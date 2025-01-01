|
//--- açıklama
#property description "Script, sol fiyat etiketini çizelge üzerinde oluşturur."
#property description "tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string InpName="LeftPrice"; // Fiyat etiketinin ismi
input int InpDate=100; // % şeklinde tutturma noktası tarih koordinatı
input int InpPrice=10; // % şeklinde tutturma noktası fiyat koordinatı
input color InpColor=clrRed; // Fiyat etiketi rengi
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Kenar çizgisi stili
input int InpWidth=2; // Fiyat etiketi büyüklüğü
input bool InpBack=false; // Arkaplan etiketi
input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula
input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle
input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sol fiyat etiketini oluştur |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="LeftPrice", // fiyat etiketinin ismi
const int sub_window=0, // alt-pencere indisi
datetime time=0, // tutturma noktası zamanı
double price=0, // tutturma noktası fiyatı
const color clr=clrRed, // fiyat etiketi rengi
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kenar çizgisi stili
const int width=1, // fiyat etiketi büyüklüğü
const bool back=false, // arka-planda göster
const bool selection=true, // taşıma için vurgula
const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle
const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik
{
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- bir fiyat etiketi oluştur
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": sol fiyat etiketinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- etiket rengini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kenar çizgi stilini ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- etiket büyüklüğünü ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="LeftPrice", // etiket ismi
datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı
double price=0) // tutturma noktasının fiyat koordinatı
{
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sol fiyat etiketini çizelgeden sil |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği
const string name="LeftPrice") // etiket ismi
{
//--- hata değerini sıfırla
ResetLastError();
//--- etiketi sil
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": sol fiyat etiketinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- başarılı çalıştırma
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
return;
}
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
datetime date[];
double price[];
//--- bellek tahsisi
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
return;
}
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- etiketin çizileceği noktaları tanımla
int d=InpDate*(bars-1)/100;
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- sol fiyat etiketini çizelge üzerinde oluştur
if(!ArrowLeftPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,
InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktasını taşı
//--- döngü sayacı
int v_steps=accuracy*4/5;
//--- tutturma noktasını taşı
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- bir sonraki değeri kullan
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- tutturma noktasını taşı
if(!ArrowLeftPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))
return;
//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
if(IsStopped())
return;
//--- çizelgeyi yenile
ChartRedraw();
}
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//--- etiketi çizelgeden sil
ArrowLeftPriceDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
Sleep(1000);
//---
}