Sembol Özellikleri

Mevcut piyasa bilgisini almak için birkaç fonksiyon bulunmaktadır: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() ve SymbolInfoString(). İlk parametre sembol ismidir, ikinci fonksiyon parametresinin değerleri ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE ve ENUM_SYMBOL_INFO_STRING tanıtıcılarından biri olabilir.

SymbolInfoInteger() fonksiyonu için

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

Tanıtıcı Açıklama Tip SYMBOL_SECTOR Varlığın ait olduğu ekonomi sektörü ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY Finansal sembolün ait olduğu sanayi veya ekonomi dalı ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM Kullanıcı-tanımlı sembol – Piyasa Gözlemi penceresindeki sembollerin ve/veya dışsal kaynakların verilerinden yapay olarak oluşturulan özel bir semboldür bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR Piyasa Gözleminde sembol için kullanılan arkaplan rengi color SYMBOL_CHART_MODE Sembolün çubuk verilerini oluşturmak için kullanılacak fiyat tipi (satış veya son fiyat) ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST Aynı isimde bir sembol bulunmaktadı bool SYMBOL_SELECT Piyasa Gözlemi penceresinde seçilen sembol bool SYMBOL_VISIBLE Sembol Piyasa Gözleminde görünür. Bazı semboller (çoğunlukla bunlar teminat gereksinimlerinin ve mevduat dövizi cinsinden karın hesaplanması için kullanılır) otomatik olarak seçilir ama genellikle Piyasa Gözleminde görünür değildir. Görüntülenecek semboller açıkça seçilmelidir. bool SYMBOL_SESSION_DEALS Mevcut seans içindeki işlemlerin sayısı long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS Mevcut Alım emirlerinin sayısı long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS Mevcut Satış emirlerinin sayısı long SYMBOL_VOLUME Son işlemin hacmi long SYMBOL_VOLUMEHIGH Günün en yüksek hacim değeri long SYMBOL_VOLUMELOW Günün en düşük hacim değeri long SYMBOL_TIME Son fiyat teklifinin zamanı datetime SYMBOL_TIME_MSC Son fiyatın 1970.01.01'den beri milisaniye cinsinden zamanı long SYMBOL_DIGITS Ondalık noktadan sonraki basamak sayısı int SYMBOL_SPREAD_FLOAT Değişken makas gösterimi bool SYMBOL_SPREAD Puan bazında makas değeri int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Piyasa derinliğinde gösterilen isteklerin maksimal sayısı. İstek kuyruğu bulunmayan sembollerde, bu değer varsayılan olarak sıfırdır. int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE İşlem fiyatı hesaplama modu ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE Emir gerçekleştirme tipi ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME Sembol alım-satım başlangıç tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME Sembol alım-satım bitiş tarihi (genellikle vadeli işlemlerde kullanılır) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Stop emrinin verilebilmesi için, mevcut kapanış fiyatından itibaren, puan bazında gerekli minimum fark int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Puan bazında, alım-satım işlemlerinin dondurulmasına olan uzaklık int SYMBOL_TRADE_EXEMODE İşlem gerçekleştirme modu ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE Swap hesaplama modeli ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS 3 günlük swap bedelinin alındığı gün ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG Hedgeli teminatın uzun bacak (Alış veya Satış) kullanılarak hesaplanması bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE İzin verilen emir zaman-aşımı modlarının bayrakları int SYMBOL_FILLING_MODE izin verilen emir uygulama modu bayrakları int SYMBOL_ORDER_MODE İzin verilen emir tipi bayrakları int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE Kar Al ve Zarar Durdur emirleri için zaman aşımı, SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC ise (İptale kadar geçerli) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE Opsiyon tipi ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT Option right (Call/Put) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

SymbolInfoDouble() fonksiyonu için

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

Tanıtıcı Açıklama Tip SYMBOL_BID Bid - en iyi satış teklifi double SYMBOL_BIDHIGH Günün en yüksek Satış değeri double SYMBOL_BIDLOW Günün en düşük Satış değeri double SYMBOL_ASK Ask - en iyi alım teklifi double SYMBOL_ASKHIGH Günün en yüksek Alış değeri double SYMBOL_ASKLOW Günün en düşük Alış değeri double SYMBOL_LAST Son işlemin fiyatı double SYMBOL_LASTHIGH Günün en yüksek Last değeri double SYMBOL_LASTLOW Günün en düşük Last değeri double SYMBOL_VOLUME_REAL Son işlemin Hacmi double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL Günün en yüksek Hacmi double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL Günün en düşük Hacmi double SYMBOL_OPTION_STRIKE Opsiyonun işlem fiyatı. Bir opsiyon alıcısının dayanak varlığı alabileceği (alış opsiyonu) veya satabileceği (satış opsiyonu) ve bir opsiyon satıcısının uygun miktarda dayanak varlığı almaya veya satmaya zorunlu olduğu fiyat değeri. double SYMBOL_POINT Sembol puan değeri double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT değeri double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT Karlı olabilecek bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS Kaybetmekte olan bir pozisyon için hesaplanan tik fiyatı double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE En düşük fiyat değişimi double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE Alım-satım sözleşme büyüklüğü double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST Birikmiş faiz– birikmiş kupon faizi (kuponun basımından veya son faiz ödemesinden itibaren geçen günler bazında hesaplanan kupon faizi payı) double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE Yazılı değer – basımcı tarafından ayarlanmış olan ilk bono değeri double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE Likidite Oranı aktifin teminat olarak kullanılabilen kısmıdır. double SYMBOL_VOLUME_MIN Bir işlem için gereken en düşük hacim double SYMBOL_VOLUME_MAX Bir işlemde kullanılabilecek en yüksek hacim double SYMBOL_VOLUME_STEP Bir işlemde kullanılabilecek en düşük hacim değişim birimi double SYMBOL_VOLUME_LIMIT Bir semboldeki tek yönlü (alış veya satış) açık emirler ve bekleyen emirler için izin verilen maksimum toplam hacim. Örneğin 5 lotluk bir sınırlama ile, 5 lotluk hacimde açık bir alım pozisyonuna sahip olabilir ve yine 5 lotluk hacimde bir Sell Limit bekleyen emri girebilirsiniz. Ama bu durumda (tek yöndeki toplam hacim, belirlenen sınırlamayı geçemeyeceğinden) bir Buy Limit bekleyen emri veya 5 lottan büyük bir Sell Limit emri giremezsiniz. double SYMBOL_SWAP_LONG Uzun swap değeri double SYMBOL_SWAP_SHORT Kısa swap değeri double SYMBOL_SWAP_SUNDAY Pazar gününden bir sonraki güne devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) Şu değerler desteklenmektedir: 0 – swap yok

1 – tek swap

3 – üçlü swap double SYMBOL_SWAP_MONDAY Pazartesiden salıya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_TUESDAY Salıdan çarşambaya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY Çarşambadan perşembeye devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_THURSDAY Perşembeden cumaya devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_FRIDAY Cumadan cumartesiye devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_SATURDAY Cumartesiden pazara devreden gecelik pozisyonlar için swap hesaplama oranı (SYMBOL_SWAP_LONG veya SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_MARGIN_INITIAL Başlangıç teminatı, mevduat dövizi cinsinden bir lotluk pozisyon açmak için gerekli olan teminat miktarı anlamındadır. Bu, bir müşterinin, piyasaya girdiği zaman mal varlığının kontrol edilmesi için kullanılır. SymbolInfoMarginRate() fonksiyonu, emrin tipine ve yönüne bağlı olarak, alınan marjin miktarı ile ilgili veri sağlar. double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE Sürdürme teminatı. Eğer ayarlanmışsa, mevduat dövizi cinsinden teminat miktarını ayarlar, bir lottan itibaren değer alır. Müşterinin mal varlığını, hesap durumu değiştiğinde kontrol etmek içi kullanılır. Sürdürme teminatının 0 olması durumunda, başlangıç teminatı kullanılır. SymbolInfoMarginRate() fonksiyonu, emrin tipine ve yönüne bağlı olarak, alınan marjin miktarı ile ilgili veri sağlar. double SYMBOL_SESSION_VOLUME Mevcut seans pozisyonlarının özet hacim değeri double SYMBOL_SESSION_TURNOVER Mevcut seans cirosunun özeti double SYMBOL_SESSION_INTEREST Açık vadeli işlemlerin özeti double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME Alım emirlerinin mevcut hacmi double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME Satış emirlerinin mevcut hacmi double SYMBOL_SESSION_OPEN Mevcut seansın açılış fiyatı double SYMBOL_SESSION_CLOSE Mevcut seansın kapanış fiyatı double SYMBOL_SESSION_AW Mevcut seansın ağırlıklı ortalama fiyatı double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT Mevcut seanstaki uzlaşma fiyatı double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN Mevcut seansın en düşük fiyatı double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX Mevcut seansın en yüksek fiyatı double SYMBOL_MARGIN_HEDGED Hedge'li pozisyonun (aynı sembol üzerinde ters yönde açılmış pozisyonlar) bir lotluk hacmi için belirtilen teminat değeri veya işlem büyüklüğü. Hedge'li pozisyonlar için iki tür teminat hesaplama yöntemi bulunur. Kulllanılan hesaplama yöntemi aracı kurum tarafından belirlenir. Temel hesplama: Eğer belli bir sembol için bir başlangıç teminatı (SYMBOL_MARGIN_INITIAL) belirtilmişse, hedge'li teminat değeri de parasal cinsten kesin bir değer ile belirtilir.

Başlangıç teminatı belirtilmemişse (0 ise), SYMBOL_MARGIN_HEDGED değeri sözleşme büyüklüğüne eşit olur. Bu, finansal enstrümanın tipine göre belirlenmiş bir formül ile teminatın hesaplanması için kullanılır ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ). En büyük pozisyon için hesaplama: SYMBOL_MARGIN_HEDGED değeri hesaba katılmaz.

Sembol üzerindeki tüm kısa ve uzun pozisyonların hacimleri hesaplanır.

Her bir yön için bir bir ağırlıklı açılış fiyatı ortalaması ve bir mevduat dövizi dönüşüm oranı hesaplanır.

Sonra, sembol tipine göre seçien uygun bir formülle ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE ) uzun ve kısa bölümler için teminat değeri hesaplanır.

Hesaplanan değerlerin en büyüğü teminat değeri olarak alınır. double SYMBOL_PRICE_CHANGE Mevcut fiyatın bir önceki işlem gününün sonuna göre % olarak değişimi double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY % olarak fiyat volatilitesi double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL Teorik opsiyon fiyatı double SYMBOL_PRICE_DELTA Opsiyon/varant delta, dayanak varlık fiyatı 1 birim değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar değiştiğini gösterir double SYMBOL_PRICE_THETA Opsiyon/varant teta, opsiyon fiyatının geçici bir düşüş (diğer bir deyişle, vade bitim tarihi yaklaştığında) nedeniyle her gün kaybettiği puan sayısını gösterir double SYMBOL_PRICE_GAMMA Opsiyon/varant gama, deltanın değişim oranını gösterir - opsiyon primi ne kadar hızlı veya yavaş değişiyor double SYMBOL_PRICE_VEGA Opsiyon/varant vega, volatilite %1 değiştiğinde opsiyon fiyatının ne kadar puan değiştiğini gösterir double SYMBOL_PRICE_RHO Opsiyon/varant rho, teorik opsiyon fiyatının faiz oranının %1 değişimine olan duyarlılığını yansıtır double SYMBOL_PRICE_OMEGA Opsiyon/varant omega. Opsiyon esnekliği - dayanak varlığın fiyatındaki yüzde değişim için opsiyon fiyatındaki nispi yüzde değişim double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY Opsiyon/varant hassasiyeti, opsiyonun fiyatının bir puan değişmesi için opsiyonun dayanak varlığının fiyatının kaç puan değişmesi gerektiğini gösterir double

SymbolInfoString() fonksiyonu için

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

Tanıtıcı Açıklama Tip SYMBOL_BASIS Bir türev ürünün dayanak varlığı string SYMBOL_CATEGORY Alım-satım sembolünün ait olduğu sektör veya kategorinin adı string SYMBOL_COUNTRY Finansal sembolün ait olduğu ülke string SYMBOL_SECTOR_NAME Finansal sembolün ait olduğu ekonomi sektörü string SYMBOL_INDUSTRY_NAME Finansal sembolün ait olduğu sanayi veya sanayi dalı string SYMBOL_CURRENCY_BASE Sembolün baz dövizi string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT Kar dövizi string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN Teminat döviz birimi string SYMBOL_BANK Mevcut fiyat teklifinin dağıtıcısı string SYMBOL_DESCRIPTION Sembol açıklaması string SYMBOL_EXCHANGE Finansal sembolün alım-satım yapıldığı borsanın adı string SYMBOL_FORMULA Formül, kullanıcı tanımlı sembolün fiyatlandırılması için kullanılır. Formülde kullanılan bir finansal sembolün adı bir rakamla başlıyorsa veya özel bir karakter (">" ", ".", "-", "&", "#" vb.) içeriyorsa, bu sembol adının çevresinde tırnak işaretleri kullanılmalıdır. Sentetik symbol: "@ESU19"/EURCAD

Takvim aralığı: "Si-9.13"-"Si-6.13"

Euro endeksi: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN Bir sembolün ISIN (International Securities Identification Number) sistemindeki ismi. Uluslararası Menkul Değerleri Tanımlama Numarası, bir menkul değeri benzersiz şekilde tanımlayan 12-haneli bir alfa-sayısal koddur. Bu sembol özelliğinin varlığı, alım-satım sunucusu tarafında belirlenir. string SYMBOL_PAGE Sembol bilgisini içeren web sayfasının adresi. Bu adres, terminalde sembol özellikleri kapsamında bir bağlantı şeklinde gösterilir string SYMBOL_PATH Sembol ağacındaki veri yolu string

Sembollerin fiyat çizelgeleri Satış veya Son işlem fiyatı temelinde çizilir. Sembol çizelgesi için seçilen fiyat tipi ayrıca terminalde çubukların nasıl oluşturulup görüntüleneceğini de etkiler. SYMBOL_CHART_MODE özelliğinin olası değerleri ENUM_SYMBOL_CHART_MODE sayımında açıklanmıştır

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_CHART_MODE_BID Satış fiyatına göre çubuklar SYMBOL_CHART_MODE_LAST Son işlem fiyatına göre çubuklar

Her bir sembolde, bekleyen emirler için birkaç zaman-aşımı modu belirtilebilir. Her moda bir bayrak verilir. Bayraklar, mantıksal VEYA (|) işlemi kullanılarak birleştirilebilir, örneğin, SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED. Belli bir modun sembol için kullanımına izin verilip verilmediğini kontrol etmek için, mantıksal VE (&) işleminin sonucu, bayrak modu ile karşılaştırılmalıdır.

Eğer bir sembol için SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED bayrağı belirtilmişse, o zaman bir bekleyen emir gönderirken, bu emrin ne zamana kadar geçerli olacağını belirtmelisiniz.

Tanıtıcı Değer Açıklama SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 Açık bir şekilde iptal edilmediği sürece, emir sınırsız bir zaman aralığı için geçerlidir. SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 Emir gün sonuna kadar geçerlidir SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 Zaman-aşımı zamanı emirde belirtilir SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 Zaman-aşımı tarihi emirde belirtilir

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirlenen zaman-aşımı moduna izin veriliyor mu kontrol eder |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- İzin verilen zaman-aşımı modunu tanımlayan özellik değerini al

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- exp_type moduna izin verilmişse true dönüşü yap

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

SYMBOL_EXPIRATION_MODE özelliği SYMBOL_EXPIRATION_GTC (iptale kadar geçerli) olarak ayarlanmışsa, bekleyen emirler ve durdurma emirleri (Kar Al, Zarar Durdur) de ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE sayımına göre ayarlanmalıdır.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_ORDERS_GTC Bekleyen emirler ve durdurma emirleri açık şekilde iptal edilene kadar sınırsız süre için geçerlidir SYMBOL_ORDERS_DAILY Emirler sadece ilgili işlem günü için geçerlidir. Gün sonunda tüm durdurma emirleri ve bekleyen emirler silinir. SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS İşlem günü değiştiğinde sadece bekleyen emirler silinir durdurma emirleri (Kar Al, Zarar Durdur) korunur.

Emir gönderirken emirde belirlenen hacmin yerine getirme politikasını belirtebiliriz. Her bir sembol için mevcut hacme dayalı emir gerçekleştirme seçenekleri tabloda belirtilmiştir. Bayrak kombinasyonu aracılığıyla her bir enstrüman için birkaç mod ayarlamak mümkündür. Bayrak kombinasyonu, mantıksal OR (|) operatörüyle ifade edilir, örneğin SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC. Bir enstrüman için belirli bir moda izin verilip verilmediğini kontrol etmek için mantıksal AND (&) sonucunu modun bayrağı ile karşılaştırın - örnek.

Hacim yerine getirme politikası ID Değer Açıklama Kalanı İptal Et (Fill or Kill, FOK) SYMBOL_FILLING_FOK 1 Bir emir yalnızca belirtilen hacimde gerçekleştirilebilir. Finansal enstrüman için piyasada gerekli miktarda hacim mevcut değilse, emir gerçekleşmez. İstenen hacim mevcut birkaç fiyatı içerebilir. Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_FOK yerine getirme tipi belirtilmelidir. FOK emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir. Anında ya da İptal Et (Immediate or Cancel, IOC) SYMBOL_FILLING_IOC 2 Yatırımcı, emirde belirtilen dahilinde piyasada bulunan maksimum hacimde işlem gerçekleştirmeyi kabul eder. Talebin tam olarak karşılanamaması durumunda, emir var olan hacimde gerçekleştirilecek ve kalan hacim iptal edilecektir. Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_IOC yerine getirme tipi belirtilmelidir. IOC emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir. Pasife yerleştir SYMBOL_FILLING_BOC 4 BOC (Book Or Cancel) politikası, emrin yalnızca Piyasa Derinliğine yerleştirilebileceğini ve hemen gerçekleştirilemeyeceğini belirtir. Emir yerleştirildiği anda hemen yerine getirilebiliyorsa bu emir iptal edilir. Aslında bu yerine getirme politikası, yerleştirilen emrin fiyatının mevcut piyasadan daha kötü olacağını garanti eder. BOC emirleri pasif ticaret yapmak için kullanılır: emrin yerleştirildiği anda yerine getirilmeyeceği ve böylece mevcut likiditeyi etkilemeyeceği garanti edilir. Yalnızca limit ve stop limit emirleri desteklenmektedir, yani SYMBOL_ORDER_MODE bayrağı SYMBOL_ORDER_LIMIT ve/veya SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT değerini içermelidir. Dönüş Tanımlayıcı yok Hacmin kısmi olarak yerine getirilmesi durumunda, hacmi artmış piyasa veya limit emri iptal edilmez, daha sonrası için işlenir. Emir gönderirken bu politika için ORDER_FILLING_RETURN yerine getirme tipi belirtilmelidir. Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme modunda dönüş emirlerine izin verilmez (piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET).

OrderSend() fonksiyonunu kullanarak bir ticaret talebi gönderirken, type_filling alanında, yani özel MqlTradeRequest yapısında gerekli hacim yerine getirme politikası ayarlanabilir. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımındaki değerler kullanılabilir. Yerine getirme tipi belirtilmezse, ticaret talebinde ORDER_FILLING_RETURN otomatik olarak ayarlanır. ORDER_FILLING_RETURN yerine getirme tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her işlem gerçekleştirme modunda etkinleştirilir.

Geçerli zamanda (yürürlükteki zaman) işlem gerçekleştirmek için bir işlem talebi gönderirken, finansal piyasaların, talep edilen hacmin tamamının belirli bir finansal enstrüman için istenen fiyatta mevcut olduğuna dair hiçbir garanti vermediğini unutmayın. Bu nedenle, gerçek zamanlı ticaret işlemleri, fiyatla ve hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme modları kullanılarak düzenlenir. Modlar veya işlem gerçekleştirme politikaları, fiyatın değiştiği veya istenen hacmin o anda tam olarak karşılanamadığı durumlar için kuralları tanımlar.

İşlem gerçekleştirme modu Açıklama ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION'daki değer İşlem gerçekleştirme modu (İşlem Gerçekleştirme Talebi) Brokerdan alınan fiyattan bir piyasa emri gerçekleştirme. Belirli bir piyasa emrinin fiyatları, emir gönderilmeden önce brokerdan talep edilir. Fiyatlar alındıktan sonra, elde edilen fiyattan emrin gerçekleştirilmesi onaylanabilir veya reddedilebilir. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Anında İşlem Gerçekleştirme (Anında İşlem Gerçekleştirme) Belirtilen fiyattan anında bir piyasa emri gerçekleştirme. Gerçekleştirilmek üzere bir işlem talebi gönderirken, platform otomatik olarak mevcut fiyatları emre ekler. Broker fiyatı kabul ederse, emir gerçekleştirilir.

Broker fiyatı kabul etmezse, bir "Requote" gönderilir - broker bu emrin gerçekleştirilebileceği fiyatları geri döndürür. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme (Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme) Broker yatırımcıyla herhangi bir ek iletişim yapmadan emir gerçekleştirme fiyatı hakkında karar verir. Emrin bu modda gönderilmesi, o anki fiyattan emrin gerçekleşmesine önceden izin verilmesi anlamına gelir. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Exchange İşlem Gerçekleştirme (Exchange İşlem Gerçekleştirme) Ticaret işlemleri mevcut piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirilir. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Geçerli işlem gerçekleştirme zamanıyla bir emir göndermeden önce, ORDER_TYPE_FILLING değerinin (hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tipi) doğru ayarlanması için, SYMBOL_FILLING_MODE özellik değerini elde etmek adına her bir finansal enstrümanla SymbolInfoInteger() fonksiyonunu (bir bayrak kombinasyonu şeklinde sembol için izin verilen hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tiplerini gösterir) kullanabilirsiniz. ORDER_FILLING_RETURN tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" modu (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her zaman etkindir.

İşlem gerçekleştirme moduna bağlı olarak hacim yerine getirme tiplerinin kullanımı aşağıdaki tablo halinde gösterilebilir:

İşlem Gerçekleştirme Tipi\Hacim Yerine Getirme Politikası Kalanı İptal Et (FOK ORDER_FILLING_FOK) Anında ya da İptal Et (IOC ORDER_FILLING_IOC) Dönüş (Return ORDER_FILLING_RETURN) Anında İşlem Gerçekleştirme (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (her zaman) İşlem Gerçekleştirme Talebi SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (her zaman) Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (sembol ayarlarından ayarlanır) + (sembol ayarlarından ayarlanır) - (sembol ayarlarından bağımsız olarak devre dışı) Exchange İşlem Gerçekleştirme SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (sembol ayarlarından ayarlanır) + (sembol ayarlarından ayarlanır) + (her zaman)

Bekleyen emirler olması durumunda, bu tür emirler gönderme sırasında gerçekleştirilmeleri üzere tasarlanmadığından, işlem gerçekleştirme tipinden (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) bağımsız olarak ORDER_FILLING_RETURN hacim yerine getirme tipi kullanılmalıdır. Bekleyen emirleri kullanırken, yatırımcı, emirdeki koşulların işlem için karşılandığında, brokerın borsa tarafından desteklenen hacim yerine getirme tipini kullanacağını peşinen kabul eder.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Belirtilen emir türüne izin veriliyor mu kontrol eder |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- yerine getirme modunu açıklayan özelliğin değerini elde et

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- fill_type moduna izin veriliyorsa 'true' geri döndür

return((filling&fill_type)==fill_type);

}

OrderSend() fonksiyonu kullanarak bir alım-satım isteği gönderirken, bazı işlemler için ENUM_ORDER_TYPE sayımından bir emir tipi belirtilmelidir. Belirli bir sembol için tüm emir tiplerine izin verilmeyebilir. SYMBOL_ORDER_MODE özelliği, izin verilen emir tiplerinin bayraklarını tarif eder.

Tanıtıcı Değer Açıklama SYMBOL_ORDER_MARKET 1 Piyasa emirlerine (Alış ve Satış) izin verilir SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 Limitli emirlere izin verilir (Buy Limit ve Sell Limit) SYMBOL_ORDER_STOP 4 Stop (durdurma) emirlerine izin verilir (Buy Stop ve Sell Stop) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 Stop-limit emirlerine izin verilir (Buy Stop Limit ve Sell Stop Limit) SYMBOL_ORDER_SL 16 Zarar Durdur emrine izin verilir SYMBOL_ORDER_TP 32 Kar Al emrine izin verilir SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Bir 'Pozisyon ile Kapa' (bir pozisyonu aynı enstrüman değerine sahip ters yönlü bir açık pozisyonla kapama) işlemi için izin bayrağı. Bu özellik hedge muhasebeli (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) hesaplar için ayarlanır

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonksiyon, bir sembol için izin verilen emir tiplerini çıktılar |

//+------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- izin verilen emir tiplerini açıklayan özelliğin değerini al

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- piyasa emirleri (Piyasa İşlemleri) için kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": Piyasa emirlerine (Alış ve Satış) izin veriliyor");

//--- Limit emirleri için kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": Limit Alış ve Limit Satış emirlerine izin veriliyor");

//--- Stop emirleri için kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": Stop Alış ve Stop Satış emirlerine izin veriliyor");

//--- Stop Limit emirleri için kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": Stop Limit Alış ve Stop Limit Satış emirlerine izin veriliyor");

//--- Zarar Durdur emrine izin veriliyor mu kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": Zarar Durdur emirlerine izin veriliyor");

//--- Kar Al emrine izin veriliyor mu kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": Kar Al emirlerine izin veriyor");

//--- pozisyonun zıt olanla kapatılmasına izin verilip verilmediğini kontrol et

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": Close by işlemlerine izin verilmektedir");

//---

}

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE sayımı, bir sembol için teminat gereksinimlerinin nasıl hesaplandığı hakkında bilgi edinmek için kullanılır.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

Tanıtıcı Açıklama Formül SYMBOL_CALC_MODE_FOREX Foreks modu - Foreks için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü / Kaldıraç * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE Forex Kaldıraçsız modu – kaldıracı hesaba katmadan Forex sembolleri için kar ve teminat hesaplama Margin: Lots * Contract_Size * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES Vadeli modu - vadeli ürünler için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü * Lot * Margin_Rate SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD modu - CFD için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD indeks modu - CFD için kar ve teminat değerlerinin endekslerle hesaplanması Teminat: (Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE Kaldıraçlı CFD modu - CFD üzerinde kaldıraçlı alım-satım için için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması Teminat: (Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı) / Kaldıraç * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS Borsa modu – hisse senedi piyasalarında, menkul değer alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması Teminat: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * LastFiyatı * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * SözleşmeBüyüklüğü * Lot SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES Vadeli modu – hisse senedi piyasasında vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate veya Lot * SürdürmeTeminatı * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * Lot * TikFiyatı / TikBüyüklüğü SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS Vadeli modu – FORTS üzerinde vadeli işlem sözleşmelerinin alım-satımı için kar ve teminat değerlerinin hesaplanması. Teminat, Teminatİndirimi (iskonto) sapmasının miktarı kadar, şu kurallara göre azaltılabilir: 1. Bir uzun pozisyonun (alış emri) fiyatı tahmin edilen fiyattan az ise, Teminatİndirimi = Lot*((AnlaşmaFiyatı - EmirFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü) 2. Bir kısa pozisyonun (satış emri) fiyatı tahmin edilen fiyatı aşıyorsa, Teminatİndirimi = Lot*((EmirFiyatı - AnlaşmaFiyatı) * TikFiyatı / TikBüyüklüğü) burada: AnlaşmaFiyatı – bir önceki seansın tahmin edilen fiyatı; EmirFiyatı – emir (istek) içinde ayarlanan açılış fiyatı veya pozisyon fiyatının ağırlıklı ortalaması; TikFiyatı – bir puanlık fiyat değişiminin maliyeti TikBüyüklüğü – minimum fiyat değişim birimi

Teminat: Lot * BaşlangıçTeminatı * Margin_Rate veya Lot * SürdürmeTeminatı * Margin_Rate Kar: (KapanışFiyatı - AçılışFiyatı) * Lot * TikFiyatı / TikBüyüklüğü SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS Borsa Tahviller modu - Bir borsadaki alım-satım tahvilleri için teminat ve karın hesaplanması Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX Borsa MOEX Hisse Senedi modu - MOEX'te alım-satım menkul değerleri için teminat ve karın hesaplanması Margin: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate Profit: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX Borsa MOEX Tahviller modu - MOEX'te alım-satım tahvilleri için teminat ve karın hesaplanması Margin: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 Profit: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL Kolateral mod - (teminat modu) alım-satım hesabı üzerindeki bir sembol alınıp satılamayan bir varlık –yani teminat– olarak kullanılır. Açık pozisyonların piyasa değeri hacme, mevcut piyasa fiyatına, sözleşme büyüklüğüne ve likidite oranına göre hesaplanır. Değer, Aktiflere dolayısıyla varlığa eklenir. Bu tip semboller ile açılan pozisyonlar serbest teminat miktarını artırır ve alınıp-saılabilen enstrümanlar için ek teminat olarak kullanılır. Teminat: yok Kar: yok Piyasa Değeri: Lot * SözleşmeBüyüklüğü * PiyasaFiyatı * LikiditeOranı

Semboller için birkaç alım-satım modu bulunmaktadır. Belirli bir sembolün alım-satım modları hakkındaki bilgi, ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE sayımının değerlerine yansır.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED Sembol için alım-satım devre dışı bırakılmıştır SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY Sadece uzun pozisyonlara izin verilir SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY Sadece kısa pozisyonlara izin verilir SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY Sadece pozisyon kapama işlemlerine izin verilir SYMBOL_TRADE_MODE_FULL Alım-satım kısıtlaması yoktur

Belirli bir sembol için muhtemel işlem uygulama modları, ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION sayımında tanımlanmıştır.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST İstek ile uygulama SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Anında uygulama SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Piyasa Uygulaması SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE Borsa uygulaması

Pozisyon aktarımı sırasındaki swap hesabı yöntemleri, ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE sayımında belirtilir. Swap hesaplama yöntemi, SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametrelerinin ölçüm birimlerini belirler. Örneğin, swap bedelleri müşterinin teminat döviz birimi üzerinden uygulanıyorsa, bu parametrelerin değerleri teminat döviz birimi cinsinden belirlenecektir.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED Swap devre dışı (swap yok) SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS Swap bedelleri puan bazında uygulanır SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL Swap bedelleri semboldeki baz döviz birimi üzerinden uygulanır SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN Swap bedelleri semboldeki karşıt döviz üzerinden uygulanır SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT Swap bedelleri, müşterinin teminat para birimi üzerinden uygulanır SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT Swaplar kâr hesaplama para birimi cinsinden tahsil edilir SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT Swap bedelleri, hesaplanma sırasındaki finansal enstrüman fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN Swap bedelleri, pozisyonun açılış fiyatının belirlenen yıllık faizi üzerinden uygulanır (standart banka yılı 360 gündür) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün pozisyonlar, kapanış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID Swap bedelleri yeniden açılan pozisyonlar üzerinden uygulanır. Alım-satım gününün sonunda pozisyon kapatılır. Ertesi gün, mevcut Satış fiyatı +/- belirlenen puan sayısı (SYMBOL_SWAP_LONG ve SYMBOL_SWAP_SHORT parametreleri) ile yeniden açılır

ENUM_DAY_OF_WEEK sayımı haftanın günlerini belirtmek için kullanılır.

ENUM_DAY_OF_WEEK

Tanıtıcı Açıklama SUNDAY Pazar MONDAY Pazartesi TUESDAY Salı WEDNESDAY Çarşamba THURSDAY Perşembe FRIDAY Cuma SATURDAY Cumartesi

Opsiyon, bir dayanak varlığı belirtilen fiyattan veya belirtilen tarihten önce alma veya satma hakkı veren (zorunlu değil) bir sözleşmedir. Şu sayımlar –opsiyon tipi ve sözleşmeye konu olan hak da dahil olmak üzere– opsiyon özelliklerini tanımlar.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL Alış opsiyonu, size bir varlığı belirtilen fiyattan alma hakkı verir SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT Satış opsiyonu, size bir varlığı belirtilen fiyattan Satma hakkı verir

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

Tanıtıcı Açıklama SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN Avrupa opsiyonu sadece belli bir tarihte kullanılır (zaman-aşımı tarihi, işlem tarihi, dağıtım tarihi) SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN Amerikan opsiyonu zaman aşımından önce herhangi bir işlem gününde kullanılabilir. Bunun için alıcının opsiyonu kullanabileceği bir periyot belirtilir.

Finansal enstrümanlar ekonomi sektörlerine göre sınıflandırılır. Bir ekonomi sektörü, ekonomik faaliyetin bir bölümüdür ve ekonominin diğer bölümlerinden ayrılmasına olanak sağlayan spesifik özelliklere, ekonomik hedeflere, işlevlere ve davranışlara sahiptir. ENUM_SYMBOL_SECTOR, bir ticaret enstrümanının ait olduğu ekonomi sektörlerini listeler.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

Tanımlayıcı Açıklama SECTOR_UNDEFINED Belirsiz SECTOR_BASIC_MATERIALS Ham maddeler SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES İletişim servisleri SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL Tüketici - Konjonktürel SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE Tüketici - İstikrarlı SECTOR_CURRENCY Para birimleri SECTOR_CURRENCY_CRYPTO Kripto para SECTOR_ENERGY Enerji SECTOR_FINANCIAL Finans SECTOR_HEALTHCARE Sağlık hizmeti SECTOR_INDUSTRIALS Sanayi SECTOR_REAL_ESTATE Gayrimenkul SECTOR_TECHNOLOGY Teknoloji SECTOR_UTILITIES Kamu hizmetleri

Her bir finansal enstrüman, belirli bir sanayi tipine veya ekonomi dalına atanabilir. Bir sanayi, ekonominin bir dalıdır ve yakından ilişkili ham maddeler, mallar veya hizmetler üretir. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY, bir ticaret enstrümanının ait olduğu sanayileri listeler.