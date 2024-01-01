DRAW_ZIGZAG

DRAW_ZIGZAG stili iki ayrı gösterge tamponunun değerleri temelinde parçalar çizer. Bu stil, DRAW_SECTION stiline benzer ama onun aksine, her iki tampon değerinin de tanımlı olduğu çubukların üzerinde dikey parçalar çizilmesine olanak sağlar. Parçalar ilk gösterge tamponunun değerinden ikinci tamponun değerine çizilir. Tamponların hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Çizgilerin kalınlık, renk ve stilleri, DRAW_SECTION stiline benzer şekilde, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Parçalar, gösterge tamponunun boş olmayan bir değerinden, yine boş olmayan bir değerine kadar çizilir. Bir değerin "boş" olacağını belirtmek için, değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğiyle ayarlayın:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_ZIGZAG stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 2'dir.

High ve Low fiyatların temelinde bir testere şekli çizen gösterge örneği. Zigzag çizgilerinin renkleri, kalınlıkları ve stilleri N tikte bir rassal olarak değişir.

DRAW_ZIGZAG stiline sahip plot1 için, özelliklerin başlangıçta #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise bu özelliklerin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).