OBJ_GANNFAN

Gann Yelpazesi.

ObjGannFan

Not

Gann Yelpazesi için, ENUM_GANN_DIRECTION sayımıyla trend tipi belirlemek mümkündür. Ölçek değerini (OBJPROP_SCALE) ayarlamak için, fan çizgilerinin eğim açıları değiştirilebilir.

Örnek

Aşağıdaki script, Gann Yelpazesini çizelge üzerinde oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script, \"Gann Yelpazesi\" grafiksel nesnesini oluşturur."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="GannFan";         // Yelpaze ismi
input int             InpDate1=15;               // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=25;              // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=85;               // 2-inci noktanın tarihi, %
input double          InpScale=2.0;              // Ölçek
input bool            InpDirection=false;        // Trend yönü
input color           InpColor=clrRed;           // Yelpaze rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Yelpaze çizgilerinin rengi
input int             InpWidth=1;                // Yelpaze çizgilerinin kalınlığı
input bool            InpBack=false;             // Arka plan nesnesi
input bool            InpSelection=true;         // Taşımak için vurgula
input bool            InpHidden=true;            // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;               // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Yelpazesini oluştur                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                   const string          name="GannFan",    // yelpaze ismi
                   const int             sub_window=0,      // alt pencere indisi
                   datetime              time1=0,           // ilk noktanın zamanı
                   double                price1=0,          // ilk noktanın fiyatı
                   datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                   const double          scale=1.0,         // ölçek
                   const bool            direction=true,    // trend yönü
                   const color           clr=clrRed,        // yelpaze rengi
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// yelpaze çizgilerinin stili
                   const int             width=1,           // fan çizgilerinin kalınlığı
                   const bool            back=false,        // arka-planda
                   const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                   const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                   const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeGannFanEmptyPoints(time1,price1,time2);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- verilmiş koordinatlarda Gann Yelpazesini oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_GANNFAN,sub_window,time1,price1,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Gann Yelpazesinin \" oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- Gann Yelpazesinin trend yönünü değiştir (true - azalan, false - artan)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction);
//--- Yelpaze rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- Yelpaze çizgilerinin görüntülenme stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- Yelpaze çizgilerinin kalınlığını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Yelpazesinin tutturma noktasını taşı                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanPointChange(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                        const string name="GannFan"// yelpaze ismi
                        const int    point_index=0,  // tutturma noktası indisi
                        datetime     time=0,         // tutturma noktası zaman koordinatı
                        double       price=0)        // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- yelpazenin tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Yelpazesinin ölçeğini değiştir                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanScaleChange(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                        const string name="GannFan"// yelpaze ismi
                        const double scale=1.0)      // ölçek
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- ölçeği değiştir (çubuk başına düşen pip olarak)
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": ölçek değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Gann Yelpazesinin trend yönünü değiştir                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanDirectionChange(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                            const string name="GannFan"// yelpaze ismi
                            const bool   direction=true// trend yönü
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Gann Yelpazesinin trend yönünü değiştir
   if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DIRECTION,direction))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": trend yönü değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonksiyon Gann Izgarasını çizelgeden siler                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GannFanDelete(const long   chart_ID=0,     // çizelge kimliği
                   const string name="GannFan"// yelpaze ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Gann Yelpazesini sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Gann Yelpazesi\" silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
// | Gann Yelpazesinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve    |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri kullan                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeGannFanEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2)
  {
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuğun üstünde olacak
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ikinci noktanın 9 çubuk solunda olacak
   if(!time1)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
      time1=temp[0];
     }
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Gann Yelpazesini çizmek için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- Gann Yelpazesi
   if(!GannFanCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],InpScale,InpDirection,
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- Yelpazenin tutturma noktasını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/2;
//--- ilk tutturma noktasını dikey olarak taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!GannFanPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- yelpazenin trend yönünü azalan olarak ayarla
   GannFanDirectionChange(0,InpName,true);
//--- çizelgeyi yeniden çiz
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- yelpazeyi çizelgeden sil
   GannFanDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }