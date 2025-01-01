|
//--- açıklama
#property description "Bertik, \"Yukarı Ok\" işaretini çizer."
#property description "tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="ArrowUp"; // İşaret ismi
input int InpDate=25; // % şeklinde tutturma noktası tarihi
input int InpPrice=25; // % şeklinde tutturma noktası fiyatı
input ENUM_ARROW_ANCHOR InpAnchor=ANCHOR_TOP; // Tutturma noktası tipi
input color InpColor=clrRed; // İşaret rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT; // Kenar çizgisi stili
input int InpWidth=5; // İşaret boyutu
input bool InpBack=false; // Arkaplan işareti
input bool InpSelection=false; // taşıma için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yukarı Ok işaretini oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="ArrowUp", // işaret ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
datetime time=0, // tutturma noktası zamanı
double price=0, // tutturma noktası fiyatı
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM, // çapa tipi
const color clr=clrRed, // işaret rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kenar çizgisi kalınlığı
const int width=3, // işaret boyutu
const bool back=false, // arka-plana çiz
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- işareti oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_UP,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Yukarı Ok\" işaretini oluşturma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- tutturma noktası tipini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- bir işaret rengi ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kenar çizgi stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- işaret boyutunu ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- işareti fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpMove(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı
const string name="ArrowUp", // nesne ismi
datetime time=0, // tutturma (çapa) noktası zaman koordinatı
double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Aşağı Ok işaretinin tutturma tipini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpAnchorChange(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı
const string name="ArrowUp", // nesne ismi
const ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_TOP) // çapa tipi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktası konumunu değiştir
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktası tipinin değiştirilmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Yukarı Ok işaretini sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowUpDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="ArrowUp") // işaret ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- işareti sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Yukarı Ok\" işaretinin silinmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
datetime date[];
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- işaretin çizileceği noktaları tanımla
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- Yukarı Ok işaretini oluştur
if(!ArrowUpCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpAnchor,InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktasını taşı ve konumunu işarete göre değiştir
//--- döngü sayacı
int v_steps=accuracy/2;
//--- tutturma noktasını taşı
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ArrowUpMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- tutturma noktasının konumunu işarete göre değiştir
ArrowUpAnchorChange(0,InpName,ANCHOR_BOTTOM);
//--- çizelgeyi yeniden çiz
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- işareti çizelgeden sil
ArrowUpDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}