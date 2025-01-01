//--- açıklama

#property description "Script, sol fiyat etiketini çizelge üzerinde oluşturur."

#property description "tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"

#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."

//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster

#property script_show_inputs

//--- betiğin giriş parametreleri

input string InpName="LeftPrice"; // Fiyat etiketinin ismi

input int InpDate=100; // % şeklinde tutturma noktası tarih koordinatı

input int InpPrice=10; // % şeklinde tutturma noktası fiyat koordinatı

input color InpColor=clrRed; // Fiyat etiketi rengi

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_SOLID; // Kenar çizgisi stili

input int InpWidth=2; // Fiyat etiketi büyüklüğü

input bool InpBack=false; // Arkaplan etiketi

input bool InpSelection=true; // Taşıma için vurgula

input bool InpHidden=true; // Nesne listesinde gizle

input long InpZOrder=0; // Fare tıklaması için öncelik

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sol fiyat etiketini oluştur |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowLeftPriceCreate(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="LeftPrice", // fiyat etiketinin ismi

const int sub_window=0, // alt-pencere indisi

datetime time=0, // tutturma noktası zamanı

double price=0, // tutturma noktası fiyatı

const color clr=clrRed, // fiyat etiketi rengi

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // kenar çizgisi stili

const int width=1, // fiyat etiketi büyüklüğü

const bool back=false, // arka-planda göster

const bool selection=true, // taşıma için vurgula

const bool hidden=true, // nesne listesinde gizle

const long z_order=0) // fare tıklaması için öncelik

{

//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- bir fiyat etiketi oluştur

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": sol fiyat etiketinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- etiket rengini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- kenar çizgi stilini ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- etiket büyüklüğünü ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)

//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,

//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin

//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktasını taşı |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowLeftPriceMove(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="LeftPrice", // etiket ismi

datetime time=0, // tutturma noktasının zaman koordinatı

double price=0) // tutturma noktasının fiyat koordinatı

{

//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sol fiyat etiketini çizelgeden sil |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowLeftPriceDelete(const long chart_ID=0, // çizelge kimliği

const string name="LeftPrice") // etiket ismi

{

//--- hata değerini sıfırla

ResetLastError();

//--- etiketi sil

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": sol fiyat etiketinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- başarılı çalıştırma

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve |

//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et

if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)

{

Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");

return;

}

//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- fiyat dizisi büyüklüğü

int accuracy=1000;

//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak

//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler

datetime date[];

double price[];

//--- bellek tahsisi

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- tarih dizisini doldur

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());

return;

}

//--- fiyat dizisini değerlerle doldur

//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- etiketin çizileceği noktaları tanımla

int d=InpDate*(bars-1)/100;

int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;

//--- sol fiyat etiketini çizelge üzerinde oluştur

if(!ArrowLeftPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,

InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- şimdi, tutturma noktasını taşı

//--- döngü sayacı

int v_steps=accuracy*4/5;

//--- tutturma noktasını taşı

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- bir sonraki değeri kullan

if(p<accuracy-1)

p+=1;

//--- tutturma noktasını taşı

if(!ArrowLeftPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))

return;

//--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et

if(IsStopped())

return;

//--- çizelgeyi yenile

ChartRedraw();

}

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//--- etiketi çizelgeden sil

ArrowLeftPriceDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 saniyelik gecikme

Sleep(1000);

//---

}