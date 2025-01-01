DokümantasyonBölümler
Dizgi Dönüşüm İşlemlerinde Kod Sayfasının Kullanımı

string tipi değişkenleri char tipi dizilere dönüştürülürken veya tersi için, Windows işletim sistemindeki ANSI karakter setine karşılık gelen varsayılan kodlama (CP_ACP), MQL5 dilinde kullanılır. Eğer farklı bir kodlama tipi ayarlamak istiyorsanız, bunu CharArrayToString(), StringToCharArray() ve FileOpen() fonksiyonlarında bir ek parametre şeklinde belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, en popüler kod sayfaları için mevcut yerleşik sabitler listelenmiştir. Liste dışında kalan kod sayfaları, karşılık gelen bir kod ile belirtilebilir.

Yerleşik Kod Sayfası Sabitleri

Sabit

Değer

Açıklama

CP_ACP

0

Mevcut Windows ANSI kod sayfası.

CP_OEMCP

1

Mevcut sistemin OEM kod sayfası.

CP_MACCP

2

Mevcut sistemin Macintosh kod sayfası.

Not: Bu değer, sadece eskiden yazılmış programlarda sıklıkla kullanılır ve artık gerekli değildir; bir süredir Macintosh bilgisayarlarda Unicode kullanılmaktadır

CP_THREAD_ACP

3

Geçerli iş parçacığı için Windows ANSI kod sayfası.

CP_SYMBOL

42

Sembol kod sayfası

CP_UTF7

65000

UTF-7 kod sayfası.

CP_UTF8

65001

UTF-8 kod sayfası.

