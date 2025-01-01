Çizelge Özellikleri

ENUM_CHART_PROPERTY sayımının tanımlayıcıları çizelge çalışma fonksiyonlarının parametreleri şeklinde kullanılır. "Özellik tipi" sütunu içindeki r/o kısaltması bu özelliğin salt okunur olduğu ve değiştirilemeyeceği anlamına gelir. "Özellik tipi" sütunu içindeki w/o kısaltması bu özelliğin salt yazılır olduğu ve alınamayacağı anlamına gelir. Belli kesin özelliklere erişim gerçekleştirirken, çizelge alt pencerelerinin sayısını göstermeye yarayan fazladan bir parametre şekillendiricisi belirtilmelidir. '0' ana pencere anlamına gelir.

Çizelge özelliklerini tanımlayan fonksiyonlar aslında çizelgeye değişim komutları göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonlar başarılı şekilde çalıştırılırsa, söz konusu değişim komutu çizelge olaylarının genel kuyruğuna eklenir. Çizelge olayları kuyruğu işlendiğinde değişimler çizelgeye uygulanır.

Bu nedenle, bu fonksiyonların çağrılmalarının hemen ardından çizelge üzerinde bir güncelleme beklememeniz gerekir. Çizelge genellikle değişim olaylarını takiben terminal tarafından otomatik olarak güncellenir (yeni bir fiyat teklifinin gelmesinden sonra, çizelge penceresinin yeniden boyutlandırılmasının ardından, vb). Çizelgeyi zorla güncellemek için ChartRedraw() fonksiyonunu kullanın.

ChartSetInteger() ve ChartGetInteger() fonksiyonları için

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı Açıklama Özellik Tipi CHART_SHOW Fiyat çizelgesi çizimi. 'false' ise, fiyat çizelgesine dair tüm bileşenlerin çizimi devre-dışı bırakılır ve çizelge sınırlarındaki bileşenler (zaman ve fiyat ölçekleri, hızlı gezinti çubuğu, takvim olaylarının etiketleri, işlem seviyeleri, gösterge ve çubuk ip-uçları, gösterge pencereleri, hacim histogramları, vb.) gösterilmez. Çizimi devre-dışı bırakmak, grafiksel kaynakların kullanımıyla özel program arayüzleri oluşturmak için mükemmel çözümdür. Grafiksel nesneler CHART_SHOW özelliğinin değerinden bağımsız olarak her zaman görüntülenirler. bool CHART_IS_OBJECT "Çizelge" (OBJ_CHART) nesnesini tanımlama – bir grafiksel nesne için 'true' değerine döner. Gerçek bir çizelge için 'false' dönüşü yapar bool r/o CHART_BRING_TO_TOP Çizelgeyi diğer çizelgelerin üstünde göster bool CHART_CONTEXT_MENU Sağ fare tuşu ile içerik menüsüne erişimi devreye sokar/devre dışı bırakır. CHART_CONTEXT_MENU=false ise, sadece çizelgenin içerik menüsü devre dışı bırakılır. Çizelge nesnelerinin içerik menüsü etkin kalır. bool (varsayılan değer: 'true') CHART_CROSSHAIR_TOOL Orta fare tuşuyla artı imlecin çalıştırılmasını devreye sokar/devre dışı bırakır. bool (varsayılan değer: 'true') CHART_MOUSE_SCROLL Sol fare tuşunu kullanarak çizelgeyi yatay olarak kaydırma. Eğer şu parametreler 'true' olarak ayarlanmışsa dikey kaydırma da mümkündür: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 veya CHART_SCALE_PT_PER_BAR CHART_MOUSE_SCROLL=false ise, fare tekerleği ile kaydırma devre dışı bırakılır bool CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL Fare tekerleğinin olaylarıyla (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) ilgili tüm mql5 programlarına mesaj gönderir. bool (varsayılan değer: 'true') CHART_EVENT_MOUSE_MOVE Yapılan fare hareketlerini ve tıklamalarını (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir bool CHART_EVENT_OBJECT_CREATE Yeni nesne oluşturulması olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir bool CHART_EVENT_OBJECT_DELETE Nesne silinmesi olayını (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir bool CHART_MODE Çizelge tipi (mumlar, çubuklar veya çizgiler) enum ENUM_CHART_MODE CHART_FOREGROUND Ön plandaki fiyat çizelgesi bool CHART_SHIFT Fiyat çizelgesinin sağ sınırdan girintisinin modu bool CHART_AUTOSCROLL Çizelgenin sağ sınırına otomatik hareket etme modu bool CHART_KEYBOARD_CONTROL Çizelgenin klavyeden yönetilmesine izin ver ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "yukarı ok", vb.). CHART_KEYBOARD_CONTROL değerinin 'false' yapılması, çizelgenin kaydırılmasını ve ölçeklendirilmesini devre dışı bırakır ama OnChartEvent() dahilindeki klavye olaylarının alınması etkilenmez. bool CHART_QUICK_NAVIGATION Hızlı gezinti çubuğunu etkinleştirmek için çizelgenin Space ve Enter tuşlarını yakalamasına izin verin. Hızlı gezinti çubuğu fare tuşunun çift tıklanması veya Space/Enter tuşlarının kullanılması durumunda otomatik olarak açılır. Sembolün, zaman diliminin ve ilk görünür çubuğun tarihinin kolayca değiştirilmesini sağlar. bool CHART_SCALE Ölçek int 0'dan 5'e kadar CHART_SCALEFIX Sabit ölçek modu bool CHART_SCALEFIX_11 1:1 ölçek modu bool CHART_SCALE_PT_PER_BAR Çubuk başına düşen puan bazında belirlenen ölçek bool CHART_SHOW_TICKER Sol üst köşede sembol adını görüntüler. CHART_SHOW_TICKER'ı 'false' olarak ayarlamak CHART_SHOW_OHLC'yi de 'false' olarak ayarlar ve OHLC'yi devre dışı bırakır bool CHART_SHOW_OHLC Sol üst köşede OHLC değerlerini görüntüler. CHART_SHOW_OHLC'yi 'true' olarak ayarlamak CHART_SHOW_TICKER'ı da 'true' olarak ayarlar ve sembol adının görüntülenmesini etkinleştirir bool CHART_SHOW_BID_LINE Alış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle bool CHART_SHOW_ASK_LINE Satış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle bool CHART_SHOW_LAST_LINE Son değerleri çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle bool CHART_SHOW_PERIOD_SEP Bitişik periyotlar arsında dikey ayraçlar görüntüle bool CHART_SHOW_GRID Çizelgede ızgarayı görüntüle bool CHART_SHOW_VOLUMES Çizelgede hacimi görüntüle enum ENUM_CHART_VOLUME_MODE CHART_SHOW_OBJECT_DESCR Grafiksel nesnelerin kendiliğinden açılan (pop-up) tarifleri bool CHART_SHOW_TRADE_HISTORY İşlem geçmişindeki ticaret işlemlerini grafikte giriş/çıkış oklarıyla görüntüler. Platform ayarlarından "İşlem geçmişini göster" seçeneğinin açıklamalarına bakın. bool CHART_VISIBLE_BARS Çizelge üstündeki görüntülenebilir çubukların sayısı int r/o CHART_WINDOWS_TOTAL Gösterge alt pencereleri de dahil olmak üzere, toplam çizelge penceresi sayısı int r/o CHART_WINDOW_IS_VISIBLE Alt pencerelerin görünürlüğü bool r/o şekillendirici - alt pencere sayısı CHART_WINDOW_HANDLE Çizelge penceresi işleyicisi (HWND) int r/o CHART_WINDOW_YDISTANCE Dikey Y ekseni üzerinde piksel bazında, gösterge alt penceresinin üst çerçevesi ile ana çizelge üst çerçevesi arasındaki uzaklık. Bir fare olayı durumunda imleç koordinatları ana çizelge penceresinin koordinatları şeklinde geçirilir. Gösterge alt pencerelerindeki grafiksel nesnelerin koordinatları ise alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanır. Bu değer, koordinatları alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanan grafiksel nesnelerle doğru şekilde çalışmak amacıyla, ana çizelgenin kesin koordinatlarını alt pencerenin yerel koordinatlarına dönüştürmek için gereklidir. int r/o şekillendirici - alt pencere numarası CHART_FIRST_VISIBLE_BAR Çizelgedeki görünür ilk çubuğun numarası. Çubukların indislenmesi zaman serilerinde olduğu gibidir. int r/o CHART_WIDTH_IN_BARS Çubuk sayısıyla çizelge genişliği int r/o CHART_WIDTH_IN_PIXELS Piksel bazında çizelge genişliği int r/o CHART_HEIGHT_IN_PIXELS Piksel bazında çizelge yüksekliği int şekillendirici - alt pencere numarası CHART_COLOR_BACKGROUND Çizelge arka plan rengi color CHART_COLOR_FOREGROUND Eksenlerin, ölçeklerin ve OHLC çizgisinin rengi color CHART_COLOR_GRID Izgara rengi color CHART_COLOR_VOLUME Hacimlerin ve pozisyon açma seviyelerinin rengi color CHART_COLOR_CHART_UP Yükseliş çubuğunun, boğa mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi color CHART_COLOR_CHART_DOWN Düşüş çubuğunun, ayı mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi color CHART_COLOR_CHART_LINE Çizgi çizelgesi rengi ve Japon "Doji" mumları color CHART_COLOR_CANDLE_BULL Boğa mumunun gövde rengi color CHART_COLOR_CANDLE_BEAR Ayı mumunun gövde rengi color CHART_COLOR_BID Satış fiyatı seviyesi rengi color CHART_COLOR_ASK Satış fiyatı seviyesi rengi color CHART_COLOR_LAST Son gerçekleşen fiyatın rengi color CHART_COLOR_STOP_LEVEL Stop (durdurma) emri seviyelerinin rengi (Zarar Durdur ve Kar Al) color CHART_SHOW_TRADE_LEVELS Alım-satım seviyelerinin çizelgede gösterilmesi (açık pozisyonların, Zarar Durdur, Kar Al ve bekleyen emirlerin seviyeleri) bool CHART_DRAG_TRADE_LEVELS Alım-satım seviyelerinin çizelge üzerinde fare ile sürüklenmesi izni. Sürükleme modu varsayılan olarak devrededir (true değeri) bool CHART_SHOW_DATE_SCALE Çizelge üzerinde zaman ölçeğinin gösterilmesi bool CHART_SHOW_PRICE_SCALE Çizelge üzerinde fiyat ölçeğinin gösterilmesi bool CHART_SHOW_ONE_CLICK Çizelge üzerinde "Tek Tıkla İşlem"panelinin gösterilmesi bool CHART_IS_MAXIMIZED Çizelge penceresi maksimize edildi bool r/o CHART_IS_MINIMIZED Çizelge penceresi minimize edildi bool r/o CHART_IS_DOCKED Grafik penceresi yerleşiktir. Eğer false olarak ayarlanırsa, grafik, terminal alanı dışına sürüklenebilir bool CHART_FLOAT_LEFT Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre sol koordinatı int CHART_FLOAT_TOP Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre üst koordinatı int CHART_FLOAT_RIGHT Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre sağ koordinatı int CHART_FLOAT_BOTTOM Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre alt koordinatı int

ChartSetDouble() ve ChartGetDouble() fonksiyonları için

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı Açıklama Özellik Tipi CHART_SHIFT_SIZE Sıfır çubuğunun sağ sınırdan olan girintisinin yüzdelik değeri double (yüzde 10'dan 50'ye kadar) CHART_FIXED_POSITION yüzdelik değerle, sol sınırdan sabit çizelge konumu. Sabit çizelge pozisyonu yatay zaman ekseni üzerinde küçük gri bir üçgen ile belirtilir. Bu üçgen sadece yeni tik anında çizelgenin otomatik kaydırılması devre dışı bırakılmışsa görüntülenir (CHART_AUTOSCROLL özelliğine bakın). Sabit pozisyon üzerindeki çubuklar yakınlaştırma ve uzaklaştırma sırasında aynı yerde kalır. double CHART_FIXED_MAX Sabitlenmiş çizelge maksimumu double CHART_FIXED_MIN Sabitlenmiş çizelge minimumu double CHART_POINTS_PER_BAR Çubuk başına düşen puan bazında ölçek double CHART_PRICE_MIN Çizelge minimumu double r/o şekillendirici - alt pencere numarası CHART_PRICE_MAX Çizelge maksimumu double r/o şekillendirici - alt pencere numarası

ChartSetString() ve ChartGetString() fonksiyonları için

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı Açıklama Özellik Tipi CHART_COMMENT Çizelgedeki yorumun metni string CHART_EXPERT_NAME The name of the Expert Advisor running on the chart with the specified chart_id string r/o CHART_SCRIPT_NAME The name of the script running on the chart with the specified chart_id string r/o

Örnek:

int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);

switch(chartMode)

{

case(CHART_BARS): Print("CHART_BARS"); break;

case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;

default:Print("CHART_LINE");

}

bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);

if(shifted) Print("CHART_SHIFT = true");

else Print("CHART_SHIFT = false");

bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);

if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL = true");

else Print("CHART_AUTOSCROLL = false");

int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);

Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);

int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);

if(windows>1)

{

for(int i=0;i<windows;i++)

{

int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);

double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);

double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);

Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," piksel");

Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);

Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);

}

}

Ayrıca Bakınız

Çizelgeyle Çalışma Örnekleri