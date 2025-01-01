DokümantasyonBölümler
Fibonacci Açılımı.

Not

Bir "Fibonacci Açılımının" sağa ve/veya sola doğru olan sürekliliklerinin (sırasıyla OBJPROP_RAY_RIGHT ve OBJPROP_RAY_LEFT özelliklerinin) belirtilmesi mümkündür.

Ayrıca, seviye çizgilerinin sayısını, değerlerini ve renklerini de belirtebilirsiniz.

Örnek

Aşağıdaki script, çizelge üzerinde Fibonacci Açılımı nesnesini oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script \"Fibonacci Açılımı\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma (çapa) noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="FiboExpansion";   // Nesne ismi
input int             InpDate1=10;               // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=55;              // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=30;               // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=10;              // 2-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate3=80;               // 3-üncü noktanın tarihi, %
input int             InpPrice3=75;              // 3-üncü noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;           // Nesne rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Çizgi stili
input int             InpWidth=2;                // Çizgi kalınlığı
input bool            InpBack=false;             // Arka-plan nesnesi
input bool            InpSelection=true;         // Taşımak için vurgula
input bool            InpRayLeft=false;          // Nesnenin sola sürekliliği
input bool            InpRayRight=false;         // Nesnenin sağa sürekliliği
input bool            InpHidden=true;            // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;               // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Verilen koordinatlarla Fibonacci Açılımını Oluştur               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionCreate(const long            chart_ID=0,           // çizelge kimliği
                         const string          name="FiboExpansion"// kanal ismi
                         const int             sub_window=0,         // alt-pencere indisi 
                         datetime              time1=0,              // ilk nokta zamanı
                         double                price1=0,             // ilk nokta fiyatı
                         datetime              time2=0,              // ikinci nokta zamanı
                         double                price2=0,             // ikinci nokta fiyatı
                         datetime              time3=0,              // üçüncü nokta zamanı
                         double                price3=0,             // üçüncü nokta fiyatı
                         const color           clr=clrRed,           // nesne rengi
                         const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,    // çizgi stili
                         const int             width=1,              // çizgi kalınlığı
                         const bool            back=false,           // arka-plan nesnesi
                         const bool            selection=true,       // taşıma için vurgula
                         const bool            ray_left=false,       // nesnenin sola sürekliliği
                         const bool            ray_right=false,      // nesnenin sağa sürekliliği
                         const bool            hidden=true,          // nesne listesinde gizle
                         const long            z_order=0)            // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeFiboExpansionEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- Fibonacci Açılımını verilen koordinatlarda oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EXPANSION,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Fibonacci Açılımını\" oluşturma başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- nesnenin rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgilerin genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesnenin sola doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- nesnenin sağa doğru sürekli gösterimi modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Seviyelerin parametrelerini ve sayılarını ayarla                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionLevelsSet(int             levels,               // seviye çizgilerinin sayıları
                            double          &values[],            // seviye çizgilerinin değerleri
                            color           &colors[],            // seviye çizgilerinin rengi
                            ENUM_LINE_STYLE &styles[],            // seviye çizgilerinin stili
                            int             &widths[],            // seviye çizgilerinin kalınlığı
                            const long      chart_ID=0,           // çizelge kimliği
                            const string    name="FiboExpansion"// nesne ismi
  {
//--- dizi büyüklüklerini ayarla
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": dizi uzunluğu seviyelerin sayısıyla örtüşmüyor, hata!");
      return(false);
     }
//--- seviyelerin sayısını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- seviyelerin özeliklerini döngü içinde ayarla
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- seviye değeri
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- seviye rengi
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- seviye stili
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- seviye genişliği
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- seviye açıklaması
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,"FE "+DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Açılımının tutturma noktasını taşı                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionPointChange(const long   chart_ID=0,           // çizelge kimliği
                              const string name="FiboExpansion"// nesne ismi
                              const int    point_index=0,        // tutturma noktası indisi
                              datetime     time=0,               // tutturma noktası zaman koordinatı
                              double       price=0)              // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Açılımını sil                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboExpansionDelete(const long   chart_ID=0,           // çizelge tanımlayıcısı
                         const string name="FiboExpansion"// nesne ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- nesneyi sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Fibonacci Açılımı\" nesnesi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Açılımının tutturma noktası değerlerini kontrol et ve  |
//| varsayılan değerleri boş değerler için ayarla                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboExpansionEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,datetime &time2,
                                    double &price2,datetime &time3,double &price3)
  {
//--- üçüncü (right) noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time3)
      time3=TimeCurrent();
//--- üçüncü (sağ) noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
   if(!price3)
      price3=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ilk (sol) noktanın zamanı ayarlanmamışsa, üçüncüden 9 çubuk sonraya konumlanacak
//--- son 10 çubuğun açılış zamanlarını almak için bir dizi
   datetime temp[];
   ArrayResize(temp,10);
   if(!time1)
     {
      CopyTime(Symbol(),Period(),time3,10,temp);
      //--- ilk noktayı ikinciden 9 çubuk sonraya ayarla
      time1=temp[0];
     }
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, üçüncü noktanınkine eşit olacak
   if(!price1)
      price1=price3;
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, üçüncünün 7 çubuk soluna konumlanır
   if(!time2)
      time2=temp[2];
//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, ilkinden 250 puan aşağıya taşı
   if(!price2)
      price2=price1-250*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Fibonacci Açılımı için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- Fibonacci Açılımını oluştur
   if(!FiboExpansionCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy/10;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   v_steps=accuracy/2;
//--- üçüncü tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p3>1)
         p3-=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   v_steps=accuracy*4/5;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p2<accuracy-1)
         p2+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboExpansionPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- nesneyi çizelgeden sil
   FiboExpansionDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }