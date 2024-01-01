DRAW_FILLING

DRAW_FILLING stili, iki gösterge tamponunun değerleri arasında kalan renkli bir alan çizer. Aslında, bu stilde iki çizgi çizilir, sonra bunların arasında kalan alan, belirtilen iki renkten biri ile doldurulur. Kanal çizen göstergeler için kullanılır. Tamponların hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Iki dolgu rengi ayarlayabilirsiniz:

ilk renk, birinci tamponun değerlerinin ikincisinden büyük olduğu yerlerde alanı doldurmak için kullanılır;

ikinci renk ise, ikinci tamponun değerlerinin birinciden büyük olduğu yerlerdeki alanı doldurmak için kullanılır.

Dolgu rengi, derleyici direktifleri kullanılarak veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonu ile ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Gösterge, iki gösterge tamponun da 0 veya boş değer içermediği çubuklar için çizilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğiyle ayarlayın:

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE -1.0

...

//--- INDICATOR_EMPTY_VALUE (boş değer) gösterge hesabına katılmayacaktır

PlotIndexSetDouble (DRAW_FILLING_çizim_indisi,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

Hesaplamaya katılmayan çubuklar üzerinde yapılacak çizim, tamamen gösterge tamponu değerlerine bağlıdır:

Her iki gösterge tamponunun da 0 olduğu çubuklar gösterge çizimine dahil edilmezler. Yani sıfır değerli alanlar boyanmaz.

Diğer taraftan, gösterge tamponlarının "boş değere" sahip olduğu çubuklar da, çizime dahil edilirler. Alanları anlamlı değerlerle birleştirmek için, boş değerli alanlar doldurulacaktır.

Sıfıra eşit olan "boş değerlerin" olması durumunda, gösterge hesabına katılmayan çubukların da doldurulacağı not edilmelidir.

DRAW_FILLING stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 2'dir.

Ayrı penceredeki, farklı periyotlara sahip iki Hareketli Ortalamanın (HO) arasına bir kanal çizen gösterge örneği. Hareketli ortalamaların kesişimi sırasındaki renk değişimi, yukarı ve aşağı yönlü trendlerin değişimini görsel olarak betimler. Renk, her N tikte bir değişir. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin Özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).

DRAW_FILLING stilindeki plot1 örneğinde, özellikler, #property derleyici direktifi kullanılarak belirlenir, sonrasında ise OnCalculate() fonksiyonunda renkler rassal olarak ayarlanır.