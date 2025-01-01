Düzleştirme Yöntemleri

Bir çok teknik gösterge, fiyat serilerinin düzleştirildiği çeşitli yöntemler temel alınarak yazılmıştır. Bazı standart teknik göstergeler, giriş parametresi olarak, düzleştirme tipinin belirtilmesini gerektirir. İstenilen düzleştirme tipini belirtmek için, ENUM_MA_METHOD sayımında listelenen tanımlayıcılar kullanılır.

ENUM_MA_METHOD

Tanıtıcı Açıklama MODE_SMA Basit ortalama MODE_EMA Üssel ortalama MODE_SMMA Düzleştirilmiş ortalama MODE_LWMA Doğrusal-ağırlıklı ortalama

Örnek: