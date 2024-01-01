|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_COLOR_BARS.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "DRAW_COLOR_BARS stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "Ayrı bir penceredeki, seçilen sembolün çubuklarını farklı renklerle çizer"
#property description "Çubukların renk ve genişliği ve ayrıca sembol, her N tikten sonra"
#property description "rassal olarak değiştirilir"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot ColorBars
#property indicator_label1 "ColorBars"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_BARS
//--- Çubukları renklendirmek için 8 renk tanımla (özel dizide depolanırlar)
#property indicator_color1 clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- giriş parametreleri
input int N=5; // Tipin değişmesi için gereken tik sayısı
input int bars=500; // Gösterilecek çubuk sayısı
input bool messages=false; // "Uzmanlar" günlüğünde mesajları göster
//--- Gösterge tamponları
double ColorBarsBuffer1[];
double ColorBarsBuffer2[];
double ColorBarsBuffer3[];
double ColorBarsBuffer4[];
double ColorBarsColors[];
//--- Sembol ismi
string symbol;
int bars_colors;
//--- Renkleri depolayacak 14 elemanlı bir dizi
color colors[]=
{
clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
SetIndexBuffer(0,ColorBarsBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ColorBarsBuffer2,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,ColorBarsBuffer3,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,ColorBarsBuffer4,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(4,ColorBarsColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//---- Çubukların renklendirilmesi için kullanılacak renklerin sayısı
bars_colors=8; // #property indicator_color1 özelliğindeki yoruma bak
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Çubuğun renginin, genişliğinin ve stilinin değiştirileceği tikleri say
ticks++;
//--- Yeterli sayıda tik birikmişse
if(ticks>=N)
{
//--- Piyasa Gözlemi penceresinden yeni bir sembol seç
symbol=GetRandomSymbolName();
//--- Çizgi özelliklerini değiştir
ChangeLineAppearance();
//--- Mumların çizimi için kullanılan renkleri değiştir
ChangeColors(colors,bars_colors);
int tries=0;
//--- Tamponları, sembolün fiyatlarıyla doldurmak için 5 deneme gerçekleştir
while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,bars_colors) && tries<5)
{
//--- CopyFromSymbolToBuffers() fonksiyonunun çağrıları için bir sayaç
tries++;
}
//--- Tik sayacını sıfırla
ticks=0;
}
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gösterge tamponlarını fiyatlarla doldur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,int total,int bar_colors)
{
//--- rates[] dizisinde, Open, High, Low ve Close fiyatlarını kopyalayacağız
MqlRates rates[];
//--- Deneme sayacı
int attempts=0;
//--- Kaç tane kopyalandı
int copied=0;
//--- Istenen sembole dair bir zaman serisi elde etmek için 25 deneme gerçekleştir
while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
{
Sleep(100);
attempts++;
if(messages) PrintFormat("%s CopyRates(%s) denemeler=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
}
//--- Yeterli sayıda çubuk kopyalanamamışsa
if(copied!=bars)
{
//--- Bir mesaj dizgisinden
string comm=StringFormat("%s sembolü için, sadece %d çubuk alınabildi (istenen %d çubuktan)",
name,
copied,
bars
);
//--- Mesajı, ana çizelge penceresindeki bir yorumda göster
Comment(comm);
//--- Mesajı göster
if(messages) Print(comm);
return(false);
}
else
{
//--- Sembolün görüntüsünü ayarla
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_BARS("+name+")");
}
//--- Tamponları boş değerlerle başlat
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer1,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer2,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer3,0.0);
ArrayInitialize(ColorBarsBuffer4,0.0);
//--- Fiyatları tamponlara kopyala
for(int i=0;i<copied;i++)
{
//--- Tamponlar için uygun indisleri hesapla
int buffer_index=total-copied+i;
//--- Fiyatları tamponlara yaz
ColorBarsBuffer1[buffer_index]=rates[i].open;
ColorBarsBuffer2[buffer_index]=rates[i].high;
ColorBarsBuffer3[buffer_index]=rates[i].low;
ColorBarsBuffer4[buffer_index]=rates[i].close;
//---
ColorBarsColors[buffer_index]=i%bar_colors;
}
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Piyasa Gözleminden rassal bir sembole dönüş yapar |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
{
//--- Piyasa Gözleminde görünen sembollerin sayısı
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- Sembolün listedeki pozisyonu - 0'dan symbols'e kadar rassal bir sayı
int number=MathRand()%symbols;
//--- Belirtilen konumdaki sembolün ismine dönüş yap
return SymbolName(number,true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zigzag kısımların rengini değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeColors(color &cols[],int plot_colors)
{
//--- Renklerin sayısı
int size=ArraySize(cols);
//---
string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
//--- Her renk indisi için rassal olarak bir renk tanımla
for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
{
//--- Rassal bir değer al
int number=MathRand();
//--- col[] dizisi içinde, tam-sayı bölümünden kalan şeklinde bir indisi al
int i=number%size;
//--- Her bir indis için, rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0, // Bir grafiksel stilin numarası
PLOT_LINE_COLOR, // Özellik tanımlayıcı
plot_color_ind, // Rengin girildiği indis
cols[i]); // Yeni bir renk
//--- Renkleri yaz
comm=comm+StringFormat("BarColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Çubukların görünümünü değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Çubuk özellikleri ile ilgili bilgiyi biçimlendirmek için bir dizgi
string comm="";
//--- Çubuk genişliğini değiştirmek için bir blok
int number=MathRand();
//--- Tam-sayı bölümden kalan genişliği al
int width=number%5; // Genişlik 0'dan 4'e ayarlandı
//--- Rengi PLOT_LINE_WIDTH özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Çizgi kalınlığını yaz
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Sembol ismini yaz
comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
Comment(comm);
}