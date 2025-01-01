//--- açıklama

#property description "Script \"Açılı Trend Çizgisi\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="Trend"; // Çizgi ismi

input int InpDate1=50; // 1-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice1=75; // 1-inci noktanın fiyatı, %

input int InpAngle=0; // Çizginin eğim açısı

input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili

input int InpWidth=2; // Çizgi genişliği

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula

input bool InpRayLeft=false; // Çizginin sola doğru sürekliliği

input bool InpRayRight=true; // Çizginin sağa doğru sürekliliği

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği

//+------------------------------------------------------------------+

//| Açı kullanarak trend çizgisi oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="TrendLine", // çizgi ismi/t7>

const int sub_window=0, // alt-pencere numarası index

datetime time=0, // noktanın zamanı

double price=0, // noktanın fiyatı

const double angle=45.0, // eğim açısı

const color clr=clrRed, // çizgi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizi stili

const int width=1, // çizgi genişliği

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool ray_left=false, // çizginin sola doğru sürekliliği

const bool ray_right=true, // çizginin sağa doğru sürekliliği

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- trend çizgisinin fare ile taşınmasına imkan sağlamak için ikinci noktayı oluştur

datetime time2=0;

double price2=0;

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- 2 nokta kullanarak bir trend çizgisi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": trend çizgisinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- trend çizgisinin eğim açısını değiştir; açıyı değiştirirken, çizginin ikinci noktasının

//--- koordinatları, açının yeni değerine göre otomatik olarak yeniden tanımlanır

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- çizgi rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgi genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- çizginin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- çizginin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trend çizgisinin tutturma noktası koordinatlarını değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="TrendLine", // çizgi ismi

datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktasının zaman koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- trend çizgisinin tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trend çizgisinin eğim açısını değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="TrendLine", // trend çizgisi ismi

const double angle=45) // trend çizgisi eğim açısı

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- trend çizgisinin eğim açısını değiştir

if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))

{

Print(__FUNCTION__,

": çizginin eğim açısı değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trend çizgisini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="TrendLine") // çizgi ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- trend çizgisini sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": trend çizgisi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Trend çizgisinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- ikinci, yardımcı nokta için koordinatları ayarla,

//--- ikinci nokta 9 çubuk solda ve aynı fiyatta olacak

datetime second_point_time[10];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);

time2=second_point_time[0];

price2=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

//--- bir trend çizgisi oluştur

if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,

InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, çizgiyi taşı

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/2;

//--- tutturma noktasını taşı ve çizginin eğim açısını değiştir

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p1>1)

p1-=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))

return;

if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- çizelgeden sil

TrendDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}