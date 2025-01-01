- Müşteri Terminali Özellikleri
Sembol Özellikleri
Mevcut piyasa bilgisini almak için birkaç fonksiyon bulunmaktadır: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() ve SymbolInfoString(). İlk parametre sembol ismidir, ikinci fonksiyon parametresinin değerleri ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE ve ENUM_SYMBOL_INFO_STRING tanıtıcılarından biri olabilir.
SymbolInfoInteger() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
SYMBOL_SECTOR
|
Varlığın ait olduğu ekonomi sektörü
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
Finansal sembolün ait olduğu sanayi veya ekonomi dalı
|
SYMBOL_CUSTOM
|
Kullanıcı-tanımlı sembol – Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerin ve/veya dışsal kaynakların verilerinden yapay olarak oluşturulan özel bir semboldür
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
Piyasa Gözleminde sembol için kullanılan arkaplan rengi
|
color
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
Sembolün çubuk verilerini oluşturmak için kullanılacak fiyat tipi (satış veya son fiyat)
|
SYMBOL_EXIST
|
Aynı isimde bir sembol bulunmaktadı
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
Piyasa Gözlemi penceresinde seçilen sembol
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
Sembol Piyasa Gözleminde görünür.
Bazı semboller (çoğunlukla bunlar teminat gereksinimlerinin ve mevduat dövizi cinsinden karın hesaplanması için kullanılır) otomatik olarak seçilir ama genellikle Piyasa Gözleminde görünür değildir. Görüntülenecek semboller açıkça seçilmelidir.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
Mevcut seans içindeki işlemlerin sayısı
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
Mevcut Alım emirlerinin sayısı
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
Mevcut Satış emirlerinin sayısı
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
Son işlemin hacmi
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
Günün en yüksek hacim değeri
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
Günün en düşük hacim değeri
|
long
|
Son fiyat teklifinin zamanı
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
Son fiyatın 1970.01.01'den beri milisaniye cinsinden zamanı
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
Ondalık noktadan sonraki basamak sayısı
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
Değişken makas gösterimi
|
bool
|
SYMBOL_SPREAD
|
Puan bazında makas değeri
|
int
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Piyasa derinliğinde gösterilen isteklerin maksimal sayısı. İstek kuyruğu bulunmayan sembollerde, bu değer varsayılan olarak sıfırdır.
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
İşlem fiyatı hesaplama modu
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
Emir gerçekleştirme tipi
|
SYMBOL_START_TIME
|
Sembol alım-satım başlangıç tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
Sembol alım-satım bitiş tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
Stop emrinin verilebilmesi için, mevcut kapanış fiyatından itibaren, puan bazında gerekli minimum fark
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
Puan bazında, alım-satım işlemlerinin dondurulmasına olan uzaklık
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
İşlem gerçekleştirme modu
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
Swap hesaplama modeli
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
3 günlük swap bedelinin alındığı gün
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
Hedgeli teminatın uzun bacak (Alış veya Satış) kullanılarak hesaplanması
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayrakları
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
izin verilen emir uygulama modu bayrakları
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
İzin verilen emir tipi bayrakları
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
Kar Al ve Zarar Durdur emirleri için zaman aşımı, SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC ise (İptale kadar geçerli)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
Opsiyon tipi
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
Option right (Call/Put)
SymbolInfoDouble() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
SYMBOL_BID
|
Bid - en iyi satış teklifi
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
Günün en yüksek Satış değeri
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
Günün en düşük Satış değeri
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - en iyi alım teklifi
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
Günün en yüksek Alış değeri
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
Günün en düşük Alış değeri
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
Son işlemin fiyatı
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
Günün en yüksek Last değeri
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
Günün en düşük Last değeri
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
Son işlemin Hacmi
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
Günün en yüksek Hacmi
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
Günün en düşük Hacmi
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
Opsiyonun işlem fiyatı. Bir opsiyon alıcısının dayanak varlığı alabileceği (alış opsiyonu) veya satabileceği (satış opsiyonu) ve bir opsiyon satıcısının uygun miktarda dayanak varlığı almaya veya satmaya zorunlu olduğu fiyat değeri.
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
Sembol puan değeri
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT değeri
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
Karlı olabilecek bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
Kaybetmekte olan bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
En düşük fiyat değişimi
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
Alım-satım sözleşme büyüklüğü
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
Birikmiş faiz– birikmiş kupon faizi (kuponun basımından veya son faiz ödemesinden itibaren geçen günler bazında hesaplanan kupon faizi payı)
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
Yazılı değer – basımcı tarafından ayarlanmış olan ilk bono değeri
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
Likidite Oranı aktifin teminat olarak kullanılabilen kısmıdır.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
Bir işlem için gereken en düşük hacim
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
Bir işlemde kullanılabilecek en yüksek hacim
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim değişim birimi
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
Bir semboldeki tek yönlü (alış veya satış) açık emirler ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum toplam hacim. Örneğin 5 lotluk bir sınırlama ile, 5 lotluk hacimde açık bir alım pozisyonuna sahip olabilir ve yine 5 lotluk hacimde bir Sell Limit bekleyen emri girebilirsiniz. Ama bu durumda (tek yöndeki toplam hacim, belirlenen sınırlamayı geçemeyeceğinden) bir Buy Limit bekleyen emri veya 5 lottan büyük bir Sell Limit emri giremezsiniz.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
Uzun swap değeri
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
Kısa swap değeri
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
Pazar gününden bir sonraki güne devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) Şu değerler desteklenmektedir:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
Pazartesiden salıya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
Salıdan çarşambaya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
Çarşambadan perşembeye devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
Perşembeden cumaya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
Cumadan cumartesiye devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
Cumartesiden pazara devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
Başlangıç teminatı, mevduat dövizi cinsinden bir lotluk pozisyon açmak için gerekli olan teminat miktarı anlamındadır. Bu, bir müşterinin, piyasaya girdiği zaman mal varlığının kontrol edilmesi için kullanılır.
SymbolInfoMarginRate() fonksiyonu, emrin tipine ve yönüne bağlı olarak, alınan marjin miktarı ile ilgili veri sağlar.
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
Sürdürme teminatı. Eğer ayarlanmışsa, mevduat dövizi cinsinden teminat miktarını ayarlar, bir lottan itibaren değer alır. Müşterinin mal varlığını, hesap durumu değiştiğinde kontrol etmek içi kullanılır. Sürdürme teminatının 0 olması durumunda, başlangıç teminatı kullanılır.
SymbolInfoMarginRate() fonksiyonu, emrin tipine ve yönüne bağlı olarak, alınan marjin miktarı ile ilgili veri sağlar.
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
Mevcut seans pozisyonlarının özet hacim değeri
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
Mevcut seans cirosunun özeti
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
Açık vadeli işlemlerin özeti
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
Alım emirlerinin mevcut hacmi
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
Satış emirlerinin mevcut hacmi
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
Mevcut seansın açılış fiyatı
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
Mevcut seansın kapanış fiyatı
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatı
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
Mevcut seanstaki uzlaşma fiyatı
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
Mevcut seansın en düşük fiyatı
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
Mevcut seansın en yüksek fiyatı
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
Hedge'li pozisyonun (aynı sembol üzerinde ters yönde açılmış pozisyonlar) bir lotluk hacmi için belirtilen teminat değeri veya işlem büyüklüğü. Hedge'li pozisyonlar için iki tür teminat hesaplama yöntemi bulunur. Kulllanılan hesaplama yöntemi aracı kurum tarafından belirlenir.
Temel hesplama:
En büyük pozisyon için hesaplama:
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
Mevcut fiyatın bir önceki işlem gününün sonuna göre % olarak değişimi
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
% olarak fiyat volatilitesi
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
Teorik opsiyon fiyatı
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
Opsiyon/varant delta, dayanak varlık fiyatı 1 birim değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar değiştiğini gösterir
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
Opsiyon/varant teta, opsiyon fiyatının geçici bir düşüş (diğer bir deyişle, vade bitim tarihi yaklaştığında) nedeniyle her gün kaybettiği puan sayısını gösterir
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
Opsiyon/varant gama, deltanın değişim oranını gösterir - opsiyon primi ne kadar hızlı veya yavaş değişiyor
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
Opsiyon/varant vega, volatilite %1 değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar puan değiştiğini gösterir
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
Opsiyon/varant rho, teorik opsiyon fiyatının faiz oranının %1 değişimine olan duyarlılığını yansıtır
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
Opsiyon/varant omega. Opsiyon esnekliği - dayanak varlığın fiyatındaki yüzde değişim için opsiyon fiyatındaki nispi yüzde değişim
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
Opsiyon/varant hassasiyeti, opsiyonun fiyatının bir puan değişmesi için opsiyonun dayanak varlığının fiyatının kaç puan değişmesi gerektiğini gösterir
|
double
SymbolInfoString() fonksiyonu için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
SYMBOL_BASIS
|
Bir türev ürünün dayanak varlığı
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
Alım-satım sembolünün ait olduğu sektör veya kategorinin adı
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
Finansal sembolün ait olduğu ülke
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
Finansal sembolün ait olduğu ekonomi sektörü
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
Finansal sembolün ait olduğu sanayi veya sanayi dalı
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
Sembolün baz dövizi
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
Kar dövizi
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
Teminat döviz birimi
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
Mevcut fiyat teklifinin dağıtıcısı
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
Sembol açıklaması
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
Finansal sembolün alım-satım yapıldığı borsanın adı
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
Formül, kullanıcı tanımlı sembolün fiyatlandırılması için kullanılır. Formülde kullanılan bir finansal sembolün adı bir rakamla başlıyorsa veya özel bir karakter (">" ", ".", "-", "&", "#" vb.) içeriyorsa, bu sembol adının çevresinde tırnak işaretleri kullanılmalıdır.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
Bir sembolün ISIN (International Securities Identification Number) sistemindeki ismi. Uluslararası Menkul Değerleri Tanımlama Numarası, bir menkul değeri benzersiz şekilde tanımlayan 12-haneli bir alfa-sayısal koddur. Bu sembol özelliğinin varlığı, alım-satım sunucusu tarafında belirlenir.
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
Sembol bilgisini içeren web sayfasının adresi. Bu adres, terminalde sembol özellikleri kapsamında bir bağlantı şeklinde gösterilir
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
Sembol ağacındaki veri yolu
|
string
Sembollerin fiyat çizelgeleri Satış veya Son işlem fiyatı temelinde çizilir. Sembol çizelgesi için seçilen fiyat tipi ayrıca terminalde çubukların nasıl oluşturulup görüntüleneceğini de etkiler. SYMBOL_CHART_MODE özelliğinin olası değerleri ENUM_SYMBOL_CHART_MODE sayımında açıklanmıştır
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
Satış fiyatına göre çubuklar
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
Son işlem fiyatına göre çubuklar
Her bir sembolde, bekleyen emirler için birkaç zaman-aşımı modu belirtilebilir. Her moda bir bayrak verilir. Bayraklar, mantıksal VEYA (|) işlemi kullanılarak birleştirilebilir, örneğin, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Belli bir modun sembol için kullanımına izin verilip verilmediğini kontrol etmek için, mantıksal VE (&) işleminin sonucu, bayrak modu ile karşılaştırılmalıdır.
Eğer bir sembol için SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED bayrağı belirtilmişse, o zaman bir bekleyen emir gönderirken, bu emrin ne zamana kadar geçerli olacağını belirtmelisiniz.
|
Tanıtıcı
|
Değer
|
Açıklama
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
Açık bir şekilde iptal edilmediği sürece, emir sınırsız bir zaman aralığı için geçerlidir.
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
Emir gün sonuna kadar geçerlidir
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
Zaman-aşımı zamanı emirde belirtilir
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
Zaman-aşımı tarihi emirde belirtilir
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
SYMBOL_EXPIRATION_MODE özelliği SYMBOL_EXPIRATION_GTC (iptale kadar geçerli) olarak ayarlanmışsa, bekleyen emirler ve durdurma emirleri (Kar Al, Zarar Durdur) de ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE sayımına göre ayarlanmalıdır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
Bekleyen emirler ve durdurma emirleri açık şekilde iptal edilene kadar sınırsız süre için geçerlidir
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
Emirler sadece ilgili işlem günü için geçerlidir. Gün sonunda tüm durdurma emirleri ve bekleyen emirler silinir.
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
İşlem günü değiştiğinde sadece bekleyen emirler silinir durdurma emirleri (Kar Al, Zarar Durdur) korunur.
Emir gönderirken emirde belirlenen hacmin yerine getirme politikasını belirtebiliriz. Her bir sembol için mevcut hacme dayalı emir gerçekleştirme seçenekleri tabloda belirtilmiştir. Bayrak kombinasyonu aracılığıyla her bir enstrüman için birkaç mod ayarlamak mümkündür. Bayrak kombinasyonu, mantıksal OR (|) operatörüyle ifade edilir, örneğin SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Bir enstrüman için belirli bir moda izin verilip verilmediğini kontrol etmek için mantıksal AND (&) sonucunu modun bayrağı ile karşılaştırın - örnek.
|
Hacim yerine getirme politikası
|
ID
|
Değer
|
Açıklama
|
Kalanı İptal Et (Fill or Kill, FOK)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
Bir emir yalnızca belirtilen hacimde gerçekleştirilebilir.
Finansal enstrüman için piyasada gerekli miktarda hacim mevcut değilse, emir gerçekleşmez. İstenen hacim mevcut birkaç fiyatı içerebilir.
Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_FOK yerine getirme tipi belirtilmelidir.
