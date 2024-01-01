DRAW_CANDLES

DRAW_CANDLES stili Open, High, Low ve Close fiyatlarını içeren dört gösterge tamponunu temel alarak mum şekilli çubuklar çizer. Ayrı bir çizelge alt penceresinde yer alanlar ve diğer finansal araçlar da dahil olmak üzere, mum şeklinde göstergeler oluşturulması için tasarlanmıştır.

Mumların renkleri derleyici direktifleri ile veya dinamik olarak PlotIndexSetInteger() fonksiyonu ile ayarlanabilir. Çizim özelliklerinin dinamik olarak değiştirilmesi göstergelerin "canlılaşmasını" sağlar, bu şekilde göstergelerin görünümleri mevcut duruma göre değişir.

Gösterge, dört gösterge tamponundan hiçbirinin boş değer içermediği çubuklar için çizilir. Bir değerin "boş" olarak göz önüne alınacağını belirtmek için, bu değeri PLOT_EMPTY_VALUE bayrağı ile ayarlayın:

//--- 0 (boş) değer, çizime katılmayacak

PlotIndexSetDouble(çizim_indisi_DRAW_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Gösterge tamponlarını her zaman açık şekilde doldurun, atlamak istediğiniz çubukları boş değer olarak ayarlayın.

DRAW_CANDLES stili için gereken tampon sayısı 4'tür. Çizilecek tüm tamponlar birbiri ardına ve varsayılan sırayla dizilmelidir: Open, High, Low ve Close. Tamponların hiçbiri baştan sona boş değerler içeremez, zira böyle bir durumda hiçbir şey çizilmeyecektir.

DRAW_CANDLES stilinde mumların görünümünü için üç farklı renk ayarlayabilirsiniz. Sadece bir renk ayarlanması durumunda tüm mumlar belirtilen bu renkle çizilir.

//--- tek renk ile çizilen eş-biçiçmli mumlar

#property indicator_label1 "One color candles"

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- sadece bir renk belirtildiği için tüm mumlar aynı renk ile çizilecek

#property indicator_color1 clrGreen

Virgülle ayrılmış iki renk belirtilir, birincisi dış-hatlara yani şamdana, ikincisi ise mum gövdesine uygulanır.

//--- şamdanlar ve mumlar için farklı renkler

#property indicator_label1 "Two color candles"

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- burada yeşil renk şamdana, beyaz ise mum gövdesine uygulanır

#property indicator_color1 clrGreen,clrWhite

Virgülle ayrılmış üç renk belirtilmesi durumunda yükselen ve düşen mumlar farklı renklerle çizilir. Bu durumda ilk renk dış hatlara uygulanırken diğer ikisi sırasıyla boğa ve ayı mumlarına uygulanır.

//--- şamdanlar ve mumlar için farklı renkler

#property indicator_label1 "One color candles"

#property indicator_type1 DRAW_CANDLES

//--- şamdan rengi yeşil, boğa mumu beyaz, ayı mumu kırmızı

#property indicator_color1 clrGreen,clrWhite,clrRed

DRAW_CANDLES stili, bu şekilde özel renklendirme seçenekleri oluşturmanızı sağlar. Ayrıca tüm renkler PlotIndexSetInteger (composition_index_DRAW_CANDLES, PLOT_LINE_COLOR, modifier_index, color) fonksiyonu ile dinamik olarak değiştirilebilir; burada modifier_index şu değerleri alabilir:

0 – mumların ve dış hatlarının rengi

1– boğa mumunun rengi

2 – ayı mumunun rengi

//--- mumların ve dış hatlarının rengini ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,clrBlue);

//--- boğa mumunun rengini ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,clrGreen);

//--- ayı mumunun rengini ayarla

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,2,clrRed);

Ayrı bir pencerede yer alan seçilmiş finansal aracın üzerine mumlar çizen gösterge örneği. Mumların rengi her N tikte rassal olarak değişir. N parametresi el ile yapılandırma olasılığı göz önüne alınarak göstergenin dışsal parametreleri içinde ayarlanır (göstergenin 'Özellikler' penceresindeki 'Veriler' sekmesi).

plot1 için, renk ve boyut özelliklerinin #property derleyici direktifi kullanılarak belirlendiğini; sonrasında ise rengin, OnCalculate() fonksiyonu içinde önceden hazırlanmış bir listeden rassal olarak ayarlandığını lütfen not ediniz.