Fibonacci Zaman Aralıkları.

ObjFiboTimes

Not

"Fibonacci Zaman Aralıkları" için, seviye çizgilerinin sayısını, rengini ve değerlerini belirlemek mümkündür.

Örnek

Aşağıdaki script, Fibonacci Zaman Aralıklarını çizelge üzerinde oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

//--- açıklama
#property description "Script, \"Fibonacci Zaman Aralıkları\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="FiboTimes";       // Nesne ismi
input int             InpDate1=10;               // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=45;              // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=20;               // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=55;              // 2-inci noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;           // Nesne rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// Çizgi stili
input int             InpWidth=2;                // Çizgi stili
input bool            InpBack=false;             // Arka-plan nesnesi
input bool            InpSelection=true;         // Taşımak için vurgula
input bool            InpHidden=true;            // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;               // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarını verilen koordinatlarda oluştur      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge tanımlayıcı
                     const string          name="FiboTimes",  // nesne ismi
                     const int             sub_window=0,      // alt pencere indisi 
                     datetime              time1=0,           // ilk nokta zamanı
                     double                price1=0,          // ilk nokta fiyatı
                     datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                     double                price2=0,          // ikinci nokta fiyatı
                     const color           clr=clrRed,        // nesne rengi
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// nesne çizgi stili
                     const int             width=1,           // nesne çizgi kalınlığı
                     const bool            back=false,        // arka-plan çizimi
                     const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                     const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                     const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeFiboTimesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- verilen koordinatlarda Fibonacci zaman dilimlerini oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOTIMES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Fibonacci Zaman Aralıklarının\" oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- rengi ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Seviyelerin parametrelerini ve sayılarını ayarla                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesLevelsSet(int             levels,           // seviye çizgilerinin sayısı
                        double          &values[],        // seviye çizgilerinin değeri
                        color           &colors[],        // seviye çizgilerinin rengi
                        ENUM_LINE_STYLE &styles[],        // seviye çizgilerinin stili
                        int             &widths[],        // seviye çizgilerinin kalınlığı
                        const long      chart_ID=0,       // çizelge tanımlayıcı
                        const string    name="FiboTimes"// nesne ismi
  {
//--- dizi büyüklüklerini ayarla
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": dizi uzunluğu seviyelerin sayısıyla örtüşmüyor, hata!");
      return(false);
     }
//--- seviyelerin sayısını ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- seviyelerin özeliklerini döngü içinde ayarla
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- seviye değeri
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- seviye rengi
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- seviye stili
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- seviye genişliği
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- seviye açıklaması
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(values[i],1));
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarının tutturma noktası                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesPointChange(const long   chart_ID=0,       // çizelge tanımlayıcı
                          const string name="FiboTimes"// nesne ismi
                          const int    point_index=0,    // tutturma noktası indisi
                          datetime     time=0,           // tutturma noktası zaman koordinatı
                          double       price=0)          // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarını sil                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesDelete(const long   chart_ID=0,       // çizelge tanımlayıcı
                     const string name="FiboTimes"// nesne ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- nesneyi sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"Fibonacci Zaman Aralıkları\" silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarının değerlerini kontrol et ve          |
//| boş olanlar için varsayılan değerler ile ayarla                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboTimesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                datetime &time2,double &price2)
  {
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilk noktanın 2 çubuk solunda olacak
   if(!time2)
     {
      //--- son 3 çubuğun açılış zamanını almak için bir dizi
      datetime temp[3];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,3,temp);
      //--- ilk noktayı ikincinin 2 çubuk soluna yerleştir
      time2=temp[0];
     }
//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa birinciye eşit olur
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- Fibonacci Zaman Aralıklarının tutturma noktalarının koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- Fibonacci Zaman Aralıklarını çizmek için noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- nesneyi oluştur
   if(!FiboTimesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars*2/5;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   h_steps=bars*3/5;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- nesneyi çizelgeden sil
   FiboTimesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }