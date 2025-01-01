DokümantasyonBölümler
ObjectCreate() fonksiyonu ile bir nesne oluşturuldığında, nesnenin tipinin belirlenmesi gerekir. Bu, ENUM_OBJECT sayımının değerlerinden biri olabilir. Grafiksel nesnelerle çalışmak amacıyla tasarlanmış fonksiyonları kullanarak, nesnelerin ileri özelliklerinin belirlenmesi mümkündür.

ENUM_OBJECT

Tanıtıcı

 

Açıklama

OBJ_VLINE

vertical_line

Dikey Çizgi

OBJ_HLINE

horizonal_line

Yatay Çizgi

OBJ_TREND

trend_line

Trend Çizgisi

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

Açılı Trend Çizgisi

OBJ_CYCLES

cycle_lines

Döngü Çizgileri

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

Oklu çizgi

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

Eşit-Aralıklı Kanal

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

Standart Sapma Kanalı

OBJ_REGRESSION

regression_channel

Doğrusal Regresyon Kanalı

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

Andrews Çatalı (Üçlü Çizgi)

OBJ_GANNLINE

gann_line

Gann Çizgisi

OBJ_GANNFAN

gann_fan

Gann Yelpazesi

OBJ_GANNGRID

gann_grid

Gann Izgarası

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

Fibonacci Zaman Dilimleri

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

Fibonacci Yelpazesi

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

Fibonacci Yayları

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

Fibonacci Kanalı

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

Fibonacci Açılımı

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

Elliott Dürtü Dalgası

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

Elliott Düzeltme Dalgası

OBJ_RECTANGLE

rectangle

Dikdörtgen

OBJ_TRIANGLE

triangle

Üçgen

OBJ_ELLIPSE

ellipse

Elips

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

İyi (Başparmak Yukarı)

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

Kötü (Başparmak Aşağı)

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

Yukarı Ok

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

Aşağı Ok

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

Dur (Stop) İşareti

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

Kontrol İşareti

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

Sol Fiyat Etiketi

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

Sağ Fiyat Etiketi

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

Alış Sinyali

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

Satış Sinyali

OBJ_ARROW

arrow_symbol

Ok

OBJ_TEXT

text_object

Metin

OBJ_LABEL

label_object

Etiket

OBJ_BUTTON

button_object

Düğme

OBJ_CHART

chart_object

Çizelge

OBJ_BITMAP

picture_object

Bitmap Etiketi

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

Bitmap Etiketi

OBJ_EDIT

edit_object

Düzenle

OBJ_EVENT

obj_event

Ekonomik takvimdeki bir olaya karşılık gelen "Olay" nesnesi

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

Özel grafiksel arayüzler oluşturmak ve tasarlamak için "Dikdörtgen Etiket" nesnesi.