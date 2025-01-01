DokümantasyonBölümler
Düzleştirme Yöntemleri

Bir çok teknik gösterge, fiyat serilerinin düzleştirildiği çeşitli yöntemler temel alınarak yazılmıştır. Bazı standart teknik göstergeler, giriş parametresi olarak, düzleştirme tipinin belirtilmesini gerektirir. İstenilen düzleştirme tipini belirtmek için, ENUM_MA_METHOD sayımında listelenen tanımlayıcılar kullanılır.

ENUM_MA_METHOD

Tanıtıcı

Açıklama

MODE_SMA

Basit ortalama

MODE_EMA

Üssel ortalama

MODE_SMMA

Düzleştirilmiş ortalama

MODE_LWMA

Doğrusal-ağırlıklı ortalama

Örnek:

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- hareketli ortalamalar için işleyiciler
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- MA işleyicilerini al
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 