Nesne Tipleri

ObjectCreate() fonksiyonu ile bir nesne oluşturuldığında, nesnenin tipinin belirlenmesi gerekir. Bu, ENUM_OBJECT sayımının değerlerinden biri olabilir. Grafiksel nesnelerle çalışmak amacıyla tasarlanmış fonksiyonları kullanarak, nesnelerin ileri özelliklerinin belirlenmesi mümkündür.

ENUM_OBJECT