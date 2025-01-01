- Fiyat Sabitleri
- Düzleştirme Yöntemleri
- Gösterge Çizgileri
- Çizim Stilleri
- Özel Gösterge Özellikleri
- Gösterge Tipleri
- Veri Tipi Tanımlayıcıları
Bir çok teknik gösterge, fiyat serilerinin düzleştirildiği çeşitli yöntemler temel alınarak yazılmıştır. Bazı standart teknik göstergeler, giriş parametresi olarak, düzleştirme tipinin belirtilmesini gerektirir. İstenilen düzleştirme tipini belirtmek için, ENUM_MA_METHOD sayımında listelenen tanımlayıcılar kullanılır.
ENUM_MA_METHOD
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
MODE_SMA
|
Basit ortalama
|
MODE_EMA
|
Üssel ortalama
|
MODE_SMMA
|
Düzleştirilmiş ortalama
|
MODE_LWMA
|
Doğrusal-ağırlıklı ortalama
Örnek:
double ExtJaws[];