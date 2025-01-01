DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıSabitler, Sayımlar ve YapılarNesne SabitleriNesne TipleriOBJ_ARROW_LEFT_PRICE 

Sol Fiyat Etiketi

ObjArrowLeftPrice

Örnek

Aşağıdaki script, sol fiyat etiketini oluşturur ve onu çizelge üzerinde taşır. Grafiksel nesne özelliklerini oluşturmak ve değiştirmek için özel fonksiyonlar geliştirilmiştir. Bu fonksiyonları kendi uygulamalarınızda da "aynı şekilde" kullanabilirsiniz.

 

//--- açıklama
#property description "Script, sol fiyat etiketini çizelge üzerinde oluşturur."
#property description "tutturma noktası koordinatları, çizelge penceresi"
#property description "boyutunun yüzdesi şeklinde ayarlanır."
//--- betiğin çalıştırılması sırasında giriş parametreleri penceresini göster
#property script_show_inputs
//--- betiğin giriş parametreleri
input string            InpName="LeftPrice";  // Fiyat etiketinin ismi
input int               InpDate=100;          // % şeklinde tutturma noktası tarih koordinatı
input int               InpPrice=10;          // % şeklinde tutturma noktası fiyat koordinatı 
input color             InpColor=clrRed;      // Fiyat etiketi rengi
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID// Kenar çizgisi stili
input int               InpWidth=2;           // Fiyat etiketi büyüklüğü
input bool              InpBack=false;        // Arkaplan etiketi
input bool              InpSelection=true;    // Taşıma için vurgula
input bool              InpHidden=true;       // Nesne listesinde gizle
input long              InpZOrder=0;          // Fare tıklaması için öncelik
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sol fiyat etiketini oluştur                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceCreate(const long            chart_ID=0,        // çizelge kimliği
                          const string          name="LeftPrice",  // fiyat etiketinin ismi
                          const int             sub_window=0,      // alt-pencere indisi
                          datetime              time=0,            // tutturma noktası zamanı
                          double                price=0,           // tutturma noktası fiyatı
                          const color           clr=clrRed,        // fiyat etiketi rengi
                          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// kenar çizgisi stili
                          const int             width=1,           // fiyat etiketi büyüklüğü
                          const bool            back=false,        // arka-planda göster
                          const bool            selection=true,    // taşıma için vurgula
                          const bool            hidden=true,       // nesne listesinde gizle
                          const long            z_order=0)         // fare tıklaması için öncelik
  {
//--- ayarlanmamışsa, tutturma noktası koordinatlarını ayarla
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- bir fiyat etiketi oluştur
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": sol fiyat etiketinin oluşturulması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- etiket rengini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- kenar çizgi stilini ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- etiket büyüklüğünü ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- ön-planda (false) veya arkaplanda (true) göster
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- etiketi fare ile taşıma modunu etkinleştir (true) veya devre dışı bırak (false)
//--- ObjectCreate fonksiyonu ile bir nesne oluşturulurken,
//--- nesne ön tanımlı olarak vurgulanamaz veya taşınamaz. Bu yöntemin içinde, parametre için ön tanımlı olarak 'true' değerinin
//--- seçilmesi, nesnenin vurgulanmasını ve taşınmasını mümkün kılar
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- nesne listesinde grafiksel nesnenin adını sakla (true) veya göster (false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- çizelge üzerinde fare tıklaması olayının alınması için özellik ayarla
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktasını taşı                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceMove(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                        const string name="LeftPrice"// etiket ismi
                        datetime     time=0,           // tutturma noktasının zaman koordinatı
                        double       price=0)          // tutturma noktasının fiyat koordinatı
  {
//--- noktanın pozisyonu belirlenmemişse, noktayı Bid (alış) fiyatı olan mevcut çubuğa taşı
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- tutturma noktasını taşı
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": tutturma noktasının taşınması başarısız! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sol fiyat etiketini çizelgeden sil                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceDelete(const long   chart_ID=0,       // çizelge kimliği
                          const string name="LeftPrice"// etiket ismi
  {
//--- hata değerini sıfırla
   ResetLastError();
//--- etiketi sil
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": sol fiyat etiketinin silinmesi başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- başarılı çalıştırma
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tutturma noktası değerlerini kontrol et ve                       |
//| boş olanlar için varsayılan değerleri ayarla                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- noktanın zamanı ayarlanmamışsa, mevcut çubuk üzerinde olacak
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- noktanın fiyatı ayarlanmamışsa, Bid değerini alacak
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- giriş parametrelerinin doğruluğunu kontrol et
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Hata! Hatalı giriş parametresi değerleri!");
      return;
     }
//--- çizelge penceresindeki görünür çubukların sayısı
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- fiyat dizisi büyüklüğü
   int accuracy=1000;
//--- nesnenin tutturma noktası konumunu değiştirmek için kullanılacak
//--- tarih ve fiyat değerlerinin saklanacağı diziler
   datetime date[];
   double   price[];
//--- bellek tahsisi
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- tarih dizisini doldur
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Zaman değerlerinin kopyalanması başarısız oldu! Hata kodu = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- fiyat dizisini değerlerle doldur
//--- çizelgedeki en yüksek ve en düşük değerleri bul
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- fiyatlar için bir değişim birimini tanımla ve diziyi doldur
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- etiketin çizileceği noktaları tanımla
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- sol fiyat etiketini çizelge üzerinde oluştur
   if(!ArrowLeftPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- çizelgeyi yenile ve 1 saniye bekle
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- şimdi, tutturma noktasını taşı
//--- döngü sayacı
   int v_steps=accuracy*4/5;
//--- tutturma noktasını taşı
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- bir sonraki değeri kullan
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- tutturma noktasını taşı
      if(!ArrowLeftPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- script işlemi devre dışı bırakıldı mı kontrol et
      if(IsStopped())
         return;
      //--- çizelgeyi yenile
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//--- etiketi çizelgeden sil
   ArrowLeftPriceDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 saniyelik gecikme
   Sleep(1000);
//---
  }