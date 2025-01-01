- Çizelge Olaylarının Tipleri
- Çizelge Zaman-Aralıkları
- Çizelge Özellikleri
- Konumlandırma Sabitleri
- Çizelge Sunumu
- Çizelgeyle Çalışma Örnekleri
Çizelge Özellikleri
ENUM_CHART_PROPERTY sayımının tanımlayıcıları çizelge çalışma fonksiyonlarının parametreleri şeklinde kullanılır. "Özellik tipi" sütunu içindeki r/o kısaltması bu özelliğin salt okunur olduğu ve değiştirilemeyeceği anlamına gelir. "Özellik tipi" sütunu içindeki w/o kısaltması bu özelliğin salt yazılır olduğu ve alınamayacağı anlamına gelir. Belli kesin özelliklere erişim gerçekleştirirken, çizelge alt pencerelerinin sayısını göstermeye yarayan fazladan bir parametre şekillendiricisi belirtilmelidir. '0' ana pencere anlamına gelir.
Çizelge özelliklerini tanımlayan fonksiyonlar aslında çizelgeye değişim komutları göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonlar başarılı şekilde çalıştırılırsa, söz konusu değişim komutu çizelge olaylarının genel kuyruğuna eklenir. Çizelge olayları kuyruğu işlendiğinde değişimler çizelgeye uygulanır.
Bu nedenle, bu fonksiyonların çağrılmalarının hemen ardından çizelge üzerinde bir güncelleme beklememeniz gerekir. Çizelge genellikle değişim olaylarını takiben terminal tarafından otomatik olarak güncellenir (yeni bir fiyat teklifinin gelmesinden sonra, çizelge penceresinin yeniden boyutlandırılmasının ardından, vb). Çizelgeyi zorla güncellemek için ChartRedraw() fonksiyonunu kullanın.
ChartSetInteger() ve ChartGetInteger() fonksiyonları için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik Tipi
|
CHART_SHOW
|
Fiyat çizelgesi çizimi. 'false' ise, fiyat çizelgesine dair tüm bileşenlerin çizimi devre-dışı bırakılır ve çizelge sınırlarındaki bileşenler (zaman ve fiyat ölçekleri, hızlı gezinti çubuğu, takvim olaylarının etiketleri, işlem seviyeleri, gösterge ve çubuk ip-uçları, gösterge pencereleri, hacim histogramları, vb.) gösterilmez.
Çizimi devre-dışı bırakmak, grafiksel kaynakların kullanımıyla özel program arayüzleri oluşturmak için mükemmel çözümdür.
Grafiksel nesneler CHART_SHOW özelliğinin değerinden bağımsız olarak her zaman görüntülenirler.
|
bool
|
"Çizelge" (OBJ_CHART) nesnesini tanımlama – bir grafiksel nesne için 'true' değerine döner. Gerçek bir çizelge için 'false' dönüşü yapar
|
bool r/o
|
Çizelgeyi diğer çizelgelerin üstünde göster
|
bool
|
CHART_CONTEXT_MENU
|
Sağ fare tuşu ile içerik menüsüne erişimi devreye sokar/devre dışı bırakır.
CHART_CONTEXT_MENU=false ise, sadece çizelgenin içerik menüsü devre dışı bırakılır. Çizelge nesnelerinin içerik menüsü etkin kalır.
|
bool (varsayılan değer: 'true')
|
CHART_CROSSHAIR_TOOL
|
Orta fare tuşuyla artı imlecin çalıştırılmasını devreye sokar/devre dışı bırakır.
|
bool (varsayılan değer: 'true')
|
Sol fare tuşunu kullanarak çizelgeyi yatay olarak kaydırma. Eğer şu parametreler 'true' olarak ayarlanmışsa dikey kaydırma da mümkündür: CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 veya CHART_SCALE_PT_PER_BAR
CHART_MOUSE_SCROLL=false ise, fare tekerleği ile kaydırma devre dışı bırakılır
|
bool
|
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
|
Fare tekerleğinin olaylarıyla (CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) ilgili tüm mql5 programlarına mesaj gönderir.
|
bool (varsayılan değer: 'true')
|
Yapılan fare hareketlerini ve tıklamalarını (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir
|
bool
|
Yeni nesne oluşturulması olayının bildirilerini (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir
|
bool
|
Nesne silinmesi olayını (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) çizelge üzerindeki tüm MQL5 programlarına gönderir
|
bool
|
Çizelge tipi (mumlar, çubuklar veya çizgiler)
|
enum ENUM_CHART_MODE
|
Ön plandaki fiyat çizelgesi
|
bool
|
Fiyat çizelgesinin sağ sınırdan girintisinin modu
|
bool
|
Çizelgenin sağ sınırına otomatik hareket etme modu
|
bool
|
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
Çizelgenin klavyeden yönetilmesine izin ver ("Home", "End", "PageUp", "+", "-", "yukarı ok", vb.). CHART_KEYBOARD_CONTROL değerinin 'false' yapılması, çizelgenin kaydırılmasını ve ölçeklendirilmesini devre dışı bırakır ama OnChartEvent() dahilindeki klavye olaylarının alınması etkilenmez.
|
bool
|
CHART_QUICK_NAVIGATION
|
Hızlı gezinti çubuğunu etkinleştirmek için çizelgenin Space ve Enter tuşlarını yakalamasına izin verin. Hızlı gezinti çubuğu fare tuşunun çift tıklanması veya Space/Enter tuşlarının kullanılması durumunda otomatik olarak açılır. Sembolün, zaman diliminin ve ilk görünür çubuğun tarihinin kolayca değiştirilmesini sağlar.
|
bool
|
Ölçek
|
int 0'dan 5'e kadar
|
Sabit ölçek modu
|
bool
|
1:1 ölçek modu
|
bool
|
Çubuk başına düşen puan bazında belirlenen ölçek
|
bool
|
CHART_SHOW_TICKER
|
Sol üst köşede sembol adını görüntüler. CHART_SHOW_TICKER'ı 'false' olarak ayarlamak CHART_SHOW_OHLC'yi de 'false' olarak ayarlar ve OHLC'yi devre dışı bırakır
|
bool
|
Sol üst köşede OHLC değerlerini görüntüler. CHART_SHOW_OHLC'yi 'true' olarak ayarlamak CHART_SHOW_TICKER'ı da 'true' olarak ayarlar ve sembol adının görüntülenmesini etkinleştirir
|
bool
|
Alış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle
|
bool
|
Satış değerlerini çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle
|
bool
|
Son değerleri çizelgede bir yatay çizgi olarak görüntüle
|
bool
|
Bitişik periyotlar arsında dikey ayraçlar görüntüle
|
bool
|
Çizelgede ızgarayı görüntüle
|
bool
|
Çizelgede hacimi görüntüle
|
Grafiksel nesnelerin kendiliğinden açılan (pop-up) tarifleri
|
bool
|
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
|
İşlem geçmişindeki ticaret işlemlerini grafikte giriş/çıkış oklarıyla görüntüler. Platform ayarlarından "İşlem geçmişini göster" seçeneğinin açıklamalarına bakın.
|
bool
|
Çizelge üstündeki görüntülenebilir çubukların sayısı
|
int r/o
|
Gösterge alt pencereleri de dahil olmak üzere, toplam çizelge penceresi sayısı
|
int r/o
|
Alt pencerelerin görünürlüğü
|
bool r/o şekillendirici - alt pencere sayısı
|
Çizelge penceresi işleyicisi (HWND)
|
int r/o
|
Dikey Y ekseni üzerinde piksel bazında, gösterge alt penceresinin üst çerçevesi ile ana çizelge üst çerçevesi arasındaki uzaklık. Bir fare olayı durumunda imleç koordinatları ana çizelge penceresinin koordinatları şeklinde geçirilir. Gösterge alt pencerelerindeki grafiksel nesnelerin koordinatları ise alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanır.
Bu değer, koordinatları alt pencerenin sol üst köşesine göre ayarlanan grafiksel nesnelerle doğru şekilde çalışmak amacıyla, ana çizelgenin kesin koordinatlarını alt pencerenin yerel koordinatlarına dönüştürmek için gereklidir.
|
int r/o şekillendirici - alt pencere numarası
|
Çizelgedeki görünür ilk çubuğun numarası. Çubukların indislenmesi zaman serilerinde olduğu gibidir.
|
int r/o
|
Çubuk sayısıyla çizelge genişliği
|
int r/o
|
Piksel bazında çizelge genişliği
|
int r/o
|
Piksel bazında çizelge yüksekliği
|
int şekillendirici - alt pencere numarası
|
Çizelge arka plan rengi
|
color
|
Eksenlerin, ölçeklerin ve OHLC çizgisinin rengi
|
color
|
Izgara rengi
|
color
|
Hacimlerin ve pozisyon açma seviyelerinin rengi
|
color
|
Yükseliş çubuğunun, boğa mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi
|
color
|
Düşüş çubuğunun, ayı mumunun gölgesinin ve gövde sınırlarının rengi
|
color
|
Çizgi çizelgesi rengi ve Japon "Doji" mumları
|
color
|
Boğa mumunun gövde rengi
|
color
|
Ayı mumunun gövde rengi
|
color
|
Satış fiyatı seviyesi rengi
|
color
|
Satış fiyatı seviyesi rengi
|
color
|
Son gerçekleşen fiyatın rengi
|
color
|
Stop (durdurma) emri seviyelerinin rengi (Zarar Durdur ve Kar Al)
|
color
|
Alım-satım seviyelerinin çizelgede gösterilmesi (açık pozisyonların, Zarar Durdur, Kar Al ve bekleyen emirlerin seviyeleri)
|
bool
|
Alım-satım seviyelerinin çizelge üzerinde fare ile sürüklenmesi izni. Sürükleme modu varsayılan olarak devrededir (true değeri)
|
bool
|
Çizelge üzerinde zaman ölçeğinin gösterilmesi
|
bool
|
Çizelge üzerinde fiyat ölçeğinin gösterilmesi
|
bool
|
Çizelge üzerinde "Tek Tıkla İşlem"panelinin gösterilmesi
|
bool
|
Çizelge penceresi maksimize edildi
|
bool r/o
|
Çizelge penceresi minimize edildi
|
bool r/o
|
CHART_IS_DOCKED
|
Grafik penceresi yerleşiktir. Eğer false olarak ayarlanırsa, grafik, terminal alanı dışına sürüklenebilir
|
bool
|
CHART_FLOAT_LEFT
|
Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre sol koordinatı
|
int
|
CHART_FLOAT_TOP
|
Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre üst koordinatı
|
int
|
CHART_FLOAT_RIGHT
|
Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre sağ koordinatı
|
int
|
CHART_FLOAT_BOTTOM
|
Yerleşik olmayan grafik penceresinin sanal ekrana göre alt koordinatı
|
int
ChartSetDouble() ve ChartGetDouble() fonksiyonları için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik Tipi
|
Sıfır çubuğunun sağ sınırdan olan girintisinin yüzdelik değeri
|
double (yüzde 10'dan 50'ye kadar)
|
yüzdelik değerle, sol sınırdan sabit çizelge konumu. Sabit çizelge pozisyonu yatay zaman ekseni üzerinde küçük gri bir üçgen ile belirtilir. Bu üçgen sadece yeni tik anında çizelgenin otomatik kaydırılması devre dışı bırakılmışsa görüntülenir (CHART_AUTOSCROLL özelliğine bakın). Sabit pozisyon üzerindeki çubuklar yakınlaştırma ve uzaklaştırma sırasında aynı yerde kalır.
|
double
|
Sabitlenmiş çizelge maksimumu
|
double
|
Sabitlenmiş çizelge minimumu
|
double
|
Çubuk başına düşen puan bazında ölçek
|
double
|
Çizelge minimumu
|
double r/o şekillendirici - alt pencere numarası
|
Çizelge maksimumu
|
double r/o şekillendirici - alt pencere numarası
ChartSetString() ve ChartGetString() fonksiyonları için
|
Tanıtıcı
|
Açıklama
|
Özellik Tipi
|
Çizelgedeki yorumun metni
|
string
|
CHART_EXPERT_NAME
|
The name of the Expert Advisor running on the chart with the specified chart_id
|
string r/o
|
CHART_SCRIPT_NAME
|
The name of the script running on the chart with the specified chart_id
|
string r/o
Örnek:
|
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
Ayrıca Bakınız