DRAW_HISTOGRAM

DRAW_HISTOGRAM stili, sıfır seviyesinden belirtilen değere kadar, belirtilen renkte bir sütun dizisi şeklinde bir histogram çizer. Değerler gösterge tamponundan alınır. Sütunların kalınlık, renk ve stilleri, DRAW_LINE stiline benzer şekilde (derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla) belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değişmesi, mevcut duruma bağlı olarak, histogram görünümünün de değişmesini sağlar.

Her çubuk için sıfır seviyesinden bir sütun çizildiğinden, DRAW_HISTOGRAM stilinin ayrı bir pencerede kullanılması daha iyi olacaktır. Bu çizim tipi genellikle osilatör tipi göstergeler çizmek için kullanılır, örneğin, Bears Power veya OsMA. Görüntülenmeyecek boş değerler için sıfır değeri belirtilmelidir.

DRAW_HISTOGRAM stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 1'dir.

MathSin() fonksiyonu temelinde, belirtilen bir renk ile bir sinüsoid çizen gösterge örneği. Tüm histogram sütunlarının renkleri, genişlikleri ve stilleri, her N tikte bir rassal olarak değişir. "bars" parametresi, sinüsoidin periyodunu belirtir, yani belirtilen sayıdaki çubuğun ardından sinüsoid döngüyü tekrar edecektir.

DRAW_HISTOGRAM stilindeki plot1 için, özelliklerin başlangıçta #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise üç özelliğin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).