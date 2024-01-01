|
//+------------------------------------------------------------------+
//| DRAW_SECTION.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "DRAW_SECTION stilini betimleyen bir gösterge"
#property description "Her bars çubuk üzerine düz parçalar çizer"
#property description "Parçaların renk, genişlik ve stilleri, her N tikten sonra"
#property description "rassal olarak değiştirilir"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- plot Section
#property indicator_label1 "Section"
#property indicator_type1 DRAW_SECTION
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- giriş parametreleri
input int bars=5; // Parçaların çubuk bazında uzunluğu
input int N=5; // Parçaların stillerinin değiştirileceği tik sayısı
//--- Grafik için bir gösterge tamponu
double SectionBuffer[];
//--- Parçaların sonlarını hesaplamak için ek bir değişken
int divider;
//--- Renkleri depolayacak bir dizi
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen};
//--- Çizgi stillerinin depolanması için bir dizi
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Gösterge tamponunun dizi ile bağlanması
SetIndexBuffer(0,SectionBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- Gösterge parametresini kontrol et
if(bars<=0)
{
PrintFormat("Hatalı parametre değeri bar=%d",bars);
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
else divider=2*bars;
//---+
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
static int ticks=0;
//--- Çizginin stilini,rengini ve genişliğini değiştirmek için tikleri hesapla
ticks++;
//--- Tikler önemli bir sayıda biriktirilmişse
if(ticks>=N)
{
//--- Çizgi özelliklerini değiştir
ChangeLineAppearance();
//--- Tik sayacını sıfırla
ticks=0;
}
//--- Gösterge değerlerinin hesaplanmaya başlanacağı çubuğun numarası
int start=0;
//--- Gösterge daha önce hesaplanmışsa, başlangıcı bir önceki çubuğa al
if(prev_calculated>0) start=prev_calculated-1;
//--- Burada göstergenin tüm değerleri hesaplanır
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- çubuk sayısının 2*bars değerine bölümünden kalanı al
int rest=i%divider;
//--- Eğer sayı 2*bars değerine bölünebiliyorsa
if(rest==0)
{
//--- Parçanın sonunu bu çubuğun High (yüksek) fiyatına ayarla
SectionBuffer[i]=high[i];
}
//---Bölümden kalan 'bars' değerine eşitse,
else
{
//--- Parçanın sonunu bu çubuğun High (yüksek) fiyatına ayarla
if(rest==bars) SectionBuffer[i]=low[i];
//--- Hiçbir değişim olmadıysa çubuğu gözardı et - 0 olarak ayarla
else SectionBuffer[i]=0;
}
}
//--- Fonksiyonun sonraki çağrıları için prev_calculated değerine dönüş yap
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Göstergedeki parçaların görünümünü değiştirir |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
{
//--- Çizgi özelliklerine dair bilginin biçimlendirilmesi için bir dizgi
string comm="";
//--- Çizgi renginin değişimi için bir blok
int number=MathRand(); // Rassal bir sayı al
//--- Bölen, colors[] dizisinin boyutuna eşit
int size=ArraySize(colors);
//--- Bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde yeni bir renk seçmek için, indis değerini al
int color_index=number%size;
//--- Rengi PLOT_LINE_COLOR özelliği şeklinde ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,colors[color_index]);
//--- Çizgi rengini ayarla
comm=comm+"\r\n"+(string)colors[color_index];
//--- Çizgi kalınlığını değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Tam-sayı bölümden kalan genişliği al
int width=number%5; // Genişlik 0'dan 4'e ayarlandı
//--- Kalınlığı ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- Çizgi kalınlığını yaz
comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
//--- Çizgi stilini değiştirmek için bir blok
number=MathRand();
//--- Bölen, syles dizisinin büyüklüğüne eşit
size=ArraySize(styles);
//--- Yeni bir stil seçmek için, indis değerini, bölümden kalan tam-sayı değeri şeklinde al
int style_index=number%size;
//--- Çizgi stilini ayarla
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- Çizgi stilini yaz
comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- Bir yorum kullanarak, çizelge üzerinde bilgi göster
Comment(comm);
}