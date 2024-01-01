|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_ZIGZAG.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "DRAW_ZIGZAG stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "düz parçalar halinde, bir günlük çubuk atlayarak bir \"testere\" şekli çizer"
#property description "Atlanacak gün, gösterge başlangıcında rassal olarak seçilir"
#property description "Parçaların renk, genişlik ve stilleri, her N tikten sonra"
#property description " rassal olarak değiştirilir"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 1
//--- plot ZigZag
#property indicator_label1 "ZigZag"
#property indicator_type1 DRAW_ZIGZAG
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- giriş parametreleri
input int N=5; // Değişim için gerekli tik sayısı
//--- gösterge tamponları
double ZigZagBuffer1[];
double ZigZagBuffer2[];
//--- Haftanın, göstergenin çizilmeyeceği günü
int invisible_day;
//--- Renkleri depolayacak bir dizi
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Çizgi stillerinin depolanması için bir dizi
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Dizilerin gösterge tamponlarına bağlanması
SetIndexBuffer(0,ZigZagBuffer1,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,ZigZagBuffer2,INDICATOR_DATA);
//--- 0 ile 6 arasında bir rassal sayı al, bu numaraya sahip gün için gösterge çizilmez
invisible_day=MathRand()%6;
//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"ZigZag1;ZigZag2");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Çizginin stilini,rengini ve genişliğini değiştirmek için tikleri hesapla
ticks++;
//--- Yeterli sayıda tik birikmişse
if(ticks>=N)
{
//--- Çizgi özelliklerini değiştir
ChangeLineAppearance();
//--- Tik sayacını sıfırla
ticks=0;
}
//--- Her bir çubuğun gün bilgisini almak için gereken zaman yapısı
MqlDateTime dt;
//--- Hesaplamaların başlangıç pozisyonu
int start=0;
//--- Eğer gösterge bir önceki tikte hesaplanmışsa, hesaplamayı sondan bir önceki çubuktan başlat
if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- Hesap döngüsü
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- Yapı içinde çubuk açılış zamanını yaz
TimeToStruct(time[i],dt);
//--- Bu çubuğun gün numarası invisible_day değerine eşit
if(dt.day_of_week==invisible_day)
{
//--- Bu çubuk için boş değerleri göstergeye yaz
ZigZagBuffer1[i]=0;
ZigZagBuffer2[i]=0;
}
//--- Haftanın günü tamamsa, tamponları doldur
else
{
//--- Çubuk sayısı çift ise
if(i%2==0)
{
//--- İlk tampona High değerini ikinciye Low değerini yaz
ZigZagBuffer1[i]=high[i];
ZigZagBuffer2[i]=low[i];
}
//--- Sayı teek ise
else
{
//--- Çubuğu ters sırada doldur
ZigZagBuffer1[i]=low[i];
ZigZagBuffer2[i]=high[i];
}
}
}
//--- bir sonraki çağrı için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zigzag parçalarının görünümünü değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Zigzag özelliklerine dair bilginin biçimlendirilmesi için bir dizgi
string comm="";
//--- ZigZag rengini değiştirmek için bir blok
int number=MathRand(); // Rassal bir sayı al
//--- Bölen, colors[] dizisinin boyutuna eşit
int size=ArraySize(colors);
//--- Bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde yeni bir renk seçmek için, indis değerini al
int color_index=number%size;
//--- Rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Çizgi rengini ayarla
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Çizgi kalınlığını değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Tam-sayı bölümden kalan genişliği al
int width=number%5; // Genişlik 0'dan 4'e ayarlandı
//--- Rengi PLOT_LINE_WIDTH özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Çizgi kalınlığını yaz
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Çizgi stilini değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Bölen, syles dizisinin büyüklüğüne eşit
size=ArraySize(styles);
//--- Yeni bir stil seçmek için, indis değerini, bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde al
int style_index=number%size;
//--- Rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Çizgi stilini yaz
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Hesaplamada atlanan gün hakkında bilgi ekle
comm="\r\nNot plotted day - "+EnumToString((ENUM_DAY_OF_WEEK)invisible_day)+comm;
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
Comment(comm);
}