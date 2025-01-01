- Nesne Tipleri
Grafiksel nesneler tiplerine göre çeşitli özelliklere sahip olabilirler. Nesne özellikleri grafiksel nesnelerle çalışmak için kullanılan fonksiyonlar ile ayarlanır veya alınır.
Teknik analizde kullanılan nesnelerinin tümü zaman ve fiyat koordinatlarıyla tutturulur: trend-çizgisi, kanallar, Fibonacci araçları, vb. Ama, kullanıcı deneyimini geliştirmek için sadece çizelgenin görünür kısmına (ana çizelge penceresi veya gösterge pencereleri) bağlanan bazı yardımcı nesneler de mevcuttur.
|
Nesne
|
Tanıtıcı
|
X/Y
|
Width/Height
|
Date/Price
|
Text
|
—
|
—
|
Evet
|
—
|
Evet
|
Evet
|
Etiket
|
Evet
|
Evet (salt okunur)
|
—
|
Evet
|
Evet
|
Evet
|
Düğme
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
|
Bitmap
|
—
|
Evet (salt okunur)
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
Bitmap Etiketi
|
Evet
|
Evet (salt okunur)
|
—
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Düzenle
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
|
Dikdörtgen Etiket
|
Evet
|
Evet
|
—
|
Evet
|
—
|
—
Tabloda şu tasarımlar kullanılabilir:
- X/Y – tutturma noktalarının koordinatları çizelge köşesine göre, pikseller cinsinden belirlenir;
- Width/Height – nesnelerin bir yüksekliği ve genişliği vardır. "Salt okunur" modunda genişlik ve yükseklik değerleri sadece bir defa – nesnenin çizelgeye eklenmesi sırasında – hesaplanır;
- Date/Price – tutturma noktaları tarih ve fiyat verilerine göre belirlenir;
- OBJPROP_CORNER – belirtilen tutturma noktası koordinatlarına göre çizelge köşesini tanımlar. ENUM_BASE_CORNER sayımının 4 değerinden biri olabilir;
- OBJPROP_ANCHOR – tutturma noktasını nesne içinde tanımlar ve ENUM_ANCHOR_POINT sayımının 9 değerinden birini alabilir. Koordinatlar bu noktadan seçili çizelge köşesine kadar piksel cinsinden tanımlanır;
- OBJPROP_ANGLE – nesne rotasyon açısını sat-yönünün tersine doğru tanımlar.
Nesnelerin oluşturulması ve çizelge üzerinde taşınması için tasarlanmış ObjectCreate() ve ObjectMove() işlevleri gibi, grafiksel nesnelerin özelliklerini tanımlayan fonksiyonlar da, çizelgeye komutlar göndermek için kullanılır. Bu fonksiyonlar başarılı şekilde çalıştırılırsa, söz konusu değişim komutu çizelge olaylarının genel kuyruğuna eklenir. Çizelge olayları kuyruğu işlendiğinde, grafiksel nesne özelliklerindeki görsel değişimler çizelgeye uygulanır.
Bu sebepten ötürü, bu fonksiyonların çağrılmalarının hemen ardından grafiksel nesneler üzerinde bir güncelleme beklememeniz gerekir. Grafiksel nesneler, genellikle değişim olaylarını takiben, terminal tarafından otomatik olarak güncellenir - yeni bir fiyat teklifinin gelmesinden sonra, çizelge penceresinin yeniden boyutlandırılmasının ardından, vb. Grafiksel nesneleri zorla güncellemek için ChartRedraw() fonksiyonunu kullanın.
ObjectSetInteger() ve ObjectGetInteger() fonksiyonları için
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Özellik Tipi
|
OBJPROP_COLOR
|
Renk
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
Stil
|
OBJPROP_WIDTH
|
Çizgi kalınlığı
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
Arkaplandaki nesne
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
Çizelge üzerine tıklama olayının (CHARTEVENT_CLICK) için, bir grafiksel nesnenin önceliği. Bu değer, nesne oluşturulurken ön tanımlı olarak sıfıra ayarlanır; gerektiğinde öncelik değiştirilebilir. Bir nesneyi diğerinin üzerine uygularken, CHARTEVENT_CLICK olayını, bunların sadece en yüksek öncelikli olanı alacaktır.
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
Nesneyi renkle doldur (OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL ve OBJ_REGRESSION nesneleri için)
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
Nesne listesi içindeki bir grafiksel nesnenin isminin, terminalin "Grafikler" - "Nesneler" - "nesne listesi" menüsünde gösterimini yasaklar. true değeri nesnenin listede gizlenmesini sağlar. Varsayılan olarak, takvim olayları, alım-satım geçmişi olayları ve MQL5 programları ile oluşturulmuş olaylar için 'true' değeri ayarlanmıştır. Bunlar gibi grafiksel nesneleri görüntülemek ve özelliklerine erişebilmek için, "nesne listesi" penceresindeki "Tümü" düğmesine basın.
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
Nesle seçildi
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
Edit nesnesindeki metnin düzenlenme olanağı
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
Nesne tipi
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
Zaman koordinatı
|
datetime şekillendirici=tutturma noktası sayısı
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
Nesnenin mevcudiyeti
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
Nesnenin oluşturulma zamanı
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
Seviyelerin sayısı
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
Seviye çizgisinin rengi
|
color şekillendirici=seviye numarası
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
Seviye çizgisinin stili stili
|
ENUM_LINE_STYLE şekillendirici=seviye numarası
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
Seviye çizgisinin kalınlığı
|
int şekillendirici=seviye numarası
|
OBJPROP_ALIGN
|
Edit nesnesinde (OBJ_EDIT) yatay metin hizalama
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
Yazı tipi boyutu
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
Işın sola gider
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
Işın sağa gider
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
Tüm çizelge pencerelerinin içinden geçen dikey çizgi
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
Fibonacci Yay nesnesi (OBJ_FIBOARC) için bütün bir elipsi gösterir
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
Ok nesnesi için, ok kodu
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
Bir nesnenin farklı zaman dilimlerindeki görünürlüğü
|
bayraklar kümesi flags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
Bir grafiksel nesnenin tutturma noktası konumu
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (OBJ_ARROW için),
ENUM_ANCHOR_POINT (OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_TEXT için)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
Bağlama köşesinden itibaren, X ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note)
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Bağlama köşesinden itibaren, Y ekseni üzerinde piksel bazında uzaklık (see note)
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
Gann nesnesinin trendi
|
OBJPROP_DEGREE
|
Elliott Dalga İşaretinin seviyesi
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
Elliott Dalgasının işaretleneceği çizgileri görüntüleme
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
Düğme durumu (basılı / serbest)
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
"Çizelge" nesnesinin (OBJ_CHART) tanımlayıcısı. Bu, çizelge işlemlerinde tarif edilen fonksiyonlar kullanılarak, nesnenin özellikleri ile normal bir çizelgeymiş gibi çalışılmasını sağlar ama bu duruma bazı istisnalar vardır.
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
X ekseni üzerinde, piksel bazında nesne genişliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir.
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
Y ekseni üzerinde, piksel bazında nesne yüksekliği. OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_RECTANGLE_LABEL nesneleri için belirlenmiştir.
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
"Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin X koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır.
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
"Bitmap Label" ve "Bitmap" (OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP) grafiksel nesnelerindeki görünür dikdörtgen alanının sol üst köşesinin Y koordinatları. Bu değer, orjinal görüntünün üst sol köşesine göre piksel bazında ayarlanır.
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
"Çizelge" nesnesi için zaman aralığı
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
Çizelge nesnesi için zaman ölçeğinin görüntülenmesi
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
Çizelge nesnesi için fiyat ölçeğinin görüntülenmesi
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
Çizelge nesnesi için ölçek
|
int 0–5 arası değer
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON ve OBJ_RECTANGLE_LABEL için arkaplan rengi
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
Grafiksel nesnenin bağlanabileceği çizelge köşesi
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
"Dikdörtgen etiket" nesnesi için kenar tipi
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
OBJ_EDIT ve OBJ_BUTTON nesneleri için kenar çizgisi rengi
|
color
Çizelge işlemlerinin "Çizelge" nesnesi (OBJ_CHART) için kullanılması durumunda, şu kısıtlamalar uygulanır:
- ChartClose() ile kapatılamaz;
- Sembol/periyot değerleri ChartSetSymbolPeriod() fonksiyonu kullanılarak değiştirilemez;
- Şu özellikler etkisizdir: CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE ve CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).
OBJ_BITMAP_LABEL ve OBJ_BITMAP, nesneleri için özel bir resim görüntüleme modu, programlanabilir olarak ayarlanabilir. Bu modda, orjinal resmin sadece bir kısmı (görünür dikdörtgen alanın uygulandığı kısım) görüntülenir, resmin diğer kısmı ise görünmez olur. Bu alanın boyutları, OBJPROP_XSIZE ve OBJPROP_YSIZE özellikleri ile ayarlanmalıdır. Görünür alan, OBJPROP_XOFFSET ve OBJPROP_YOFFSET özelliklerini kullanarak, sadece orjinal resim içinde "taşınabilir".
Sabit boyutlu nesneler için (OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL, OBJ_EDIT ve OBJ_CHART), OBJPROP_XDISTANCE ve OBJPROP_YDISTANCE özellikleri nesnenin sol üst köşesini çizelge köşesine göre (OBJPROP_CORNER) ayarlar, burada X ve Y koordinatları pikseller cinsinden belirlenir.
ObjectSetDouble() ve ObjectGetDouble() fonksiyonları için
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Özellik Tipi
|
OBJPROP_PRICE
|
Fiyat koordinatı
|
double şekillendirici=tutturma noktası sayısı
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
Seviye değeri
|
double şekillendirici = seviye numarası
|
OBJPROP_SCALE
|
Ölçek (Gann nesnelerinin ve Fibonacci Yaylarının özellikleri)
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
Açı. Bir program tarafından açı belirtilmeden oluşturulmuş nesneler için , boş değere eşittir EMPTY_VALUE
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
Standart Sapma Kanalı için sapma değeri
|
double
ObjectSetString() ve ObjectGetString() fonksiyonları için
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Özellik Tipi
|
OBJPROP_NAME
|
Nesne ismi
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
Nesne açıklaması (nesne içindeki metin)
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
Araç ipucu metni. Eğer özellik ayarlanmamışsa, o zaman araç ipucu metni, terminal tarafından otomatik olarak ayarlanır. Bir araç ipucu "\n" (satır başı karakteri) değerinin ayarlanmasıyla devre dışı bırakılabilir
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
Seviye açıklaması
|
string şekillendirici=seviye numarası
|
OBJPROP_FONT
|
Yazı tipi
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
Bitmap etiketi için BMP-dosyasının ismi. Bakınız Kaynaklar
|
string işleyici: 0-durumu ON, 1-durumu OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
Çizelge nesnesinin sembolü
|
string
OBJ_RECTANGLE_LABEL nesnesi ("Dikdörtgen etiket") için, aşağıda belirtilen ve ENUM_BORDER_TYPE sayımına karşılık gelen iki tasarım modundan biri ayarlanabilir.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
BORDER_FLAT
|
Düz biçim
|
BORDER_RAISED
|
Çıkıntılı biçim
|
BORDER_SUNKEN
|
Konkav biçim
OBJ_EDIT nesnesi ("Düzenle") ve ChartScreenShot() fonksiyonu için, ENUM_ALIGN_MODE sayımının değerlerini kullanarak yatay hizalamayı ayarlayabilirsiniz.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
ALIGN_LEFT
|
Sola hizalama
|
ALIGN_CENTER
|
Ortalanmış (sadece Edit nesnesi için)
|
ALIGN_RIGHT
|
Sağa hizalama
Örnek:
|
#define UP "\x0431"