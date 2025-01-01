|
//--- açıklama
#property description "Script \"Satış\" işaretini çizelge penceresinde oluşturur."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input color InpColor=C'225,68,29'; // İşaretlerin rengi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Satış işaretini oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="ArrowSell", // işaretin ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
datetime time=0, // tutturma noktası zamanı
double price=0, // tutturma noktası fiyatı
const color clr=C'225,68,29', // işaret rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili (vurgulandığında)
const int width=1, // çizgi kalınlığı (vurgulandığında)
const bool back=false, // arka-plan çizimi
const bool selection=false, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- işareti oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Satış\" işaretinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- bir işaret rengi ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- bir çizgi stili ayarla (vurgulandığında)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- bir çizgi boyutu ayarla (vurgulandığında)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- işareti fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="ArrowSell", // nesne ismi
datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı
double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Satış işaretini sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="ArrowSell") // işaret ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- işareti sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Satış\" işaretinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // görünür çubukların tarihlerini depolamak için bir dizi
double low[]; // görünür çubukların Low (düşük) fiyatlarını depolamak için bir dizi
double high[]; // görünür çubukların High (yüksek) fiyatlarını depolamak için bir dizi
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- Low (düşük) fiyatların dizisini doldur
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Low (düşük) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- High (yüksek) fiyat dizisini doldur
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("High (yüksek) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- her görünür çubuk için High (yüksek fiyat) noktalarında Satış işaretini oluştur
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- satış işaretlerini, her görünür çubuk için Low (düşük fiyat) noktalarına taşı
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- satış işaretlerini sil
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//---
}