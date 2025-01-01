//--- açıklama

#property description "Script creates \"Text\" grafiksel nesneler."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpFont="Arial"; // Yazı tipi

input int InpFontSize=10; // Yazı tipi boyutu

input color InpColor=clrRed; // Renk

input double InpAngle=90.0; // Derece olarak eğim açısı

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // Tutturma (çapa) tipi

input bool InpBack=false; // Arkaplan nesnesi

input bool InpSelection=false; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizleme

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Metin nesnesinin oluşturulması |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Text", // nesne ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time=0, // tutturma (çapa) noktası zamanı

double price=0, // tutturma noktası fiyatı

const string text="Text", // metnin kendisi

const string font="Arial", // yazı tipi

const int font_size=10, // yazı tipi boyutu

const color clr=clrRed, // renk

const double angle=0.0, // metin eğimi

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // çapa tipi

const bool back=false, // arka-planda

const bool selection=false, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- Metin nesnesini olştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Metin\" nesnesinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- metni ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- metin yazı tipini ayarla

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- yazı tipi boyutunu ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- metnin eğim açısını ayarla

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- tutturma noktası tipini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- rengi ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- nesneyi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Text", // nesne ismi

datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktasının fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nesnenin metnini değiştir |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı

const string name="Text", // nesne ismi

const string text="Text") // metin

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesne metnini değiştir

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": metin değiştirilemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Metin nesnesini sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="Text") // nesne ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- nesneyi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": \"Metin\" nesnesi silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // görünür çubukların tarihlerini depolamak için bir dizi

double low[]; // görünür çubukların Low (düşük) fiyatlarını depolamak için bir dizi

double high[]; // görünür çubukların High (yüksek) fiyatlarını depolamak için bir dizi

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- Low (düşük) fiyatların dizisini doldur

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Low (düşük) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- High (yüksek) fiyat dizisini doldur

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("High (yüksek) fiyat değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- metinler ne sıklıkta gösterilecek, tanımla

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- adım değerini taımla

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- High (yüksek) ve Low (düşük) çubukların değerleri (boşluklu olarak) için metinler oluştur

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- metinleri oluştur

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//--- yarım saniyelik gecikme

Sleep(500);

//--- metinleri sil

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

// 0.05 saniyelik gecikme

Sleep(50);

}

//---

}