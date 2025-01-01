//--- açıklama

#property description "Script \"Fibonacci Açılımı\" grafiksel nesnesini çizer."

#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="FiboExpansion"; // Nesne ismi

input int InpDate1=10; // 1-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice1=55; // 1-inci noktanın fiyatı, %

input int InpDate2=30; // 2-inci noktanın tarihi, %

input int InpPrice2=10; // 2-inci noktanın fiyatı, %

input int InpDate3=80; // 3-üncü noktanın tarihi, %

input int InpPrice3=75; // 3-üncü noktanın fiyatı, %

input color InpColor=clrRed; // Nesne rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Çizgi stili

input int InpWidth=2; // Çizgi kalınlığı

input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi

input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula

input bool InpRayLeft=false; // Nesnenin sola sürekliliği

input bool InpRayRight=false; // Nesnenin sağa sürekliliği

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Verilen koordinatlarla Fibonacci Açılımını Oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="FiboExpansion", // kanal ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time1=0, // ilk nokta zamanı

double price1=0, // ilk nokta fiyatı

datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı

double price2=0, // ikinci nokta fiyatı

datetime time3=0, // üçüncü nokta zamanı

double price3=0, // üçüncü nokta fiyatı

const color clr=clrRed, // nesne rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // çizgi stili

const int width=1, // çizgi kalınlığı

const bool back=false, // arka-plan nesnesi

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool ray_left=false, // nesnenin sola sürekliliği

const bool ray_right=false, // nesnenin sağa sürekliliği

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeFiboExpansionEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Fibonacci Açılımını verilen koordinatlarda oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EXPANSION,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Fibonacci Açılımını\" oluşturma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- nesnenin rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- çizgi stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- çizgilerin genişliğini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesnenin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);

//--- nesnenin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Seviyelerin parametrelerini ve sayılarını ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionLevelsSet(int levels, // seviye çizgilerinin sayıları

double &values[], // seviye çizgilerinin değerleri

color &colors[], // seviye çizgilerinin rengi

ENUM_LINE_STYLE &styles[], // seviye çizgilerinin stili

int &widths[], // seviye çizgilerinin kalınlığı

const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="FiboExpansion") // nesne ismi

{

//--- dizi büyüklüklerini ayarla

if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||

levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))

{

Print(__FUNCTION__,": dizi uzunluğu seviyelerin sayısıyla örtüşmüyor, hata!");

return(false);

}

//--- seviyelerin sayısını ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);

//--- seviyelerin özeliklerini döngü içinde ayarla

for(int i=0;i<levels;i++)

{

//--- seviye değeri

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);

//--- seviye rengi

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);

//--- seviye stili

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);

//--- seviye genişliği

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);

//--- seviye açıklaması

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,"FE "+DoubleToString(100*values[i],1));

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fibonacci Açılımının tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionPointChange(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="FiboExpansion", // nesne ismi

const int point_index=0, // tutturma noktası indisi

datetime time=0, // tutturma noktası zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fibonacci Açılımını sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboExpansionDelete(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcısı

const string name="FiboExpansion") // nesne ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Fibonacci Açılımı\" nesnesi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fibonacci Açılımının tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| varsayılan değerleri boş değerler için ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeFiboExpansionEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,

double &price2,datetime &time3,double &price3)

{

//--- üçüncü (right) noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time3)

time3=TimeCurrent();

//--- üçüncü (sağ) noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak

if(!price3)

price3=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- ilk (sol) noktanın zamanı ayarlanmamışsa, üçüncüden 9 çubuk sonraya konumlanacak

//--- son 10 çubuğun açılış zamanlarını almak için bir dizi

datetime temp[];

ArrayResize(temp,10);

if(!time1)

{

CopyTime(Symbol(),Period(),time3,10,temp);

//--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla

time1=temp[0];

}

//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, üçüncü noktanınkine eşit olacak

if(!price1)

price1=price3;

//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, üçüncünün 7 çubuk soluna konumlanır

if(!time2)

time2=temp[2];

//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinden 250 puan aşağıya taşı

if(!price2)

price2=price1-250*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 ||

InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- Fibonacci Açılımı için noktaları tanımla

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int d3=InpDate3*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;

//--- Fibonacci Açılımını oluştur

if(!FiboExpansionCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy/10;

//--- ilk tutturma noktasını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p1>1)

p1-=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- döngü sayacı

v_steps=accuracy/2;

//--- üçüncü tutturma noktasını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p3>1)

p3-=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- döngü sayacı

v_steps=accuracy*4/5;

//--- ikinci tutturma noktasını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p2<accuracy-1)

p2+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- nesneyi çizelgeden sil

FiboExpansionDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}