FOK emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir.
|
Anında ya da İptal Et (Immediate or Cancel, IOC)
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
Yatırımcı, emirde belirtilen dahilinde piyasada bulunan maksimum hacimde işlem gerçekleştirmeyi kabul eder. Talebin tam olarak karşılanamaması durumunda, emir var olan hacimde gerçekleştirilecek ve kalan hacim iptal edilecektir.
Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_IOC yerine getirme tipi belirtilmelidir.
IOC emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir.
|
Pasife yerleştir
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
BOC (Book Or Cancel) politikası, emrin yalnızca Piyasa Derinliğine yerleştirilebileceğini ve hemen gerçekleştirilemeyeceğini belirtir. Emir yerleştirildiği anda hemen yerine getirilebiliyorsa bu emir iptal edilir.
Aslında bu yerine getirme politikası, yerleştirilen emrin fiyatının mevcut piyasadan daha kötü olacağını garanti eder. BOC emirleri pasif ticaret yapmak için kullanılır: emrin yerleştirildiği anda yerine getirilmeyeceği ve böylece mevcut likiditeyi etkilemeyeceği garanti edilir.
Yalnızca limit ve stop limit emirleri desteklenmektedir, yani SYMBOL_ORDER_MODE bayrağı SYMBOL_ORDER_LIMIT ve/veya SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT değerini içermelidir.
|
Dönüş
|
Tanımlayıcı yok
|
|
Hacmin kısmi olarak yerine getirilmesi durumunda, hacmi artmış piyasa veya limit emri iptal edilmez, daha sonrası için işlenir.
Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_RETURN yerine getirme tipi belirtilmelidir.
Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme modunda dönüş emirlerine izin verilmez (piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).
OrderSend() fonksiyonunu kullanarak bir ticaret talebi gönderirken, type_filling alanında, yani özel MqlTradeRequest yapısında gerekli hacim yerine getirme politikası ayarlanabilir. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımındaki değerler kullanılabilir. Yerine getirme tipi belirtilmezse, ticaret talebinde ORDER_FILLING_RETURN otomatik olarak ayarlanır. ORDER_FILLING_RETURN yerine getirme tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her işlem gerçekleştirme modunda etkinleştirilir.
Geçerli zamanda (yürürlükteki zaman) işlem gerçekleştirmek için bir işlem talebi gönderirken, finansal piyasaların, talep edilen hacmin tamamının belirli bir finansal enstrüman için istenen fiyatta mevcut olduğuna dair hiçbir garanti vermediğini unutmayın. Bu nedenle, gerçek zamanlı ticaret işlemleri, fiyatla ve hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme modları kullanılarak düzenlenir. Modlar veya işlem gerçekleştirme politikaları, fiyatın değiştiği veya istenen hacmin o anda tam olarak karşılanamadığı durumlar için kuralları tanımlar.
|
İşlem gerçekleştirme modu
|
Açıklama
|
ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION'daki değer
|
İşlem gerçekleştirme modu
(İşlem Gerçekleştirme Talebi)
|
Brokerdan alınan fiyattan bir piyasa emri gerçekleştirme.
Belirli bir piyasa emrinin fiyatları, emir gönderilmeden önce brokerdan talep edilir. Fiyatlar alındıktan sonra, elde edilen fiyattan emrin gerçekleştirilmesi onaylanabilir veya reddedilebilir.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
Anında İşlem Gerçekleştirme
(Anında İşlem Gerçekleştirme)
|
Belirtilen fiyattan anında bir piyasa emri gerçekleştirme.
Gerçekleştirilmek üzere bir işlem talebi gönderirken, platform otomatik olarak mevcut fiyatları emre ekler.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme
(Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme)
|
Broker yatırımcıyla herhangi bir ek iletişim yapmadan emir gerçekleştirme fiyatı hakkında karar verir.
Emrin bu modda gönderilmesi, o anki fiyattan emrin gerçekleşmesine önceden izin verilmesi anlamına gelir.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Exchange İşlem Gerçekleştirme
(Exchange İşlem Gerçekleştirme)
|
Ticaret işlemleri mevcut piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirilir.
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
Geçerli işlem gerçekleştirme zamanıyla bir emir göndermeden önce, ORDER_TYPE_FILLING değerinin (hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tipi) doğru ayarlanması için, SYMBOL_FILLING_MODE özellik değerini elde etmek adına her bir finansal enstrümanla SymbolInfoInteger() fonksiyonunu (bir bayrak kombinasyonu şeklinde sembol için izin verilen hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tiplerini gösterir) kullanabilirsiniz. ORDER_FILLING_RETURN tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" modu (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her zaman etkindir.
İşlem gerçekleştirme moduna bağlı olarak hacim yerine getirme tiplerinin kullanımı aşağıdaki tablo halinde gösterilebilir:
|
İşlem Gerçekleştirme Tipi\Hacim Yerine Getirme Politikası
|
Kalanı İptal Et (FOK ORDER_FILLING_FOK)
|
Anında ya da İptal Et (IOC ORDER_FILLING_IOC)
|
Dönüş (Return ORDER_FILLING_RETURN)
|
Anında İşlem Gerçekleştirme
(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)
|
+ (sembol ayarından bağımsız olarak)
|
+ (sembol ayarından bağımsız olarak)
|
+ (her zaman)
|
İşlem Gerçekleştirme Talebi
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
+ (sembol ayarından bağımsız olarak)
|
+ (sembol ayarından bağımsız olarak)
|
+ (her zaman)
|
Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
+ (sembol ayarlarından ayarlanır)
|
+ (sembol ayarlarından ayarlanır)
|
- (sembol ayarlarından bağımsız olarak devre dışı)
|
Exchange İşlem Gerçekleştirme
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
+ (sembol ayarlarından ayarlanır)
|
+ (sembol ayarlarından ayarlanır)
|
+ (her zaman)
Bekleyen emirler olması durumunda, bu tür emirler gönderme sırasında gerçekleştirilmeleri üzere tasarlanmadığından, işlem gerçekleştirme tipinden (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) bağımsız olarak ORDER_FILLING_RETURN hacim yerine getirme tipi kullanılmalıdır. Bekleyen emirleri kullanırken, yatırımcı, emirdeki koşulların işlem için karşılandığında, brokerın borsa tarafından desteklenen hacim yerine getirme tipini kullanacağını peşinen kabul eder.
|
//+------------------------------------------------------------------+
OrderSend() fonksiyonu kullanarak bir alım-satım isteği gönderirken, bazı işlemler için ENUM_ORDER_TYPE sayımından bir emir tipi belirtilmelidir. Belirli bir sembol için tüm emir tiplerine izin verilmeyebilir. SYMBOL_ORDER_MODE özelliği, izin verilen emir tiplerinin bayraklarını tarif eder.
|
Tanıtıcı
|
Değer
|
Açıklama
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
Piyasa emirlerine (Alış ve Satış) izin verilir
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
Limitli emirlere izin verilir (Buy Limit ve Sell Limit)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
Stop (durdurma) emirlerine izin verilir (Buy Stop ve Sell Stop)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
Stop-limit emirlerine izin verilir (Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
Zarar Durdur emrine izin verilir
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
Kar Al emrine izin verilir
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Bir 'Pozisyon ile Kapa' (bir pozisyonu aynı enstrüman değerine sahip ters yönlü bir açık pozisyonla kapama) işlemi için izin bayrağı. Bu özellik hedge muhasebeli (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) hesaplar için ayarlanır
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE sayımı, bir sembol için teminat gereksinimlerinin nasıl hesaplandığı hakkında bilgi edinmek için kullanılır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Formül
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
Foreks modu - Foreks için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü / Kaldıraç * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
Forex Kaldıraçsız modu – kaldıracı hesaba katmadan Forex sembolleri için kar ve teminat hesaplama
|
Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
Vadeli modu - vadeli ürünler için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü * Lot * Margin_Rate
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD modu - CFD için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD indeks modu - CFD için kar ve teminat değerlerinin endekslerle hesaplanması
|
Teminat: (Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
Kaldıraçlı CFD modu - CFD üzerinde kaldıraçlı alım-satım için için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
Teminat: (Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı) / Kaldıraç * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
Borsa modu – hisse senedi piyasalarında, menkul değer alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * LastFiyatı * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
Vadeli modu – hisse senedi piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması
|
Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate veya Lot * SürdürmeTeminatı * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * Lot * TikFiyatı / TikBüyüklüğü
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS Vadeli modu – FORTS üzerinde vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması. Teminat, Teminatİndirimi (iskonto) sapmasının miktarı kadar, şu kurallara göre azaltılabilir:
1. Bir uzun pozisyonun (alış emri) fiyatı tahmin edilen fiyattan az ise, Teminatİndirimi = Lot*((AnlaşmaFiyatı - EmirFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü)
2. Bir kısa pozisyonun (satış emri) fiyatı tahmin edilen fiyatı aşıyorsa, Teminatİndirimi = Lot*((EmirFiyatı - AnlaşmaFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü)
burada:
|
Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate veya Lot * SürdürmeTeminatı * Margin_Rate
Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * Lot * TikFiyatı / TikBüyüklüğü
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
Borsa Tahviller modu - Bir borsadaki alım-satım tahvilleri için teminat ve karın hesaplanması
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
Borsa MOEX Hisse Senedi modu - MOEX'te alım-satım menkul değerleri için teminat ve karın hesaplanması
|
Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
Borsa MOEX Tahviller modu - MOEX'te alım-satım tahvilleri için teminat ve karın hesaplanması
|
Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
Kolateral mod - (teminat modu) alım-satım hesabı üzerindeki bir sembol alınıp satılamayan bir varlık –yani teminat– olarak kullanılır. Açık pozisyonların piyasa değeri hacme, mevcut piyasa fiyatına, sözleşme büyüklüğüne ve likidite oranına göre hesaplanır. Değer, Aktiflere dolayısıyla varlığa eklenir. Bu tip semboller ile açılan pozisyonlar serbest teminat miktarını artırır ve alınıp-saılabilen enstrümanlar için ek teminat olarak kullanılır.
|
Teminat: yok
Kar: yok
Piyasa Değeri: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı * LikiditeOranı
Semboller için birkaç alım-satım modu bulunmaktadır. Belirli bir sembolün alım-satım modları hakkındaki bilgi, ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE sayımının değerlerine yansır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
Sembol için alım-satım devre dışı bırakılmıştır
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
Sadece uzun pozisyonlara izin verilir
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
Sadece kısa pozisyonlara izin verilir
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
Sadece pozisyon kapama işlemlerine izin verilir
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
Alım-satım kısıtlaması yoktur
Belirli bir sembol için muhtemel işlem uygulama modları, ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION sayımında tanımlanmıştır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
İstek ile uygulama
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
Anında uygulama
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
Piyasa Uygulaması
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
Borsa uygulaması
Pozisyon aktarımı sırasındaki swap hesabı yöntemleri, ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE sayımında belirtilir. Swap hesaplama yöntemi, SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametrelerinin ölçüm birimlerini belirler. Örneğin, swap bedelleri müşterinin teminat döviz birimi üzerinden uygulanıyorsa, bu parametrelerin değerleri teminat döviz birimi cinsinden belirlenecektir.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
Swap devre dışı (swap yok)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
Swap bedelleri puan bazında uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
Swap bedelleri semboldeki baz döviz birimi üzerinden uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
Swap bedelleri semboldeki karşıt döviz üzerinden uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
Swap bedelleri, müşterinin teminat para birimi üzerinden uygulanır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
Swaplar kâr hesaplama para birimi cinsinden tahsil edilir
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
Swap bedelleri, hesaplanma sırasındaki finansal enstrüman fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
Swap bedelleri, pozisyonun açılış fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün pozisyonlar, kapanış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün, mevcut Satış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır
ENUM_DAY_OF_WEEK sayımı haftanın günlerini belirtmek için kullanılır.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SUNDAY
|
Pazar
|
MONDAY
|
Pazartesi
|
TUESDAY
|
Salı
|
WEDNESDAY
|
Çarşamba
|
THURSDAY
|
Perşembe
|
FRIDAY
|
Cuma
|
SATURDAY
|
Cumartesi
Opsiyon, bir dayanak varlığı belirtilen fiyattan veya belirtilen tarihten önce alma veya satma hakkı veren (zorunlu değil) bir sözleşmedir. Şu sayımlar –opsiyon tipi ve sözleşmeye konu olan hak da dahil olmak üzere– opsiyon özelliklerini tanımlar.
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
Alış opsiyonu, size bir varlığı belirtilen fiyattan alma hakkı verir
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
Satış opsiyonu, size bir varlığı belirtilen fiyattan Satma hakkı verir
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
Avrupa opsiyonu sadece belli bir tarihte kullanılır (zaman-aşımı tarihi, işlem tarihi, dağıtım tarihi)
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
Amerikan opsiyonu zaman aşımından önce herhangi bir işlem gününde kullanılabilir. Bunun için alıcının opsiyonu kullanabileceği bir periyot belirtilir.
Finansal enstrümanlar ekonomi sektörlerine göre sınıflandırılır. Bir ekonomi sektörü, ekonomik faaliyetin bir bölümüdür ve ekonominin diğer bölümlerinden ayrılmasına olanak sağlayan spesifik özelliklere, ekonomik hedeflere, işlevlere ve davranışlara sahiptir. ENUM_SYMBOL_SECTOR, bir ticaret enstrümanının ait olduğu ekonomi sektörlerini listeler.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
SECTOR_UNDEFINED
|
Belirsiz
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
Ham maddeler
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
İletişim servisleri
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
Tüketici - Konjonktürel
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
Tüketici - İstikrarlı
|
SECTOR_CURRENCY
|
Para birimleri
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
Kripto para
|
SECTOR_ENERGY
|
Enerji
|
SECTOR_FINANCIAL
|
Finans
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
Sağlık hizmeti
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
Sanayi
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
Gayrimenkul
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
Teknoloji
|
SECTOR_UTILITIES
|
Kamu hizmetleri
Her bir finansal enstrüman, belirli bir sanayi tipine veya ekonomi dalına atanabilir. Bir sanayi, ekonominin bir dalıdır ve yakından ilişkili ham maddeler, mallar veya hizmetler üretir. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY, bir ticaret enstrümanının ait olduğu sanayileri listeler.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
Tanımlayıcı
|
Değer
|
Açıklama
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
0
|
Belirsiz
|
Ham maddeler
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
1
|
Tarım girdileri
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
2
|
Alüminyum
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
3
|
Yapı malzemeleri
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
4
|
Kimyasallar
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
5
|
Kok kömürü
|
INDUSTRY_COPPER
|
6
|
Bakır
|
INDUSTRY_GOLD
|
7
|
Altın
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
8
|
Kereste ve odun üretimi
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
9
|
Diğer endüstriyel metaller ve madencilik
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
10
|
Diğer değerli metaller ve madencilik
|
INDUSTRY_PAPER
|
11
|
Kağıt ve kağıt ürünleri
|
INDUSTRY_SILVER
|
12
|
Gümüş
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
13
|
Özel kimyasallar
|
INDUSTRY_STEEL
|
14
|
Çelik
|
İletişim servisleri
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
51
|
Reklam ajansları
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
52
|
Radyo, televizyon vb. yayıncılığı
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
53
|
Elektronik oyun ve multimedya
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
54
|
Eğlence
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
55
|
İnternet içeriği ve bilgileri
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
56
|
Kitap, dergi vb. yayıncılığı
|
INDUSTRY_TELECOM
|
57
|
Telekomünikasyon hizmetleri
|
Tüketici - Konjonktürel
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
101
|
Kıyafet imalatı
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
102
|
Kıyafet perakendeciliği
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
103
|
Otomobil üreticileri
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
104
|
Otomobil parçaları
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
105
|
Otomobil ve kamyon bayileri
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
106
|
Çok katlı mağazalar
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
107
|
Ayakkabılar ve aksesuarlar
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
108
|
Mobilya, demirbaşlar ve elektrikli aletler
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
109
|
Kumar
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
110
|
Ev dekorasyonu perakendeciliği
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
111
|
İnternet perakendeciliği
|
INDUSTRY_LEISURE
|
112
|
Serbest zaman endüstrisi
|
INDUSTRY_LODGING
|
113
|
Konaklama
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
114
|
Lüks mallar
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
115
|
Ambalaj ve kaplar
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
116
|
Bireysel hizmetler
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
117
|
Karavanlar
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
118
|
Konut inşaatı
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
119
|
Tatil köyleri ve kumarhaneler
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
120
|
Restoranlar
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
121
|
Özel perakendecilik
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
122
|
Tekstil imalatı
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
123
|
Seyahat hizmetleri
|
Tüketici - İstikrarlı
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
151
|
İçecekler - Bira imalathaneleri
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
152
|
İçecekler - Alkolsüz
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
153
|
İçecekler - Şarap imalathaneleri
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
154
|
Şekerlemeciler
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
155
|
İndirim mağazaları
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
156
|
Eğitim ve öğretim hizmetleri
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
157
|
Tarım ürünleri
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
158
|
Gıda dağıtımı
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
159
|
Marketler
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
160
|
Ev ve kişisel ürünler
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
161
|
Paketli gıdalar
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
162
|
Tütün
|
Enerji
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
201
|
Petrol ve gaz sondajı
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
202
|
Petrol ve gaz çıkarma ve işleme
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
203
|
Petrol ve gaz ekipmanı ve hizmetleri
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
204
|
Petrol ve gaz - entegre hizmetler
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
205
|
Petrol ve gaz - orta akım hizmetler
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
206
|
Petrol ve gaz rafinasyonu ve pazarlama
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
207
|
Termal kömür
|
INDUSTRY_URANIUM
|
208
|
Uranyum
|
Finans
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
251
|
Borsa yatırım fonu
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
252
|
Varlık yönetimi
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
253
|
Bankalar - Çeşitli
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
254
|
Bankalar - Bölgesel
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
255
|
Sermaye piyasaları
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
256
|
Kapalı uçlu yatırım fonu - Borç
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
257
|
Kapalı uçlu yatırım fonu - Özsermaye
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
258
|
Kapalı uçlu yatırım fonu - Yurt dışı kaynaklı
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
259
|
Kredi hizmetleri
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
260
|
Finansal holdingler
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
261
|
Finansal veriler ve borsa
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
262
|
Sigorta brokerları
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
263
|
Sigorta - Çeşitli
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
264
|
Sigorta - Hayat
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
265
|
Sigorta - Mal ve kaza
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
266
|
Sigorta - Reasürans
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
267
|
Sigorta - Özel
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
268
|
İpotek finansmanı
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
269
|
Paravan şirketler
|
Sağlık hizmeti
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
301
|
Biyoteknoloji
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
302
|
Tanı ve araştırma
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
303
|
İlaç üreticileri - genel
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
304
|
İlaç üreticileri - Özel ve eşdeğer
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
305
|
Sağlık planları
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
306
|
Sağlık bilgi hizmetleri
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
307
|
Sağlık tesisleri
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
308
|
Tıbbi cihazlar
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
309
|
Tıbbi dağıtım
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
310
|
Tıbbi aletler ve malzemeler
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
311
|
İlaç perakendecileri
|
Sanayi
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
351
|
Havacılık ve savunma
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
352
|
Hava yolları
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
353
|
Havaalanları ve hava hizmetleri
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
354
|
Yapı ürünleri ve ekipmanları
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
355
|
İş ekipmanları ve malzemeleri
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
356
|
Holdingler
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
357
|
Danışmanlık hizmetleri
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
358
|
Elektrik ekipmanları ve parçaları
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
359
|
Mühendislik ve inşaat
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
360
|
Tarım ve ağır iş makineleri
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
361
|
Sanayi dağıtımı
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
362
|
Altyapı hizmetleri
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
363
|
Nakliye ve lojistik - entegre hizmetler
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
364
|
Deniz taşımacılığı
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
365
|
Metal üretimi
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
366
|
Kirlilik denetimi ve temizlenmesi
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
367
|
Demiryolları
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
368
|
Kiralama ve finansal kiralama hizmetleri
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
369
|
Güvenlik ve koruma hizmetleri
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
370
|
Özel iş hizmetleri
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
371
|
Özel sanayi makineleri
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
372
|
İstihdam hizmetleri
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
373
|
Araçlar ve aksesuarlar
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
374
|
Kamyon taşımacılığı
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
375
|
Atık Yönetimi
|
Gayrimenkul
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
401
|
Gayrimenkul - Geliştirme
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
402
|
Gayrimenkul - Çeşitli
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
403
|
Gayrimenkul hizmetleri
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
404
|
GYO - Çeşitli
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
405
|
GYO - Sağlık tesisleri
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
406
|
GYO - Otel ve motel
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
407
|
GYO - Sanayi
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
408
|
GYO - İpotek
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
409
|
GYO - Ofis
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
410
|
GYO - Konut
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
411
|
GYO - Perakendecilik
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
412
|
GYO - Özel
|
Teknoloji
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
451
|
İletişim ekipmanı
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
452
|
Bilgisayar donanımı
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
453
|
Tüketici elektroniği
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
454
|
Elektronik bileşenler
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
455
|
Elektronik ve bilgisayar dağıtımı
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
456
|
Bilgi teknolojisi hizmetleri
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
457
|
Bilimsel ve teknik aletler
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
458
|
Yarı iletken ekipman ve materyaller
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
459
|
Yarı iletkenler
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
460
|
Yazılım - Uygulama
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
461
|
Yazılım - Alt yapı
|
INDUSTRY_SOLAR
|
462
|
Güneş enerjisi
|
Kamu hizmetleri
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
501
|
Kamu hizmetleri - Çeşitli
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
502
|
Kamu hizmetleri - Bağımsız enerji üreticileri
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
503
|
Kamu hizmetleri - Yenilenebilir enerji hizmeti
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
504
|
Kamu hizmetleri - Düzenli elektrik hizmeti
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
505
|
Kamu hizmetleri - Düzenli gaz hizmeti
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
506
|
Kamu hizmetleri - Düzenli su hizmeti
|
INDUSTRY_UTILITIES_FIRST
|
501
|
Kamu hizmetlerinin numaralandırmasının başlangıcı. INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED'a karşılık gelir.
|
INDUSTRY_UTILITIES_LAST
|
506
|
Kamu hizmetlerinin numaralandırmasının sonu. INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER'a karşılık gelir.