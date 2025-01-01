|
//--- açıklama
#property description "Script creates \"Text\" grafiksel nesneler."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpFont="Arial"; // Yazı tipi
input int InpFontSize=10; // Yazı tipi boyutu
input color InpColor=clrRed; // Renk
input double InpAngle=90.0; // Derece olarak eğim açısı
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Tutturma (çapa) tipi
input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi
input bool InpSelection=false; // Taşıma için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizleme
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Metin nesnesinin oluşturulması |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Text", // nesne ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
datetime time=0, // tutturma (çapa) noktası zamanı
double price=0, // tutturma noktası fiyatı
const string text="Text", // metnin kendisi
const string font="Arial", // yazı tipi
const int font_size=10, // yazı tipi boyutu
const color clr=clrRed, // renk
const double angle=0.0, // metin eğimi
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // çapa tipi
const bool back=false, // arka-planda
const bool selection=false, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- Metin nesnesini olştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Metin\" nesnesinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- metni ayarla
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- metin yazı tipini ayarla
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- yazı tipi boyutunu ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- metnin eğim açısını ayarla
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- tutturma noktası tipini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- rengi ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- nesneyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Text", // nesne ismi
datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı
double price=0) // tutturma noktasının fiyat koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Nesnenin metnini değiştir |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı
const string name="Text", // nesne ismi
const string text="Text") // metin
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesne metnini değiştir
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": metin değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Metin nesnesini sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="Text") // nesne ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesneyi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Metin\" nesnesi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // görünür çubukların tarihlerini depolamak için bir dizi
double low[]; // görünür çubukların Low (düşük) fiyatlarını depolamak için bir dizi
double high[]; // görünür çubukların High (yüksek) fiyatlarını depolamak için bir dizi
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- Low (düşük) fiyatların dizisini doldur
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Low (düşük) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- High (yüksek) fiyat dizisini doldur
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("High (yüksek) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- metinler ne sıklıkta gösterilecek, tanımla
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- adım değerini taımla
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=12;
break;
case 1:
step=6;
break;
case 2:
step=4;
break;
case 3:
step=2;
break;
}
//--- High (yüksek) ve Low (düşük) çubukların değerleri (boşluklu olarak) için metinler oluştur
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- metinleri oluştur
if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- yarım saniyelik gecikme
Sleep(500);
//--- metinleri sil
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
return;
if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//---
}