Emir Özellikleri

Alım-satım işlemi istekleri emir olarak adlandırılır. Her emir bir dizi okuma amaçlı özelliğe sahiptir. Emirlerle ilgili bilgiler OrderGet...() ve HistoryOrderGet...() fonksiyonları ile elde edilebilir.

OrderGetInteger() ve HistoryOrderGetInteger() fonksiyonları için

ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER

Tanıtıcı Açıklama Tip ORDER_TICKET Emir fişi. Her bir emir için atanan benzersiz tanıtıcı değer long ORDER_TIME_SETUP Emir başlangıç zamanı datetime ORDER_TYPE Emir tipi ENUM_ORDER_TYPE ORDER_STATE Emir durumu ENUM_ORDER_STATE ORDER_TIME_EXPIRATION Emir zaman-aşımı tipi datetime ORDER_TIME_DONE Emrin gerçekleşme veya iptal edilme zamanı datetime ORDER_TIME_SETUP_MSC 01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin girilme zamanı long ORDER_TIME_DONE_MSC 01.01.1970 beri geçen milisaniyeler cinsinden emrin gerçekleşme/iptal edilme zamanı long ORDER_TYPE_FILLING Emrin karşılanma tipi ENUM_ORDER_TYPE_FILLING ORDER_TYPE_TIME Emrin yaşam süresi ENUM_ORDER_TYPE_TIME ORDER_MAGIC Emri veren Uzman Danışmanın tanımlayıcısı (her bir Uzman Danışmanın kendine has, benzersiz numarasını girmesi için tasarlanmıştır) long ORDER_REASON Emrin veriliş sebebi veya kaynağı ENUM_ORDER_REASON ORDER_POSITION_ID Pozisyon tanımlayıcısı. Emir erçekleştirildiği anda ayarlanır. Gerçekleştirilen her emir, mevcut bir pozisyonu açan veya değiştiren bir işlem ile sonuçlanır. Pozisyon tanımlayıcısı, gerçekleştirilen emir için gerçekleşme anında ayarlanır. long ORDER_POSITION_BY_ID Emir ile kapama işlemi için kullanılacak ters pozisyonun tanımlayıcısı ORDER_TYPE_CLOSE_BY long

OrderGetDouble() ve HistoryOrderGetDouble() fonksiyonları için

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE

Tanıtıcı Açıklama Tip ORDER_VOLUME_INITIAL Emrin başlangıç hacmi double ORDER_VOLUME_CURRENT Emrin mevcut hacmi double ORDER_PRICE_OPEN Emirde belirtilen fiyat double ORDER_SL Zarar Durdur değeri double ORDER_TP Kar Al değeri double ORDER_PRICE_CURRENT Emir verilen sembolün mevcut fiyatı double ORDER_PRICE_STOPLIMIT StopLimit emri için Limitli emir fiyatı double

OrderGetString() ve HistoryOrderGetString() fonksiyonları için

ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING

Tanıtıcı Açıklama Tip ORDER_SYMBOL Emrin verildiği sembol string ORDER_COMMENT Emir yorumu string ORDER_EXTERNAL_ID Borsa türü piyasalar için emir tanımlayıcısı string

OrderSend() fonksiyonu kullanarak bir alım-satım isteği gönderirken, bazı işlemler, emir tipinin belirtilmesini gerektirir. Emir tipi, MqlTradeRequest özel yapısının type alanında belirtilir.

ENUM_ORDER_TYPE

Tanıtıcı Açıklama ORDER_TYPE_BUY Piyasa Alış emri ORDER_TYPE_SELL Piyasa Satış emri ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Limit Alış bekleyen emri ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Limit Satış bekleyen emri ORDER_TYPE_BUY_STOP Stop Alış bekleyen emri ORDER_TYPE_SELL_STOP Stop Satış bekleyen emri ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Emir fiyatına ulaşıldığında, StopLimit fiyatından bir Limit Alış emri yerleştirilir ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Emir fiyatına ulaşıldığında, StopLimit fiyatından bir Limit Satış emri yerleştirilir ORDER_TYPE_CLOSE_BY Pozisyonu ters pozisyonla kapatmak için kullanılan emir

Her emir, durumunu tanımlayan bir statüye sahiptir. Bu bilgiyi almak için, OrderGetInteger() veya HistoryOrderGetInteger() fonksiyonlarını, ORDER_STATE şekillendiricisi ile kullanın. İzin verilen değerler ENUM_ORDER_STATE sayımında listelenmiştir.

ENUM_ORDER_STATE

Tanıtıcı Açıklama ORDER_STATE_STARTED Emir kontrol edilmiş ama henüz aracı kurum tarafından kabul edilmemiş ORDER_STATE_PLACED Emir kabul edildi ORDER_STATE_CANCELED Emir müşteri tarafından iptal edildi ORDER_STATE_PARTIAL Emir kısmen işlendi ORDER_STATE_FILLED Emir bütünüyle işlendi ORDER_STATE_REJECTED Emir reddedildi ORDER_STATE_EXPIRED Emir, zaman-aşımına uğradı ORDER_STATE_REQUEST_ADD Emir işleniyor (alım-satım sistemine kaydediliyor) ORDER_STATE_REQUEST_MODIFY Emir şekillendiriliyor (parametreleri değiştiriliyor) ORDER_STATE_REQUEST_CANCEL Emir siliniyor (alım-satım sisteminden siliniyor)

Geçerli zamanda (yürürlükteki zaman) işlem gerçekleştirmek için bir işlem talebi gönderirken, fiyat ve gerekli alım/satım hacmi belirtilmelidir. Ayrıca, finansal piyasaların, talep edilen hacmin tamamının belirli bir finansal enstrüman için istenen fiyatta mevcut olduğuna dair hiçbir garanti vermediğini unutmayın. Bu nedenle, gerçek zamanlı ticaret işlemleri, fiyatla ve hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme modları kullanılarak düzenlenir. Modlar veya işlem gerçekleştirme politikaları, fiyatın değiştiği veya istenen hacmin o anda tam olarak karşılanamadığı durumlar için kuralları tanımlar.

Fiyatla ilişkili işlem gerçekleştirme modu, ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION sayımındaki bayrak kombinasyonunu içeren SYMBOL_TRADE_EXEMODE sembol özelliğinden elde edilebilir.

İşlem gerçekleştirme modu Açıklama ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION'daki değer İşlem gerçekleştirme modu (İşlem Gerçekleştirme Talebi) Brokerdan alınan fiyattan bir piyasa emri gerçekleştirme. Belirli bir piyasa emrinin fiyatları, emir gönderilmeden önce brokerdan talep edilir. Fiyatlar alındıktan sonra, elde edilen fiyattan emrin gerçekleştirilmesi onaylanabilir veya reddedilebilir. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST Anında İşlem Gerçekleştirme (Anında İşlem Gerçekleştirme) Belirtilen fiyattan anında bir piyasa emri gerçekleştirme. Gerçekleştirilmek üzere bir işlem talebi gönderirken, platform otomatik olarak mevcut fiyatları emre ekler. Broker fiyatı kabul ederse, emir gerçekleştirilir.

Broker fiyatı kabul etmezse, bir "Requote" gönderilir - broker bu emrin gerçekleştirilebileceği fiyatları geri döndürür. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme (Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme) Broker yatırımcıyla herhangi bir ek iletişim yapmadan emir gerçekleştirme fiyatı hakkında karar verir. Emrin bu modda gönderilmesi, o anki fiyattan emrin gerçekleşmesine önceden izin verilmesi anlamına gelir. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET Exchange İşlem Gerçekleştirme (Exchange İşlem Gerçekleştirme) Ticaret işlemleri mevcut piyasa fiyatları üzerinden gerçekleştirilir. SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

Hacim yerine getirme politikası ORDER_TYPE_FILLING emir özelliğinde belirtilir ve yalnızca ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımındaki değerleri içerebilir

Hacim yerine getirme politikası Açıklama ENUM_ORDER_TYPE_FILLING'deki değer Kalanı İptal Et (Fill or Kill, FOK) Bir emir yalnızca belirtilen hacimde gerçekleştirilebilir. Finansal enstrüman için piyasada gerekli miktarda hacim mevcut değilse, emir gerçekleşmez. İstenen hacim mevcut birkaç fiyatı içerebilir. FOK emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir. ORDER_FILLING_FOK Anında ya da İptal Et (Immediate or Cancel, IOC) Yatırımcı, emirde belirtilen dahilinde piyasada bulunan maksimum hacimde işlem gerçekleştirmeyi kabul eder. Talebin tam olarak karşılanamaması durumunda, emir var olan hacimde gerçekleştirilecek ve kalan hacim iptal edilecektir. IOC emirlerini kullanma imkanı ticaret sunucusu tarafından belirlenir. ORDER_FILLING_IOC Pasife yerleştir (Book Or Cancel, BOC) BOC politikası, emrin yalnızca Piyasa Derinliğine yerleştirilebileceğini ve hemen gerçekleştirilemeyeceğini belirtir. Emir yerleştirildiği anda hemen yerine getirilebiliyorsa bu emir iptal edilir. Aslında bu politika, yerleştirilen emrin fiyatının mevcut piyasadan daha kötü olacağını garanti eder. BOC emirleri pasif ticaret yapmak için kullanılır: emrin yerleştirildiği anda yerine getirilmeyeceği ve böylece mevcut likiditeyi etkilemeyeceği garanti edilir. Yalnızca limit ve stop limit emirleri desteklenmektedir (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT). ORDER_FILLING_BOC Dönüş Hacmin kısmi olarak yerine getirilmesi durumunda, hacmi artmış emir iptal edilmez, daha sonrası için işlenir. Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme modunda dönüş emirlerine izin verilmez (piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme — SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET). ORDER_FILLING_RETURN

OrderSend() fonksiyonunu kullanarak bir ticaret talebi gönderirken, type_filling alanında, yani özel MqlTradeRequest yapısında gerekli hacim yerine getirme politikası ayarlanabilir. ENUM_ORDER_TYPE_FILLING sayımındaki değerler kullanılabilir. Belirli bir etkin/tamamlanmış emirdeki özellik değerini elde etmek için, ORDER_TYPE_FILLING düzenleyicisiyle OrderGetInteger() veya HistoryOrderGetInteger() fonksiyonunu kullanın.

Geçerli işlem gerçekleştirme zamanıyla bir emir göndermeden önce, ORDER_TYPE_FILLING değerinin (hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tipi) doğru ayarlanması için, SYMBOL_FILLING_MODE özellik değerini elde etmek adına her bir finansal enstrümanla SymbolInfoInteger() fonksiyonunu (bir bayrak kombinasyonu şeklinde sembol için izin verilen hacimle ilişkili işlem gerçekleştirme tiplerini gösterir) kullanabilirsiniz. ORDER_FILLING_RETURN tipi, "Piyasa fiyatından işlem gerçekleştirme" modu (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) dışında her zaman etkindir.

İşlem gerçekleştirme moduna bağlı olarak hacim yerine getirme tiplerinin kullanımı aşağıdaki tablo halinde gösterilebilir:

İşlem Gerçekleştirme Tipi\Hacim Yerine Getirme Politikası Kalanı İptal Et (FOK ORDER_FILLING_FOK) Anında ya da İptal Et (IOC ORDER_FILLING_IOC) Dönüş (Return ORDER_FILLING_RETURN) Anında İşlem Gerçekleştirme (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT) + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (her zaman) İşlem Gerçekleştirme Talebi SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (sembol ayarından bağımsız olarak) + (her zaman) Piyasa Fiyatından İşlem Gerçekleştirme SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET + (sembol ayarlarından ayarlanır) + (sembol ayarlarından ayarlanır) - (sembol ayarlarından bağımsız olarak devre dışı) Exchange İşlem Gerçekleştirme SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE + (sembol ayarlarından ayarlanır) + (sembol ayarlarından ayarlanır) + (her zaman)

Bekleyen emirler olması durumunda, bu tür emirler gönderme sırasında gerçekleştirilmeleri üzere tasarlanmadığından, işlem gerçekleştirme tipinden (SYMBOL_TRADE_EXEMODE) bağımsız olarak ORDER_FILLING_RETURN hacim yerine getirme tipi kullanılmalıdır. Bekleyen emirleri kullanırken, yatırımcı, emirdeki koşulların işlem için karşılandığında, brokerın borsa tarafından desteklenen hacim yerine getirme tipini kullanacağını peşinen kabul eder.

OrderSend() fonksiyonu ile emir gönderirken, emir geçerlilik periyodu, MqlTradeRequest özel yapısının type_time alanında ayarlanabilir. Bunun için ENUM_ORDER_TYPE_TIME sayımının değerleri kullanılır. Bu özelliğin değerini elde etmek amacıyla OrderGetInteger() veya HistoryOrderGetInteger() fonksiyonları, ORDER_TYPE_TIME şekillendiricisi ile kullanılır.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME

Tanıtıcı Açıklama ORDER_TIME_GTC İptale kadar geçerli emir ORDER_TIME_DAY Günlük emir ORDER_TIME_SPECIFIED Tarihli emir ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY Emir, belirtilen günün 23:59:59 saatine kadar aktif olacaktır. Eğer belirtilen zaman alım-satım seansının dışında kalıyorsa, emir en yakın alım-satım seansının başında zaman aşımına uğrayacaktır.

Gerçekleştirilen emirle ilgili sebep verisi ORDER_REASON özelliğinde tutulur. Emirler, mobil uygulamalardan veya MQL5 programları, StopOut olayı, vb. gibi sebeplerle verilebilir. ORDER_REASON özelliğinin muhtemel değerleri ENUM_ORDER_REASON sayımında tanımlanmıştır.

ENUM_ORDER_REASON