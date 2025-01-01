Nesne Özellikleri

Grafiksel nesneler tiplerine göre çeşitli özelliklere sahip olabilirler. Nesne özellikleri grafiksel nesnelerle çalışmak için kullanılan fonksiyonlar ile ayarlanır veya alınır.

Teknik analizde kullanılan nesnelerinin tümü zaman ve fiyat koordinatlarıyla tutturulur: trend-çizgisi, kanallar, Fibonacci araçları, vb. Ama, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sadece çizelgenin görünür kısmına (ana çizelge penceresi veya gösterge pencereleri) bağlanan bazı yardımcı nesneler de mevcuttur.

Nesne Tanıtıcı X/Y Width/Height Date/Price OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE Text OBJ_TEXT — — Evet — Evet Evet Etiket OBJ_LABEL Evet Evet (salt okunur) — Evet Evet Evet Düğme OBJ_BUTTON Evet Evet — Evet — — Bitmap OBJ_BITMAP — Evet (salt okunur) Evet — Evet — Bitmap Etiketi OBJ_BITMAP_LABEL Evet Evet (salt okunur) — Evet Evet — Düzenle OBJ_EDIT Evet Evet — Evet — — Dikdörtgen Etiket OBJ_RECTANGLE_LABEL Evet Evet — Evet — —

Tabloda şu tasarımlar kullanılabilir:

X/Y – tutturma noktalarının koordinatları çizelge köşesine göre, pikseller cinsinden belirlenir;

Width/Height – nesnelerin bir yüksekliği ve genişliği vardır. "Salt okunur" modunda genişlik ve yükseklik değerleri sadece bir defa – nesnenin çizelgeye eklenmesi sırasında – hesaplanır;

Date/Price – tutturma noktaları tarih ve fiyat verilerine göre belirlenir;

OBJPROP_CORNER – belirtilen tutturma noktası koordinatlarına göre çizelge köşesini tanımlar. ENUM_BASE_CORNER sayımının 4 değerinden biri olabilir;

OBJPROP_ANCHOR – tutturma noktasını nesne içinde tanımlar ve ENUM_ANCHOR_POINT sayımının 9 değerinden birini alabilir. Koordinatlar bu noktadan seçili çizelge köşesine kadar piksel cinsinden tanımlanır;

OBJPROP_ANGLE – nesne rotasyon açısını sat-yönünün tersine doğru tanımlar.

Nesnelerin oluşturulması ve çizelge üzerinde taşınması için tasarlanmış ObjectCreate() ve ObjectMove() işlevleri gibi, grafiksel nesnelerin özelliklerini tanımlayan fonksiyonlar da, çizelgeye komutlar göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonlar başarılı şekilde çalıştırılırsa, söz konusu değişim komutu çizelge olaylarının genel kuyruğuna eklenir. Çizelge olayları kuyruğu işlendiğinde, grafiksel nesne özelliklerindeki görsel değişimler çizelgeye uygulanır.

Bu sebepten ötürü, bu fonksiyonların çağrılmalarının hemen ardından grafiksel nesneler üzerinde bir güncelleme beklememeniz gerekir. Grafiksel nesneler, genellikle değişim olaylarını takiben, terminal tarafından otomatik olarak güncellenir - yeni bir fiyat teklifinin gelmesinden sonra, çizelge penceresinin yeniden boyutlandırılmasının ardından, vb. Grafiksel nesneleri zorla güncellemek için ChartRedraw() fonksiyonunu kullanın.

ObjectSetInteger() ve ObjectGetInteger() fonksiyonları için

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

Tanımlayıcı Açıklama Özellik Tipi OBJPROP_COLOR Renk color OBJPROP_STYLE Stil ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH Çizgi kalınlığı int OBJPROP_BACK Arkaplandaki nesne bool OBJPROP_ZORDER Çizelge üzerine tıklama olayının (CHARTEVENT_CLICK) için, bir grafiksel nesnenin önceliği. Bu değer, nesne oluşturulurken ön tanımlı olarak sıfıra ayarlanır; gerektiğinde öncelik değiştirilebilir. Bir nesneyi diğerinin üzerine uygularken, CHARTEVENT_CLICK olayını, bunların sadece en yüksek öncelikli olanı alacaktır. long OBJPROP_FILL Nesneyi renkle doldur (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL ve OBJ_REGRESSION nesneleri için) bool OBJPROP_HIDDEN Nesne listesi içindeki bir grafiksel nesnenin isminin, terminalin "Grafikler" - "Nesneler" - "nesne listesi" menüsünde gösterimini yasaklar. true değeri nesnenin listede gizlenmesini sağlar. Varsayılan olarak, takvim olayları, alım-satım geçmişi olayları ve MQL5 programları ile oluşturulmuş olaylar için 'true' değeri ayarlanmıştır. Bunlar gibi grafiksel nesneleri görüntülemek ve özelliklerine erişebilmek için, "nesne listesi" penceresindeki "Tümü" düğmesine basın. bool OBJPROP_SELECTED Nesle seçildi bool OBJPROP_READONLY Edit nesnesindeki metnin düzenlenme olanağı bool OBJPROP_TYPE Nesne tipi ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME Zaman koordinatı datetime şekillendirici=tutturma noktası sayısı OBJPROP_SELECTABLE Nesnenin mevcudiyeti bool OBJPROP_CREATETIME Nesnenin oluşturulma zamanı datetime r/o OBJPROP_LEVELS Seviyelerin sayısı int OBJPROP_LEVELCOLOR Seviye çizgisinin rengi color şekillendirici=seviye numarası OBJPROP_LEVELSTYLE Seviye çizgisinin stili stili ENUM_LINE_STYLE şekillendirici=seviye numarası OBJPROP_LEVELWIDTH Seviye çizgisinin kalınlığı int şekillendirici=seviye numarası OBJPROP_ALIGN Edit nesnesinde (OBJ_EDIT) yatay metin hizalama ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE Yazı tipi boyutu int OBJPROP_RAY_LEFT Işın sola gider bool OBJPROP_RAY_RIGHT Işın sağa gider bool OBJPROP_RAY Tüm çizelge pencerelerinin içinden geçen dikey çizgi bool OBJPROP_ELLIPSE Fibonacci Yay nesnesi (OBJ_FIBOARC) için bütün bir elipsi gösterir bool OBJPROP_ARROWCODE Ok nesnesi için, ok kodu uchar OBJPROP_TIMEFRAMES Bir nesnenin farklı zaman dilimlerindeki görünürlüğü bayraklar kümesi flags OBJPROP_ANCHOR Bir grafiksel nesnenin tutturma noktası konumu ENUM_ARROW_ANCHOR (OBJ_ARROW için), ENUM_ANCHOR_POINT (OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_TEXT için) OBJPROP_XDISTANCE Bağlama köşesinden itibaren, X ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note) int OBJPROP_YDISTANCE Bağlama köşesinden itibaren, Y ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note) int OBJPROP_DIRECTION Gann nesnesinin trendi ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE Elliott Dalga İşaretinin seviyesi ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES Elliott Dalgasının işaretleneceği çizgileri görüntüleme bool OBJPROP_STATE Düğme durumu (basılı / serbest) bool OBJPROP_CHART_ID "Çizelge" nesnesinin (OBJ_CHART) tanımlayıcısı. Bu, çizelge işlemlerinde tarif edilen fonksiyonlar kullanılarak, nesnenin özellikleri ile normal bir çizelgeymiş gibi çalışılmasını sağlar ama bu duruma bazı istisnalar vardır. long r/o OBJPROP_XSIZE X ekseni üzerinde, piksel bazında nesne genişliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir. int OBJPROP_YSIZE Y ekseni üzerinde, piksel bazında nesne yüksekliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir. int OBJPROP_XOFFSET "Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin X koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır. int OBJPROP_YOFFSET "Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin Y koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır. int OBJPROP_PERIOD "Çizelge" nesnesi için zaman aralığı ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE Çizelge nesnesi için zaman ölçeğinin görüntülenmesi bool OBJPROP_PRICE_SCALE Çizelge nesnesi için fiyat ölçeğinin görüntülenmesi bool OBJPROP_CHART_SCALE Çizelge nesnesi için ölçek int 0–5 arası değer OBJPROP_BGCOLOR OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON ve OBJ_RECTANGLE_LABEL için arkaplan rengi color OBJPROP_CORNER Grafiksel nesnenin bağlanabileceği çizelge köşesi ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE "Dikdörtgen etiket" nesnesi için kenar tipi ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT ve OBJ_BUTTON nesneleri için kenar çizgisi rengi color

Çizelge işlemlerinin "Çizelge" nesnesi (OBJ_CHART) için kullanılması durumunda, şu kısıtlamalar uygulanır:

ChartClose() ile kapatılamaz;

Sembol/periyot değerleri ChartSetSymbolPeriod() fonksiyonu kullanılarak değiştirilemez;

Şu özellikler etkisizdir: CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE ve CHART_SHOW_PRICE_SCALE ( ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER ).

OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP, nesneleri için özel bir resim görüntüleme modu, programlanabilir olarak ayarlanabilir. Bu modda, orjinal resmin sadece bir kısmı (görünür dikdörtgen alanın uygulandığı kısım) görüntülenir, resmin diğer kısmı ise görünmez olur. Bu alanın boyutları, OBJPROP_XSIZE ve OBJPROP_YSIZE özellikleri ile ayarlanmalıdır. Görünür alan, OBJPROP_XOFFSET ve OBJPROP_YOFFSET özelliklerini kullanarak, sadece orjinal resim içinde "taşınabilir".

Sabit boyutlu nesneler için (OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_CHART), OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri nesnenin sol üst köşesini çizelge köşesine göre (OBJPROP_CORNER) ayarlar, burada X ve Y koordinatları pikseller cinsinden belirlenir.

ObjectSetDouble() ve ObjectGetDouble() fonksiyonları için

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

Tanımlayıcı Açıklama Özellik Tipi OBJPROP_PRICE Fiyat koordinatı double şekillendirici=tutturma noktası sayısı OBJPROP_LEVELVALUE Seviye değeri double şekillendirici = seviye numarası OBJPROP_SCALE Ölçek (Gann nesnelerinin ve Fibonacci Yaylarının özellikleri) double OBJPROP_ANGLE Açı. Bir program tarafından açı belirtilmeden oluşturulmuş nesneler için , boş değere eşittir EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION Standart Sapma Kanalı için sapma değeri double

ObjectSetString() ve ObjectGetString() fonksiyonları için

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

Tanımlayıcı Açıklama Özellik Tipi OBJPROP_NAME Nesne ismi string OBJPROP_TEXT Nesne açıklaması (nesne içindeki metin) string OBJPROP_TOOLTIP Araç ipucu metni. Eğer özellik ayarlanmamışsa, o zaman araç ipucu metni, terminal tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bir araç ipucu "

" (satır başı karakteri) değerinin ayarlanmasıyla devre dışı bırakılabilir string OBJPROP_LEVELTEXT Seviye açıklaması string şekillendirici=seviye numarası OBJPROP_FONT Yazı tipi string OBJPROP_BMPFILE Bitmap etiketi için BMP-dosyasının ismi. Bakınız Kaynaklar string işleyici: 0-durumu ON, 1-durumu OFF OBJPROP_SYMBOL Çizelge nesnesinin sembolü string

OBJ_RECTANGLE_LABEL nesnesi ("Dikdörtgen etiket") için, aşağıda belirtilen ve ENUM_BORDER_TYPE sayımına karşılık gelen iki tasarım modundan biri ayarlanabilir.

ENUM_BORDER_TYPE

Tanımlayıcı Açıklama BORDER_FLAT Düz biçim BORDER_RAISED Çıkıntılı biçim BORDER_SUNKEN Konkav biçim

OBJ_EDIT nesnesi ("Düzenle") ve ChartScreenShot() fonksiyonu için, ENUM_ALIGN_MODE sayımının değerlerini kullanarak yatay hizalamayı ayarlayabilirsiniz.

ENUM_ALIGN_MODE

Tanımlayıcı Açıklama ALIGN_LEFT Sola hizalama ALIGN_CENTER Ortalanmış (sadece Edit nesnesi için) ALIGN_RIGHT Sağa hizalama

