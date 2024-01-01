DRAW_BARS

DRAW_BARS stili Open, High, Low ve Close fiyatlarını içeren dört gösterge tamponunun temelinde çubuklar çizer. Bu stil, bir çizelge alt penceresinde yer alanlar ve diğer finansal araçlar da dahil olmak üzere, çubuklar şeklinde göstergeler oluşturulması için tasarlanmıştır.

Çubukların renkleri derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak, PlotIndexSetInteger() fonksiyonunu kullanarak ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Gösterge, dört gösterge tamponundan hiçbirinin boş değer içermediği çubuklar için çizilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliğine ayarlayın:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_BARS,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_BARS stili için gereken tampon sayısı 4'tür. Çizilecek tüm tamponlar birbiri ardına, verilen sırayla dizilmelidir: Open, High, Low ve Close. Tamponların hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez; böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

Ayrı bir pencerede yer alan seçilmiş finansal aracın üzerine çubuklar çizen gösterge örneği. Çubukların rengi her N tikte rassal olarak değişir. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin Özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).

DRAW_BARS stilindeki plot1 için, renk ve boyut özelliklerinin #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise rengin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz.