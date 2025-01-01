- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
Nesne Tipleri
ObjectCreate() fonksiyonu ile bir nesne oluşturuldığında, nesnenin tipinin belirlenmesi gerekir. Bu, ENUM_OBJECT sayımının değerlerinden biri olabilir. Grafiksel nesnelerle çalışmak amacıyla tasarlanmış fonksiyonları kullanarak, nesnelerin ileri özelliklerinin belirlenmesi mümkündür.
ENUM_OBJECT
|
Tanıtıcı
|
|
Açıklama
|
|
Dikey Çizgi
|
|
Yatay Çizgi
|
|
Trend Çizgisi
|
|
Açılı Trend Çizgisi
|
|
Döngü Çizgileri
|
|
Oklu çizgi
|
|
Eşit-Aralıklı Kanal
|
|
Standart Sapma Kanalı
|
|
Doğrusal Regresyon Kanalı
|
|
Andrews Çatalı (Üçlü Çizgi)
|
|
Gann Çizgisi
|
|
Gann Yelpazesi
|
|
Gann Izgarası
|
|
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
|
|
Fibonacci Zaman Dilimleri
|
|
Fibonacci Yelpazesi
|
|
Fibonacci Yayları
|
|
Fibonacci Kanalı
|
|
Fibonacci Açılımı
|
|
Elliott Dürtü Dalgası
|
|
Elliott Düzeltme Dalgası
|
|
Dikdörtgen
|
|
Üçgen
|
|
Elips
|
|
İyi (Başparmak Yukarı)
|
|
Kötü (Başparmak Aşağı)
|
|
Yukarı Ok
|
|
Aşağı Ok
|
|
Dur (Stop) İşareti
|
|
Kontrol İşareti
|
|
Sol Fiyat Etiketi
|
|
Sağ Fiyat Etiketi
|
|
Alış Sinyali
|
|
Satış Sinyali
|
|
Ok
|
|
Metin
|
|
Etiket
|
|
Düğme
|
|
Çizelge
|
|
Bitmap Etiketi
|
|
Bitmap Etiketi
|
|
Düzenle
|
|
Ekonomik takvimdeki bir olaya karşılık gelen "Olay" nesnesi
|
|
Özel grafiksel arayüzler oluşturmak ve tasarlamak için "Dikdörtgen Etiket" nesnesi.