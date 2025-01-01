DokümantasyonBölümler
Çizelge Özellikleri

ENUM_CHART_PROPERTY sayımının tanımlayıcıları çizelge çalışma fonksiyonlarının parametreleri şeklinde kullanılır. "Özellik tipi" sütunu içindeki r/o kısaltması bu özelliğin salt okunur olduğu ve değiştirilemeyeceği anlamına gelir. "Özellik tipi" sütunu içindeki w/o kısaltması bu özelliğin salt yazılır olduğu ve alınamayacağı anlamına gelir. Belli kesin özelliklere erişim gerçekleştirirken, çizelge alt pencerelerinin sayısını göstermeye yarayan fazladan bir parametre şekillendiricisi belirtilmelidir. '0' ana pencere anlamına gelir.

Çizelge özelliklerini tanımlayan fonksiyonlar aslında çizelgeye değişim komutları göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonlar başarılı şekilde çalıştırılırsa, söz konusu değişim komutu çizelge olaylarının genel kuyruğuna eklenir. Çizelge olayları kuyruğu işlendiğinde değişimler çizelgeye uygulanır.

Bu nedenle, bu fonksiyonların çağrılmalarının hemen ardından çizelge üzerinde bir güncelleme beklememeniz gerekir. Çizelge genellikle değişim olaylarını takiben terminal tarafından otomatik olarak güncellenir (yeni bir fiyat teklifinin gelmesinden sonra, çizelge penceresinin yeniden boyutlandırılmasının ardından, vb). Çizelgeyi zorla güncellemek için ChartRedraw() fonksiyonunu kullanın.

ChartSetInteger() ve ChartGetInteger() fonksiyonları için

ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı

Açıklama

Özellik Tipi

CHART_SHOW

Fiyat çizelgesi çizimi. 'false' ise, fiyat çizelgesine dair tüm bileşenlerin çizimi devre-dışı bırakılır ve çizelge sınırlarındaki bileşenler (zaman ve fiyat ölçekleri, hızlı gezinti çubuğu, takvim olaylarının etiketleri, işlem seviyeleri, gösterge ve çubuk ip-uçları, gösterge pencereleri, hacim histogramları, vb.) gösterilmez.

Çizimi devre-dışı bırakmak, grafiksel kaynakların kullanımıyla özel program arayüzleri oluşturmak için mükemmel çözümdür.

Grafiksel nesneler CHART_SHOW özelliğinin değerinden bağımsız olarak her zaman görüntülenirler.

bool

CHART_IS_OBJECT

"Çizelge" (OBJ_CHART) nesnesini tanımlama – bir grafiksel nesne için 'true' değerine döner. Gerçek bir çizelge için 'false' dönüşü yapar

bool   r/o

CHART_BRING_TO_TOP

Çizelgeyi diğer çizelgelerin üstünde göster

bool  

CHART_CONTEXT_MENU

Sağ fare tuşu ile içerik menüsüne erişimi devreye sokar/devre dışı bırakır.

CHART_CONTEXT_MENU=false ise, sadece çizelgenin içerik menüsü devre dışı bırakılır. Çizelge nesnelerinin içerik menüsü etkin kalır.

bool  (varsayılan değer: 'true')

CHART_CROSSHAIR_TOOL

Orta fare tuşuyla artı imlecin çalıştırılmasını devreye sokar/devre dışı bırakır.

bool  (varsayılan değer: 'true')

CHART_MOUSE_SCROLL

Sol fare tuşunu kullanarak çizelgeyi yatay olarak kaydırma. Eğer şu parametreler 'true' olarak ayarlanmışsa dikey kaydırma da mümkündür: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 veya CHART_SCALE_PT_PER_BAR

CHART_MOUSE_SCROLL=false ise, fare tekerleği ile kaydırma devre dışı bırakılır

bool

CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL

Fare tekerleğinin olaylarıyla (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) ilgili tüm mql5 programlarına mesaj gönderir.

bool  (varsayılan değer: 'true')

CHART_EVENT_MOUSE_MOVE

Yapılan fare hareketlerini ve tıklamalarını (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir

bool

CHART_EVENT_OBJECT_CREATE

Yeni nesne oluşturulması olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir

bool

CHART_EVENT_OBJECT_DELETE

Nesne silinmesi olayını (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir

bool

CHART_MODE

Çizelge tipi (mumlar, çubuklar veya çizgiler)

enum     ENUM_CHART_MODE

CHART_FOREGROUND

Ön plandaki fiyat çizelgesi

bool

CHART_SHIFT

Fiyat çizelgesinin sağ sınırdan girintisinin modu

bool

CHART_AUTOSCROLL

Çizelgenin sağ sınırına otomatik hareket etme modu

bool

CHART_KEYBOARD_CONTROL

Çizelgenin klavyeden yönetilmesine izin ver ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "yukarı ok", vb.). CHART_KEYBOARD_CONTROL değerinin 'false' yapılması, çizelgenin kaydırılmasını ve ölçeklendirilmesini devre dışı bırakır ama OnChartEvent() dahilindeki klavye olaylarının alınması etkilenmez.

bool

CHART_QUICK_NAVIGATION

Hızlı gezinti çubuğunu etkinleştirmek için çizelgenin Space ve Enter tuşlarını yakalamasına izin verin. Hızlı gezinti çubuğu fare tuşunun çift tıklanması veya Space/Enter tuşlarının kullanılması durumunda otomatik olarak açılır. Sembolün, zaman diliminin ve ilk görünür çubuğun tarihinin kolayca değiştirilmesini sağlar.

bool

CHART_SCALE

Ölçek

int        0'dan 5'e kadar

CHART_SCALEFIX

Sabit ölçek modu

bool

CHART_SCALEFIX_11

1:1 ölçek modu

bool

CHART_SCALE_PT_PER_BAR

Çubuk başına düşen puan bazında belirlenen ölçek

bool

CHART_SHOW_TICKER

Sol üst köşede sembol adını görüntüler. CHART_SHOW_TICKER'ı 'false' olarak ayarlamak CHART_SHOW_OHLC'yi de 'false' olarak ayarlar ve OHLC'yi devre dışı bırakır

bool

CHART_SHOW_OHLC

Sol üst köşede OHLC değerlerini görüntüler. CHART_SHOW_OHLC'yi 'true' olarak ayarlamak CHART_SHOW_TICKER'ı da 'true' olarak ayarlar ve sembol adının görüntülenmesini etkinleştirir

bool

CHART_SHOW_BID_LINE

Alış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle

bool

CHART_SHOW_ASK_LINE

Satış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle

bool

CHART_SHOW_LAST_LINE

Son değerleri çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle

bool

CHART_SHOW_PERIOD_SEP

Bitişik periyotlar arsında dikey ayraçlar görüntüle

bool

CHART_SHOW_GRID

Çizelgede ızgarayı görüntüle

bool

CHART_SHOW_VOLUMES

Çizelgede hacimi görüntüle

enum     ENUM_CHART_VOLUME_MODE

CHART_SHOW_OBJECT_DESCR

Grafiksel nesnelerin kendiliğinden açılan (pop-up) tarifleri

bool

CHART_SHOW_TRADE_HISTORY

İşlem geçmişindeki ticaret işlemlerini grafikte giriş/çıkış oklarıyla görüntüler. Platform ayarlarından "İşlem geçmişini göster" seçeneğinin açıklamalarına bakın.

bool

CHART_VISIBLE_BARS

Çizelge üstündeki görüntülenebilir çubukların sayısı

int r/o

CHART_WINDOWS_TOTAL

Gösterge alt pencereleri de dahil olmak üzere, toplam çizelge penceresi sayısı

int r/o

CHART_WINDOW_IS_VISIBLE

Alt pencerelerin görünürlüğü

bool r/o   şekillendirici - alt pencere sayısı

CHART_WINDOW_HANDLE

Çizelge penceresi işleyicisi (HWND)

int r/o

CHART_WINDOW_YDISTANCE

Dikey Y ekseni üzerinde piksel bazında, gösterge alt penceresinin üst çerçevesi ile ana çizelge üst çerçevesi arasındaki uzaklık. Bir fare olayı durumunda imleç koordinatları ana çizelge penceresinin koordinatları şeklinde geçirilir. Gösterge alt pencerelerindeki grafiksel nesnelerin koordinatları ise alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanır.

Bu değer, koordinatları alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanan grafiksel nesnelerle doğru şekilde çalışmak amacıyla, ana çizelgenin kesin koordinatlarını alt pencerenin yerel koordinatlarına dönüştürmek için gereklidir.

int r/o     şekillendirici - alt pencere numarası

CHART_FIRST_VISIBLE_BAR

Çizelgedeki görünür ilk çubuğun numarası. Çubukların indislenmesi zaman serilerinde olduğu gibidir.

int r/o

CHART_WIDTH_IN_BARS

Çubuk sayısıyla çizelge genişliği

int r/o

CHART_WIDTH_IN_PIXELS

Piksel bazında çizelge genişliği

int r/o

CHART_HEIGHT_IN_PIXELS

Piksel bazında çizelge yüksekliği

int      şekillendirici - alt pencere numarası

CHART_COLOR_BACKGROUND

Çizelge arka plan rengi

color

CHART_COLOR_FOREGROUND

Eksenlerin, ölçeklerin ve OHLC çizgisinin rengi

color

CHART_COLOR_GRID

Izgara rengi

color

CHART_COLOR_VOLUME

Hacimlerin ve pozisyon açma seviyelerinin rengi

color

CHART_COLOR_CHART_UP

Yükseliş çubuğunun, boğa mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi

color

CHART_COLOR_CHART_DOWN

Düşüş çubuğunun, ayı mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi

color

CHART_COLOR_CHART_LINE

Çizgi çizelgesi rengi ve Japon "Doji" mumları

color

CHART_COLOR_CANDLE_BULL

Boğa mumunun gövde rengi

color

CHART_COLOR_CANDLE_BEAR

Ayı mumunun gövde rengi

color

CHART_COLOR_BID

Satış fiyatı seviyesi rengi

color

CHART_COLOR_ASK

Satış fiyatı seviyesi rengi

color

CHART_COLOR_LAST

Son gerçekleşen fiyatın rengi

color

CHART_COLOR_STOP_LEVEL

Stop (durdurma) emri seviyelerinin rengi (Zarar Durdur ve Kar Al)

color

CHART_SHOW_TRADE_LEVELS

Alım-satım seviyelerinin çizelgede gösterilmesi (açık pozisyonların, Zarar Durdur, Kar Al ve bekleyen emirlerin seviyeleri)

bool

CHART_DRAG_TRADE_LEVELS

Alım-satım seviyelerinin çizelge üzerinde fare ile sürüklenmesi izni. Sürükleme modu varsayılan olarak devrededir (true değeri)

bool

CHART_SHOW_DATE_SCALE

Çizelge üzerinde zaman ölçeğinin gösterilmesi

bool

CHART_SHOW_PRICE_SCALE

Çizelge üzerinde fiyat ölçeğinin gösterilmesi

bool

CHART_SHOW_ONE_CLICK

Çizelge üzerinde "Tek Tıkla İşlem"panelinin gösterilmesi

bool

CHART_IS_MAXIMIZED

Çizelge penceresi maksimize edildi

bool  r/o

CHART_IS_MINIMIZED

Çizelge penceresi minimize edildi

bool  r/o

CHART_IS_DOCKED

Grafik penceresi yerleşiktir. Eğer false olarak ayarlanırsa, grafik, terminal alanı dışına sürüklenebilir

bool

CHART_FLOAT_LEFT

Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre sol koordinatı

int

CHART_FLOAT_TOP

Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre üst koordinatı

int

CHART_FLOAT_RIGHT

Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre sağ koordinatı

int

CHART_FLOAT_BOTTOM

Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre alt koordinatı

int

ChartSetDouble() ve ChartGetDouble() fonksiyonları için

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı

Açıklama

Özellik Tipi

CHART_SHIFT_SIZE

Sıfır çubuğunun sağ sınırdan olan girintisinin yüzdelik değeri

double (yüzde 10'dan 50'ye kadar)

CHART_FIXED_POSITION

yüzdelik değerle, sol sınırdan sabit çizelge konumu. Sabit çizelge pozisyonu yatay zaman ekseni üzerinde küçük gri bir üçgen ile belirtilir. Bu üçgen sadece yeni tik anında çizelgenin otomatik kaydırılması devre dışı bırakılmışsa görüntülenir (CHART_AUTOSCROLL özelliğine bakın). Sabit pozisyon üzerindeki çubuklar yakınlaştırma ve uzaklaştırma sırasında aynı yerde kalır.

double

CHART_FIXED_MAX

Sabitlenmiş çizelge maksimumu

double

CHART_FIXED_MIN

Sabitlenmiş çizelge minimumu

double

CHART_POINTS_PER_BAR

Çubuk başına düşen puan bazında ölçek

double

CHART_PRICE_MIN

Çizelge minimumu

double r/o   şekillendirici - alt pencere numarası

CHART_PRICE_MAX

Çizelge maksimumu

double r/o   şekillendirici - alt pencere numarası

ChartSetString() ve ChartGetString() fonksiyonları için

ENUM_CHART_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı

Açıklama

Özellik Tipi

CHART_COMMENT

Çizelgedeki yorumun metni

string

CHART_EXPERT_NAME

The name of the Expert Advisor running on the chart with the specified chart_id

string r/o

CHART_SCRIPT_NAME

The name of the script running on the chart with the specified chart_id

string r/o

Örnek:

   int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
   switch(chartMode)
     {
      case(CHART_BARS):    Print("CHART_BARS");   break;
      case(CHART_CANDLES): Print("CHART_CANDLES");break;
      default:Print("CHART_LINE");
     }
   bool shifted=ChartGetInteger(0,CHART_SHIFT);
   if(shifted) Print("CHART_SHIFT = true");
   else Print("CHART_SHIFT = false");
   bool autoscroll=ChartGetInteger(0,CHART_AUTOSCROLL);
   if(autoscroll) Print("CHART_AUTOSCROLL = true");
   else Print("CHART_AUTOSCROLL = false");
   int chartHandle=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOW_HANDLE);
   Print("CHART_WINDOW_HANDLE = ",chartHandle);
   int windows=ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);
   Print("CHART_WINDOWS_TOTAL = ",windows);
   if(windows>1)
     {
      for(int i=0;i<windows;i++)
        {
         int height=ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,i);
         double priceMin=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,i);
         double priceMax=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,i);
         Print(i+": CHART_HEIGHT_IN_PIXELS = ",height," piksel");
         Print(i+": CHART_PRICE_MIN = ",priceMin);
         Print(i+": CHART_PRICE_MAX = ",priceMax);
        }
     }

