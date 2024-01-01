DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stili, belirtilen renkte bir histogram çizer – iki gösterge değerinin değerlerini kullanarak dikey kısımları çizer. DRAW_HISTOGRAM2 stilinin aksine, bu stilde her bir sütun, daha önceden tanımlan mış bir küme içerisinden, kendine has bir renge sahip olabilir. Tüm kısımların değerleri gösterge tamponundan alınır.

Sembollerin kalınlık ve genişlikleriDRAW_HISTOGRAM2 stiline benzer şekilde, derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değişmesi, mevcut duruma bağlı olarak, histogram görünümünün de değişmesini sağlar.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stili, çizelge ana penceresinde veya ayrı alt pencerelerde kullanılabilir. Boş değerler için hiçbir şey çizilmez; gösterge tamponundaki tüm değerler açıkça ayarlanmalıdır. Tamponlar boş değerler ile başlatılmazlar.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stilinin çizimi için gereken tampon sayısı 3'tür:

iki tampon, çubuk üzerindeki dikey kısımların üst ve alt sınırlarını depolamak için;

bir tampon, kısımı çizmekte kullanılacak rengin indisini depolamak için (sadece, boş olmayan değerlerler için ayarlanması mantıklıdır).

High (yüksek) ve Low (düşük) fiyatlar arasında, belirtilen renkte bir histogram çizen gösterge örneği. Histogram, haftanın her günü için ayrı bir değer alır. Histogramın gün rengi, kalınlığı ve stili, her N tik ile rassal olarak değişir.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stiline sahip plot1 için, #property derleyici direktifi ile başlangıçta 5 renk ayarlandığını, daha sonra rengin, OnCalculate() fonksiyonu içerisindeki colors[] dizisinde depolanan 14 renk arasından rassal olarak seçildiğini lütfen not ediniz.

N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (Gösterge Özellikleri penceresindeki Veriler sekmesi).