Dizgi Dönüşüm İşlemlerinde Kod Sayfasının Kullanımı
string tipi değişkenleri char tipi dizilere dönüştürülürken veya tersi için, Windows işletim sistemindeki ANSI karakter setine karşılık gelen varsayılan kodlama (CP_ACP), MQL5 dilinde kullanılır. Eğer farklı bir kodlama tipi ayarlamak istiyorsanız, bunu CharArrayToString(), StringToCharArray() ve FileOpen() fonksiyonlarında bir ek parametre şeklinde belirtebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda, en popüler kod sayfaları için mevcut yerleşik sabitler listelenmiştir. Liste dışında kalan kod sayfaları, karşılık gelen bir kod ile belirtilebilir.
Yerleşik Kod Sayfası Sabitleri
|
Sabit
|
Değer
|
Açıklama
|
CP_ACP
|
0
|
Mevcut Windows ANSI kod sayfası.
|
CP_OEMCP
|
1
|
Mevcut sistemin OEM kod sayfası.
|
CP_MACCP
|
2
|
Mevcut sistemin Macintosh kod sayfası.
Not: Bu değer, sadece eskiden yazılmış programlarda sıklıkla kullanılır ve artık gerekli değildir; bir süredir Macintosh bilgisayarlarda Unicode kullanılmaktadır
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
Geçerli iş parçacığı için Windows ANSI kod sayfası.
|
CP_SYMBOL
|
42
|
Sembol kod sayfası
|
CP_UTF7
|
65000
|
UTF-7 kod sayfası.
|
CP_UTF8
|
65001
|
UTF-8 kod sayfası.
