|
//--- açıklama
#property description "Script \"Açılı Trend Çizgisi\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="Trend"; // Çizgi ismi
input int InpDate1=50; // 1-inci noktanın tarihi, %
input int InpPrice1=75; // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int InpAngle=0; // Çizginin eğim açısı
input color InpColor=clrRed; // Çizgi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgi stili
input int InpWidth=2; // Çizgi genişliği
input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi
input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula
input bool InpRayLeft=false; // Çizginin sola doğru sürekliliği
input bool InpRayRight=true; // Çizginin sağa doğru sürekliliği
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması önceliği
//+------------------------------------------------------------------+
//| Açı kullanarak trend çizgisi oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="TrendLine", // çizgi ismi/t7>
const int sub_window=0, // alt-pencere numarası index
datetime time=0, // noktanın zamanı
double price=0, // noktanın fiyatı
const double angle=45.0, // eğim açısı
const color clr=clrRed, // çizgi rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizi stili
const int width=1, // çizgi genişliği
const bool back=false, // arka-planda
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool ray_left=false, // çizginin sola doğru sürekliliği
const bool ray_right=true, // çizginin sağa doğru sürekliliği
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- trend çizgisinin fare ile taşınmasına imkan sağlamak için ikinci noktayı oluştur
datetime time2=0;
double price2=0;
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- 2 nokta kullanarak bir trend çizgisi oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": trend çizgisinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- trend çizgisinin eğim açısını değiştir; açıyı değiştirirken, çizginin ikinci noktasının
//--- koordinatları, açının yeni değerine göre otomatik olarak yeniden tanımlanır
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- çizgi rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- çizgiyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- çizginin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- çizginin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend çizgisinin tutturma noktası koordinatlarını değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="TrendLine", // çizgi ismi
datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı
double price=0) // tutturma noktasının zaman koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- trend çizgisinin tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend çizgisinin eğim açısını değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="TrendLine", // trend çizgisi ismi
const double angle=45) // trend çizgisi eğim açısı
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- trend çizgisinin eğim açısını değiştir
if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
{
Print(__FUNCTION__,
": çizginin eğim açısı değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend çizgisini sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="TrendLine") // çizgi ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- trend çizgisini sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": trend çizgisi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Trend çizgisinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ikinci, yardımcı nokta için koordinatları ayarla,
//--- ikinci nokta 9 çubuk solda ve aynı fiyatta olacak
datetime second_point_time[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
time2=second_point_time[0];
price2=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
datetime date[];
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- çizgiyi çizmek için noktaları tanımla
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- bir trend çizgisi oluştur
if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, çizgiyi taşı
//--- döngü sayacı
int v_steps=accuracy/2;
//--- tutturma noktasını taşı ve çizginin eğim açısını değiştir
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(p1>1)
p1-=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
return;
if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- çizelgeden sil
TrendDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}