OBJ_CYCLES

Döngü Çizgileri.

ObjCycles

Not

Çizgiler arasındaki uzaklık, nesnenin iki tutturma noktasının zaman koordinatları ile belirlenir.

Örnek

Aşağıdaki script, çizelge üzerinde döngü çizgilerini oluşturur ve taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script, çizelge üzerinde döngü çizgilerini oluşturur."
#property description "tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string          InpName="Cycles";   // Nesne ismi
input int             InpDate1=10;        // 1-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice1=45;       // 1-inci noktanın fiyatı, %
input int             InpDate2=20;        // 2-inci noktanın tarihi, %
input int             InpPrice2=55;       // 2-inci noktanın fiyatı, %
input color           InpColor=clrRed;    // Döngü çizgilerinin rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DOT// Döngü çizgilerinin stili
input int             InpWidth=1;         // Döngü çizgilerinin genişliği
input bool            InpBack=false;      // Arkaplan nesnesi
input bool            InpSelection=true;  // Taşıma için vurgula
input bool            InpHidden=true;     // Nesne listesinde gizle
input long            InpZOrder=0;        // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Döngü çizgilerini oluştur                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                  const string          name="Cycles",     // nesne ismi
                  const int             sub_window=0,      // alt-pencere indisi
                  datetime              time1=0,           // ilk nokta zamanı
                  double                price1=0,          // ilk nokta fiyatı
                  datetime              time2=0,           // ikinci nokta zamanı
                  double                price2=0,          // ikinci nokta fiyatı
                  const color           clr=clrRed,        // döngü çizgilerinin rengi
                  const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// döngü çizgilerinin stili
                  const int             width=1,           // döngü çizgilerinin genişliği
                  const bool            back=false,        // arka-planda
                  const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                  const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                  const long            z_order=0)         // fare tıklama önceliği
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeCyclesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- verilen koordinatlarda döngü çizgilerini oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CYCLES,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": döngü çizgilerinin oluşturulması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- çizgilerin rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- çizgilerin görünüm stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- çizgilerin genişliğini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- çizgileri fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesPointChange(const long   chart_ID=0,    // çizelge kimliği
                       const string name="Cycles"// nesne ismi
                       const int    point_index=0, // tutturma noktası indisi
                       datetime     time=0,        // tutturma noktası zaman koordinatı
                       double       price=0)       // tutturma noktası fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Döngü çizgilerini sil                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CyclesDelete(const long   chart_ID=0,    // çizelge kimliği
                  const string name="Cycles"// nesne ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- döngü çizgilerini sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": döngü çizgilerinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------+
//| döngü çizgilerinin tutturma noktası değerlerini kontrol et ve         |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla                          |
//+-----------------------------------------------------------------------+
void ChangeCyclesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                             datetime &time2,double &price2)
  {
//--- ilk noktanın zamanı ayarlanmamışsa mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- ilk noktanın fiyatı ayarlanmamışsa mevcut Bid değerini alacak
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- ikinci noktanın zamanı ayarlanmamışsa, ilkinin 9 çubuk sonrasına konumlandırılır
   if(!time2)
     {
      //--- son 10 çubuğun açılış zamanını alacak bir dizi
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- ikinci noktayı birincisinden 9 çubuk ileri ayarla
      time2=temp[0];
     }
//--- ikinci noktanın fiyatı ayarlanmamışsa birinciye eşit olur
   if(!price2)
      price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- döngü çizgilerinin tutturma noktalarını ayarlamak ve değiştirmek için
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- döngü çizgilerinin çizileceği noktaları tanımla
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- bir trend çizgisi oluştur
   if(!CyclesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktalarını taşı
//--- döngü sayacı
   int h_steps=bars/5;
//--- ikinci tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- döngü sayacı
   h_steps=bars/4;
//--- ilk tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!CyclesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
      // 0.05 saniyelik gecikme
      Sleep(50);
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- nesneyi çizelgeden sil
   CyclesDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }