DRAW_FILLING

DRAW_FILLING stili, iki gösterge tamponunun değerleri arasında kalan renkli bir alan çizer. Aslında, bu stilde iki çizgi çizilir, sonra bunların arasında kalan alan, belirtilen iki renkten biri ile doldurulur. Kanal çizen göstergeler için kullanılır. Tamponların hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Iki dolgu rengi ayarlayabilirsiniz:

  • ilk renk, birinci tamponun değerlerinin ikincisinden büyük olduğu yerlerde alanı doldurmak için kullanılır;
  • ikinci renk ise, ikinci tamponun değerlerinin birinciden büyük olduğu yerlerdeki alanı doldurmak için kullanılır.

Dolgu rengi, derleyici direktifleri kullanılarak veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonu ile ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Gösterge, iki gösterge tamponun da 0 veya boş değer içermediği çubuklar için çizilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğiyle ayarlayın:

   #define INDICATOR_EMPTY_VALUE -1.0
  ... 
//--- INDICATOR_EMPTY_VALUE (boş değer) gösterge hesabına katılmayacaktır
   PlotIndexSetDouble (DRAW_FILLING_çizim_indisi,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

Hesaplamaya katılmayan çubuklar üzerinde yapılacak çizim, tamamen gösterge tamponu değerlerine bağlıdır:

  • Her iki gösterge tamponunun da 0 olduğu çubuklar gösterge çizimine dahil edilmezler. Yani sıfır değerli alanlar boyanmaz.

DRAW_FILLING_without_drawing

  • Diğer taraftan, gösterge tamponlarının "boş değere" sahip olduğu çubuklar da, çizime dahil edilirler. Alanları anlamlı değerlerle birleştirmek için, boş değerli alanlar doldurulacaktır.

DRAW_FILLING_with_drawing

Sıfıra eşit olan "boş değerlerin" olması durumunda, gösterge hesabına katılmayan çubukların da doldurulacağı not edilmelidir.

DRAW_FILLING stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 2'dir.

Ayrı penceredeki, farklı periyotlara sahip iki Hareketli Ortalamanın (HO) arasına bir kanal çizen gösterge örneği. Hareketli ortalamaların kesişimi sırasındaki renk değişimi, yukarı ve aşağı yönlü trendlerin değişimini görsel olarak betimler. Renk, her N tikte bir değişir. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin Özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).

DRAW_FILLING

DRAW_FILLING stilindeki plot1 örneğinde, özellikler, #property derleyici direktifi kullanılarak belirlenir, sonrasında ise OnCalculate() fonksiyonunda renkler rassal olarak ayarlanır.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 DRAW_FILLING.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "DRAW_FILLING stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "Ayrı pencerede yer alan iki HO arasına bir kanal çizer"
#property description "dolgu rengi her N tikten sonra"
#property description "rassal olarak değiştirilir"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- plot Intersection
#property indicator_label1  "Intersection"
#property indicator_type1   DRAW_FILLING
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue
#property indicator_width1  1
//--- giriş parametreleri
input int      Fast=13;          // Hızlı olan ortalamanın periyodu
input int      Slow=21;          // Yavaş olan ortalamanın periyodu
input int      shift=1;          // Ortalamaların ileriye doğru (pozitif) kaydırılması
input int      N=5;              // Değişim için gerekli tik sayısı 
//--- Gösterge tamponları
double         IntersectionBuffer1[];
double         IntersectionBuffer2[];
int fast_handle;
int slow_handle;
//--- Renkleri depolayacak bir dizi
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrAquamarine,clrBlanchedAlmond,clrBrown,clrCoral,clrDarkSlateGray};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- gösterge tamponlarının eşlenmesi
   SetIndexBuffer(0,IntersectionBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,IntersectionBuffer2,INDICATOR_DATA);
//---
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,shift);
//---
   fast_handle=iMA(_Symbol,_Period,Fast,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   slow_handle=iMA(_Symbol,_Period,Slow,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- Çizginin stilini,rengini ve genişliğini değiştirmek için tikleri hesapla
   ticks++;
//--- Yeterli sayıda tik birikmişse
   if(ticks>=N)
     {
      //--- Çizgi özelliklerini değiştir
      ChangeLineAppearance();
      //--- Tik sayacını sıfırla
      ticks=0;
     }
 
//--- Göstergenin ilk hesabının yapılması; veya gösterge daha önce hesaplanmışsa, tüm hesabın yaniden yapılması
   if(prev_calculated==0)
     {
      //--- Tüm gösterge değerlerini uygun tamponlara kopyala
      int copied1=CopyBuffer(fast_handle,0,0,rates_total,IntersectionBuffer1);
      int copied2=CopyBuffer(slow_handle,0,0,rates_total,IntersectionBuffer2);
     }
   else // Sadece güncellenen veriyi doldur
     {
      //--- OnCalculate() fonksiyonunun şimdiki ve daha önceki çağrıları arasındaki farkı çubuk bazında al
      int to_copy=rates_total-prev_calculated;
      //--- Fark yoksa, sadece tek değer kopyalarız - sıfır çubuğu üzerinde
      if(to_copy==0) to_copy=1;
      //--- to_copy değerlerini gösterge tamponunun en sonuna kopyala
      int copied1=CopyBuffer(fast_handle,0,0,to_copy,IntersectionBuffer1);
      int copied2=CopyBuffer(slow_handle,0,0,to_copy,IntersectionBuffer2);
     }
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Kanal dolgusunun rengini değiştirir                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Çizgi özelliklerine dair bilginin biçimlendirilmesi için bir dizgi
   string comm="";
//--- Çizgi rengini değiştirmek için bir blok
   int number=MathRand(); // Rassal bir sayı al
//--- Bölen, colors[] dizisinin boyutuna eşit
   int size=ArraySize(colors);
 
//--- Bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde yeni bir renk seçmek için, indis değerini al
   int color_index1=number%size;
//--- İlk rengi, PLOT_LINE_COLOR özelliği ile ayarla
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,colors[color_index1]);
//--- İlk rengi yaz
   comm=comm+"\r\nColor1 "+(string)colors[color_index1];
 
//--- Bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde yeni bir renk seçmek için, indis değerini al
   number=MathRand(); // Rassal bir sayı yaz
   int color_index2=number%size;
//--- İkinci rengi, PLOT_LINE_COLOR özelliğiyle ayarla
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,colors[color_index2]);
//--- İkinci rengi yaz
   comm=comm+"\r\nColor2 "+(string)colors[color_index2];
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
   Comment(comm);
  }

 