Dizgi Dönüşüm İşlemlerinde Kod Sayfasının Kullanımı

string tipi değişkenleri char tipi dizilere dönüştürülürken veya tersi için, Windows işletim sistemindeki ANSI karakter setine karşılık gelen varsayılan kodlama (CP_ACP), MQL5 dilinde kullanılır. Eğer farklı bir kodlama tipi ayarlamak istiyorsanız, bunu CharArrayToString(), StringToCharArray() ve FileOpen() fonksiyonlarında bir ek parametre şeklinde belirtebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, en popüler kod sayfaları için mevcut yerleşik sabitler listelenmiştir. Liste dışında kalan kod sayfaları, karşılık gelen bir kod ile belirtilebilir.

Yerleşik Kod Sayfası Sabitleri

Sabit Değer Açıklama CP_ACP 0 Mevcut Windows ANSI kod sayfası. CP_OEMCP 1 Mevcut sistemin OEM kod sayfası. CP_MACCP 2 Mevcut sistemin Macintosh kod sayfası. Not: Bu değer, sadece eskiden yazılmış programlarda sıklıkla kullanılır ve artık gerekli değildir; bir süredir Macintosh bilgisayarlarda Unicode kullanılmaktadır CP_THREAD_ACP 3 Geçerli iş parçacığı için Windows ANSI kod sayfası. CP_SYMBOL 42 Sembol kod sayfası CP_UTF7 65000 UTF-7 kod sayfası. CP_UTF8 65001 UTF-8 kod sayfası.

