiği hata-ayıklama modunda çalıştırmak için, F5 tuşuna basın. Eğer betiği terminaldeki tarayıcı penceresinden çalıştırırsanız, Label nesnesinin metni ve rengi farklı olacaktır.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_DEBUG_MODE.mq5 |

//| Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.metaquotes.net"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

string label_name="invisible_label";

if(ObjectFind(0,label_name)<0)

{

Print("Nesne",label_name,"bulunamadı. Hata kodu = ",GetLastError());

//--- Label nesnesini oluştur

ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,0,0,0);

//--- X koordinatını ayarla

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,200);

//--- Y koordinatını ayarla

ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,300);

ResetLastError();

if(IS_DEBUG_MODE) // hata-ayıklama modu

{

//--- script uygulama modu için mesaj görüntüle

ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"DEBUG MODE");

//--- metin rengini kırmızı olarak ayarla

if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,clrRed))

Print("Renk ayarlanamıyor. Hata",GetLastError());

}

else // işlem modu

{

ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"RELEASE MODE");

//--- metin rengini görünmez olarak ayarla

if(!ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,CLR_NONE))

Print("Renk ayarlanamıyor. Hata",GetLastError());

}

ChartRedraw();

DebugBreak(); // eğer hata-ayıklama modundaysak, burada sonlandırma gerçekleşir

}

}

Crypt Methods

The ENUM_CRYPT_METHOD enumeration is used to specify the data tranformation method, used in CryptEncode() and CryptDecode() functions.

ENUM_CRYPT_METHOD

Sabit Açıklama CRYPT_BASE64 BASE64 CRYPT_AES128 AES encryption with 128 bit key (16 bytes) CRYPT_AES256 AES encryption with 256 bit key (32 bytes) CRYPT_DES DES encryption with 56 bit key (7 bytes) CRYPT_HASH_SHA1 SHA1 HASH caculation CRYPT_HASH_SHA256 SHA256 HASH caculation CRYPT_HASH_MD5 MD5 HASH caculation CRYPT_ARCH_ZIP ZIP archives

