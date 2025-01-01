//--- açıklama

#property description "Script \"Satış\" işaretini çizelge penceresinde oluşturur."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input color InpColor=C'225,68,29'; // İşaretlerin rengi

//+------------------------------------------------------------------+

//| Satış işaretini oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ArrowSell", // işaretin ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time=0, // tutturma noktası zamanı

double price=0, // tutturma noktası fiyatı

const color clr=C'225,68,29', // işaret rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili (vurgulandığında)

const int width=1, // çizgi kalınlığı (vurgulandığında)

const bool back=false, // arka-plan çizimi

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- işareti oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Satış\" işaretinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- bir işaret rengi ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- bir çizgi stili ayarla (vurgulandığında)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- bir çizgi boyutu ayarla (vurgulandığında)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- işareti fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ArrowSell", // nesne ismi

datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Satış işaretini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ArrowSell") // işaret ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- işareti sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Satış\" işaretinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // görünür çubukların tarihlerini depolamak için bir dizi

double low[]; // görünür çubukların Low (düşük) fiyatlarını depolamak için bir dizi

double high[]; // görünür çubukların High (yüksek) fiyatlarını depolamak için bir dizi

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- Low (düşük) fiyatların dizisini doldur

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Low (düşük) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- High (yüksek) fiyat dizisini doldur

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("High (yüksek) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- her görünür çubuk için High (yüksek fiyat) noktalarında Satış işaretini oluştur

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- satış işaretlerini, her görünür çubuk için Low (düşük fiyat) noktalarına taşı

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- satış işaretlerini sil

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//---

}