OBJ_FIBOARC

Fibonacci Yayları.

ObjFiboArc

Not

"Fibonacci Yayları" için, bütün bir elipsin görüntülenmesi mümkündür. Eğrisel yarıçap, tutturma noktasının ölçeğini ve koordinatlarını değiştirerek belirlenebilir.

Ayrıca, seviye çizgilerinin sayısını, değerlerini ve renklerini de belirtebilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki script, çizelge üzerinde Fibonacci Yaylarını oluşturur. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script \"Fibonacci Yayları\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="FiboArc";         // Nesne ismi
input int             InpDate1=25;               // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=25;              // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=35;               // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=55;              // 2-inci noktanın fiyatı, %
input double          InpScale=3.0;              // Ölçek
input bool            InpFullEllipse=true;       // Yay şekli
input color           InpColor=clrRed;           // Çizgi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Çizgi stili
input int             InpWidth=2;                // Çizgi stili
input bool            InpBack=false;             // Arka-plan nesnesi
input bool            InpSelection=true;         // Taşımak için vurgula
input bool            InpHidden=true;            // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;               // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verilen koordinatlarda Fibonacci Yaylarını oluştur               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // çizelge kimliği
                   const string          name="FiboArc",     // nesne ismi
                   const int             sub_window=0,       // alt-pencere indisi 
                   datetime              time1=0,            // ilk noktanın zamanı
                   double                price1=0,           // ilk noktanın fiyatı
                   datetime              time2=0,            // ikinci noktanın zamanı
                   double                price2=0,           // ikinci noktanın fiyatı
                   const double          scale=1.0,          // ölçek
                   const bool            full_ellipse=false// yay şekli
                   const color           clr=clrRed,         // çizgi rengi
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // çizgi stili
                   const int             width=1,            // çizgi kalınlığı
                   const bool            back=false,         // arka-planda
                   const bool            selection=true,     // taşıma için vurgula
                   const bool            hidden=true,        // nesne listesinde gizle
                   const long            z_order=0)          // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Verilen koordinatlarda Fibonacci Yaylarını oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Fibonacci Yaylarının\" oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ölçeği ayarla
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- yayların görünümünü bütün (true) veya yarım (false) elips şeklinde görüntüle
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- rengi ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Seviyelerin parametrelerini ve sayılarını ayarla                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,         // seviye çizgilerinin sayısı
                      double          &values[],      // seviye çizgilerinin değeri
                      color           &colors[],      // seviye çizgilerinin rengi
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],      // seviye çizgilerinin stili
                      int             &widths[],      // seviye çizgilerinin kalınlığı
                      const long      chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                      const string    name="FiboArc"// nesne ismi
  {
//--- dizi büyüklüklerini ayarla
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": dizi uzunluğu seviyelerin sayısıyla örtüşmüyor, hata!");
      return(false);
     }
//--- seviyelerin sayısını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- seviyelerin özeliklerini döngü içinde ayarla
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- seviye değeri
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- seviye rengi
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- seviye stili
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- seviye genişliği
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- seviye açıklaması
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Yaylarının tutturma noktasını taşı                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                        const string name="FiboArc"// nesne ismi
                        const int    point_index=0,  // tutturma noktası indisi
                        datetime     time=0,         // tutturma noktası zaman koordinatı
                        double       price=0)        // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Yaylarını sil                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                   const string name="FiboArc"// nesne ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- nesneyi sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Fibonacci Yaylarının\" silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Yaylarının tutturma noktası değerlerini kontrol et ve  |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- İkinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid (alış) değerini alacak
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak
   if(!time1)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
      time1=temp[0];
     }
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ikincinin 300 puan aşağısına yerleştir
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- Fibonacci Yaylarının tutturma noktası koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Fibonacci Yaylarını çizmek için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- nesneyi oluştur
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/5;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/5;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- nesneyi çizelgeden sil
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }