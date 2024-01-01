DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_BARS stili Open, High, Low ve Close fiyatlarını içeren dört gösterge tamponunun temelinde çubuklar çizer. Bu stil, DRAW_BARS stilinin gelişmiş bir versiyonudur ve önceden tanımlanmış bir renk kümesi içinden, her çubuk için ayrı bir rengin belirlenmesini sağlar. Bu stil, bir çizelge alt penceresinde yer alanlar ve diğer finansal araçlar da dahil olmak üzere, çubuklar şeklinde göstergeler oluşturulması için tasarlanmıştır.

Çubukların renkleri derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak, PlotIndexSetInteger() fonksiyonunu kullanarak ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Gösterge, dört gösterge tamponundan hiçbirinin boş değer içermediği çubuklar için çizilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğine ayarlayın:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_COLOR_BARS,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_COLOR_BARS stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 5'tir:

Open, High, Low ve Close değerleri için dört tampon;

çubuğa çizilecek rengin indisini depolamak için bir tampon (ayarlanması, sadece çizilecek çubuklar için anlam taşır).

Çizilecek tüm tamponlar birbiri ardına, verilen sırayla dizilmelidir: Open, High, Low, Close ve renk tamponu. Fiyat tamponlarının hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Ayrı bir pencerede yer alan seçilmiş finansal aracın üzerine çubuklar çizen gösterge örneği. Çubukların rengi her N tikte rassal olarak değişir. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin Özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).

DRAW_COLOR_BARS stilindeki plot1 için, #property derleyici direktifi ile başlangıçta 8 renk ayarlandığını, daha sonra OnCalculate() fonksiyonu içerisinde, rengin colors[] dizisinde depolanan 14 renk arasından rassal olarak seçildiğini lütfen not ediniz.