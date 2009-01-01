- Öntanımlı Makro İkameleri
- Matematiksel Sabitler
- Nümerik Tip Sabitleri
- Sonlandırma Sebebi Kodları
- Nesne İşaretçisinin Kontrolü
- Diğer Sabitler
CLR_NONE sabiti rengin olmadığını belirtmek amacıyla kullanılır, yani göstergedeki grafiksel nesnenin veya grafiksel serilerin çizilmeyeceğini belirtir. Bu sabit, Web-renkleri sabitlerinin listesinde yer almaz ama renk argümanlarının gerektiği her yere uygulanabilir.
INVALID_HANDLE sabiti, dosya tanıtıcı değerlerini kontrol etme amaçlı kullanılabilir (bakınız FileOpen() ve FileFindFirst()).
Sabit
Açıklama
Değer
CHARTS_MAX
Terminalde aynı anda açık olabilecek maksimum çizelge sayısı
100
clrNONE
Rengin olmaması
-1
EMPTY_VALUE
Bir gösterge tamponu için boş değer
DBL_MAX
INVALID_HANDLE
Hatalı tanıtıcı değer
-1
IS_DEBUG_MODE
Bir MQ5 programının hata ayıklama modunda çalıştığını gösteren bayrak
Hata ayıklama modunda sıfır değilken, diğer durumlarda sıfırdır
IS_PROFILE_MODE
Bir MQ5 programının profilleme modunda çalıştığını gösteren bayrak
profilleme modunda sıfır değilken, diğer durumlarda sıfırdır
NULL
Tüm tipler için sıfırdır
0
WHOLE_ARRAY
Dizinin sonuna kadar var olan eleman sayısıdır, yani bütün dizinin işleneceğini belirtir
-1
WRONG_VALUE
Sabit, gizli (örtülü) olarak herhangi bir sayım tipine dönüştürülebilir
-1
EMPTY_VALUE sabiti, genellikle göstergenin çizelgede görüntülenmeyen değerlerine karşılık gelir. Örneğin kullanıma hazır göstergelerden, 20 periyot değerine sahip Standard Deviation (standart sapma) göstergesi için, geçmişteki ilk 19 çubukluk kısım çizelge üzerinde gösterilmez. Eğer iStdDev() ile bu göstergenin tanıtıcı değerini oluşturursanız ve tanıtıcı değeri söz konusu çubuklar için CopyBuffer() ile gösterge değerlerinden oluşan bir diziye kopyalarsanız, değerler EMPTY_VALUE olarak gözükecektir.
Herhangi bir özel gösterge için, çizelgeye çizilmeyecek değerleri boş değerler şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bunun için PlotIndexSetDouble() fonksiyonunu PLOT_EMPTY_VALUE şekillendiricisi ile kullanın.
NULL sabiti, basit tipli tüm değişkenlere, nesne yapılarına veya sınıf işaretçilerine atanabilir. Bir dizgi değişkenine yapılan NULL ataması, bu değişkenin tamamen sonlandırılması anlamına gelir.
WRONG_VALUE sabiti, hatalı bir sayım değerine dönüş yapılması gereken durumlar için düşünülmüştür. Örneğin, bir dönüş değerinin, bir sayımın değerlerinden olup olmadığıyla ilgili bilgiye ihtiyacımız olduğunda bu sabiti kullanabiliriz. İsmiyle belirtilen bir nesne için çizgi stiline dönüş yapan CheckLineStyle() fonksiyonunu göz önüne alalım. Eğer ObjectGetInteger() ile yapılan stil kontrolünde sonuç 'true' ise, ENUM_LINE_STYLE sayımından bir değere; aksi durumda ise WRONG_VALUE değerine dönüş yapılır.
void OnStart()
WHOLE_ARRAY sabiti, işlenen dizideki eleman sayısının belirtilmesini gerektiren fonksiyonlar için düşünülmüştür:
Eğer belirtilen değerden son değere kadar tüm dizi elemanlarının işleneceğini belirtmek istiyorsanız, sadece WHOLE_ARRAY değerini belirtmeniz yeterli olacaktır.
IS_PROFILE_MODE sabiti, profilleme modunda düzgün veri toplama amacıyla bir program işlevinin değiştirmesini sağlar. Profilleme, (genellikle fonksiyonları içeren) her bir tekil program bölümünün uygulama zamanının ölçülmesini ve aynı zamanda çağrı sayısının hesaplanmasını sağlar. Aşağıdaki örnekteki gibi, Sleep() fonksiyonu çağrıları, profilleme modunda uygulama zamanının belirlenmesini devre dışı bırakabilir:
//--- Sleep, profilleme sonucunu büyük ölçüde değiştirebilir
IS_PROFILE_MODE sabit değeri, derleme sırasında derleyici tarafından ve genellikle sıfır olarak ayarlanır. Profilleme modunda bir programı çalıştırırken, özel bir derleme gerçekleştirilir ve IS_PROFILE_MODE değeri, sıfır olmayan bir değer ile değiştirilir.
IS_DEBUG_MODE sabiti, hata ayıklama modunda bir MQL5 programının işleyişini hafifçe değiştirmek istediğinizde kullanışlı olabilir. Örneğin, hata ayıklama modunda bazı ek bilgileri terminal günlüğünde görüntülemek veya bir çizelge içinde fazladan grafik nesneleri oluşturmak isteyebilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte, bir Label (etiket) nesnesi oluşturulur ve bunun açıklaması ve rengi script uygulama moduna bağlı olarak ayarlanır. MetaEditor içinde bir betiği hata-ayıklama modunda çalıştırmak için, F5 tuşuna basın. Eğer betiği terminaldeki tarayıcı penceresinden çalıştırırsanız, Label nesnesinin metni ve rengi farklı olacaktır.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Crypt Methods
The ENUM_CRYPT_METHOD enumeration is used to specify the data tranformation method, used in CryptEncode() and CryptDecode() functions.
Sabit
Açıklama
CRYPT_BASE64
BASE64
CRYPT_AES128
AES encryption with 128 bit key (16 bytes)
CRYPT_AES256
AES encryption with 256 bit key (32 bytes)
CRYPT_DES
DES encryption with 56 bit key (7 bytes)
CRYPT_HASH_SHA1
SHA1 HASH caculation
CRYPT_HASH_SHA256
SHA256 HASH caculation
CRYPT_HASH_MD5
MD5 HASH caculation
CRYPT_ARCH_ZIP
ZIP archives
