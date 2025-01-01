|
//--- açıklama
#property description "Script, \"Fibonacci Zaman Aralıkları\" grafiksel nesnesini çizer."
#property description "Tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="FiboTimes"; // Nesne ismi
input int InpDate1=10; // 1-inci noktanın tarihi, %
input int InpPrice1=45; // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int InpDate2=20; // 2-inci noktanın tarihi, %
input int InpPrice2=55; // 2-inci noktanın fiyatı, %
input color InpColor=clrRed; // Nesne rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Çizgi stili
input int InpWidth=2; // Çizgi stili
input bool InpBack=false; // Arka-plan nesnesi
input bool InpSelection=true; // Taşımak için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarını verilen koordinatlarda oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesCreate(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı
const string name="FiboTimes", // nesne ismi
const int sub_window=0, // alt pencere indisi
datetime time1=0, // ilk nokta zamanı
double price1=0, // ilk nokta fiyatı
datetime time2=0, // ikinci nokta zamanı
double price2=0, // ikinci nokta fiyatı
const color clr=clrRed, // nesne rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // nesne çizgi stili
const int width=1, // nesne çizgi kalınlığı
const bool back=false, // arka-plan çizimi
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeFiboTimesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- verilen koordinatlarda Fibonacci zaman dilimlerini oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOTIMES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Fibonacci Zaman Aralıklarının\" oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- rengi ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgi stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgi genişliğini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- taşıma için vurgulama modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Seviyelerin parametrelerini ve sayılarını ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesLevelsSet(int levels, // seviye çizgilerinin sayısı
double &values[], // seviye çizgilerinin değeri
color &colors[], // seviye çizgilerinin rengi
ENUM_LINE_STYLE &styles[], // seviye çizgilerinin stili
int &widths[], // seviye çizgilerinin kalınlığı
const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı
const string name="FiboTimes") // nesne ismi
{
//--- dizi büyüklüklerini ayarla
if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
{
Print(__FUNCTION__,": dizi uzunluğu seviyelerin sayısıyla örtüşmüyor, hata!");
return(false);
}
//--- seviyelerin sayısını ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- seviyelerin özeliklerini döngü içinde ayarla
for(int i=0;i<levels;i++)
{
//--- seviye değeri
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
//--- seviye rengi
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
//--- seviye stili
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
//--- seviye genişliği
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
//--- seviye açıklaması
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(values[i],1));
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarının tutturma noktası |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesPointChange(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı
const string name="FiboTimes", // nesne ismi
const int point_index=0, // tutturma noktası indisi
datetime time=0, // tutturma noktası zaman koordinatı
double price=0) // tutturma noktası fiyat koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarını sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboTimesDelete(const long chart_ID=0, // çizelge tanımlayıcı
const string name="FiboTimes") // nesne ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- nesneyi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"Fibonacci Zaman Aralıkları\" silinemedi! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fibonacci Zaman Aralıklarının değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerler ile ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboTimesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
datetime &time2,double &price2)
{
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak
if(!time1)
time1=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
if(!price1)
price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilk noktanın 2 çubuk solunda olacak
if(!time2)
{
//--- son 3 çubuğun açılış zamanını almak için bir dizi
datetime temp[3];
CopyTime(Symbol(),Period(),time1,3,temp);
//--- ilk noktayı ikincinin 2 çubuk soluna yerleştir
time2=temp[0];
}
//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa birinciye eşit olur
if(!price2)
price2=price1;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- Fibonacci Zaman Aralıklarının tutturma noktalarının koordinatlarını ayarlamak ve değiştirmek için
datetime date[];
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- Fibonacci Zaman Aralıklarını çizmek için noktaları tanımla
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- nesneyi oluştur
if(!FiboTimesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],
InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
int h_steps=bars*2/5;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(d2<bars-1)
d2+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
h_steps=bars*3/5;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(d1<bars-1)
d1+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
// 0.05 saniyelik gecikme
Sleep(50);
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- nesneyi çizelgeden sil
FiboTimesDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}