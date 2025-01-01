//--- açıklama

#property description "Script, \"Elliott Dürtü Dalgası\" nesnesini çizer."

#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="ElliotWave5"; // Nesne ismi

input int InpDate1=10; // 1-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice1=90; // 1-inci noktanın fiyatı, %

input int InpDate2=20; // 2-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice2=40; // 2-inci noktanın fiyatı, %

input int InpDate3=30; // 3-üncü noktanın tarihi, %

input int InpPrice3=60; // 3-üncü noktanın fiyatı, %

input int InpDate4=40; // 4-üncü noktanın tarihi, %

input int InpPrice4=10; // 4-üncü noktanın fiyatı, %

input int InpDate5=60; // 5-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice5=40; // 5-inci noktanın fiyatı, %

input ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE InpDegree=ELLIOTT_MINOR; // Seviye

input bool InpDrawLines=true; // Çizgilerin görüntülenmesi

input color InpColor=clrRed; // Çizgilerin rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Çizgilerin stili

input int InpWidth=2; // Çizgilerin kalınlığı

input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elliott Dürtü Dalgasını verilen koordinatlarda oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Create(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ElliotWave5", // dalga ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time1=0, // ilk nokta zamanı

double price1=0, // ilk nokta fiyatı

datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı

double price2=0, // ikinci nokta fiyatı

datetime time3=0, // üçüncü nokta zamanı

double price3=0, // üçüncü nokta fiyatı

datetime time4=0, // dördüncü nokta zamanı

double price4=0, // dördüncü nokta fiyatı

datetime time5=0, // beşinci nokta zamanı

double price5=0, // beşinci nokta fiyatı

const ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE degree=ELLIOTT_MINUETTE, // derece

const bool draw_lines=true, // çizgilerin görüntülenmesi

const color clr=clrRed, // nesne rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgilerin stili

const int width=1, // çizgilerin kalınlığı

const bool back=false, // arka-plan nesnesi

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeElliotWave5EmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3,time4,price4,time5,price5);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- "Elliott Dürtü Dalgasını" verilen koordinatlarda oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ELLIOTWAVE5,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,

price3,time4,price4,time5,price5))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Elliott Dürtü Dalgası\" nesnesinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- dereceyi (dalga boyunu) ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DEGREE,degree);

//--- çizgilerin görüntülenmesi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DRAWLINES,draw_lines);

//--- nesnenin rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgilerin genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elliott Dürtü Dalgasının tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5PointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ElliotWave5", // nesne ismi

const int point_index=0, // tutturma (çapa) noktası ismi

datetime time=0, // tutturma noktası zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elliott Dürtü Dalgasını sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ElliotWave5Delete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="ElliotWave5") // nesne ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Elliott Dürtü Dalgasının\" silinmesi başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elliott Dürtü Dalgasının tutturma noktalarının değerlerini |

//| boş olanlar için varsayılan değerler ile ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeElliotWave5EmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2,

datetime &time3,double &price3,

datetime &time4,double &price4,

datetime &time5,double &price5)

{

//--- son 10 çubuğun açılış zamanlarını almak için bir dizi

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

//--- veriyi al

CopyTime(Symbol(),Period(),TimeCurrent(),10,temp);

//--- çizelge üzerindeki bir noktanın değerini al

double point=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa, son çubuktan 9 çubuk solda olacak

if(!time1)

time1=temp[0];

//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- ikinci noktanın zamanı ayarlı değilse, son çubuktan 7 soldaki çubukta olacak

if(!time2)

time2=temp[2];

//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinin 300 puan aşağısına konumla

if(!price2)

price2=price1-300*point;

//--- üçüncü noktanın zamanı ayarlanmamışsa, son çubuktan 5 çubuk solda olacak

if(!time3)

time3=temp[4];

//--- üçüncü noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinden 250 puan aşağı konumla

if(!price3)

price3=price1-250*point;

//--- dördüncü noktanın zamanı ayarlanmamışsa, son çubuktan 3 çubuk solda olacak

if(!time4)

time4=temp[6];

//--- dördüncü noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinden 550 puan aşağıda konumla

if(!price4)

price4=price1-550*point;

//--- beşinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, son çubuğun üstünde olacak

if(!time5)

time5=temp[9];

//--- beşinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinden 450 puan aşağıda konumla

if(!price5)

price5=price1-450*point;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100 ||

InpDate4<0 || InpDate4>100 || InpPrice4<0 || InpPrice4>100 ||

InpDate5<0 || InpDate5>100 || InpPrice5<0 || InpPrice5>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Elliott Dürtü Dalgasının çizimi için noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int d4=InpDate4*(bars-1)/100;

int d5=InpDate5*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

int p4=InpPrice4*(accuracy-1)/100;

int p5=InpPrice5*(accuracy-1)/100;

//--- Elliott Dürtü Dalgasını oluştur

if(!ElliotWave5Create(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

date[d4],price[p4],date[d5],price[p5],InpDegree,InpDrawLines,InpColor,InpStyle,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/5;

//--- beşinci tutturma noktasını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p5<accuracy-1)

p5+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,4,date[d5],price[p5]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- döngü sayacı

v_steps=accuracy/5;

//--- ikinci ve üçüncü tutturma noktalarını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- şu değerleri kullan

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

if(p3>1)

p3-=1;

//--- noktaları kaydır

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- döngü sayacı

v_steps=accuracy*4/5;

//--- birinci ve dördüncü tutturma (çapa) noktalarını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- şu değerleri kullan

if(p1>1)

p1-=1;

if(p4<accuracy-1)

p4+=1;

//--- noktaları kaydır

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

if(!ElliotWave5PointChange(0,InpName,3,date[d4],price[p4]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- nesneyi çizelgeden sil

ElliotWave5Delete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}