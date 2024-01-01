DRAW_SECTION

DRAW_SECTION stili, gösterge tamponunun değerlerine göre, kısımlar (parçalar) çizer. Çizgilerin kalınlık, renk ve stilleri, DRAW_LINE stiline benzer şekilde, (derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonunun kullanımıyla) belirtilebilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi, göstergelerin "canlılaştırılmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Parçalar (kısımlar), gösterge tamponunun boş olmayan bir değerinden, yine boş olmayan bir değerine kadar çizilir ve boş değerler gözardı edilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE özelliği ile ayarlayın: Örneğin, gösterge, sıfır olmayan değerler üzerindeki parçalardan oluşan bir dizi şeklinde çizilecekse, sıfır değerini boş değer olarak ayarlamalısınız:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_SECTION,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarının değerlerini her zaman açıkça doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_SECTION stilinin çizilmesi için gereken tampon sayısı 1'dir.

High ve Low fiyatların arasında parçalar çizen gösterge örneği. Tüm parçaların renkleri, genişlikleri ve stilleri, her N tikte bir değişir.

DRAW_SECTION stiline sahip plot1 için, özelliklerin başlangıçta #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise üç özelliğin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz. N parametresi, el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak, göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin özellikler penceresindeki Veriler sekmesi).