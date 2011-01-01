DRAW_ARROW

Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы из набора Wingdings) по значению индикаторного буфера. Толщину и цвет символов можно задавать так же, как и для стиля DRAW_LINE – директивами компилятора или динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет изменять вид индикатора в зависимости от текущей ситуации.

Код символа для вывода на график задается с помощью свойства PLOT_ARROW.

//--- зададим код символа из шрифта Wingdings для отрисовки в PLOT_ARROW

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,code);

По умолчанию значение PLOT_ARROW=159 (кружок).

Каждая стрелка фактически представляет собой символ, который имеет высоту и точку привязки, и может закрывать собою некоторую важную информацию на графике (например, цену закрытия на баре). Поэтому можно дополнительно указать вертикальное смещение в пикселях, которое не зависит от масштаба графика. На это указанное количество пикселей стрелки будут визуально смещены по вертикали, хотя сами значения индикатора останутся те же самые:

//--- зададим cмещение стрелок по вертикали в пикселях

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,shift);

Отрицательное значение PLOT_ARROW_SHIFT означает смещение стрелок вверх, положительное значение смещает стрелки вниз.

Стиль DRAW_ARROW можно использовать как в отдельном подокне графика, так и в главном окне. Пустые значения не отрисовываются и не отображаются в "Окне данных", все значения в индикаторных буферах нужно устанавливать явным образом. Инициализация буферов пустым значением не производится.

//--- установим пустое значение

PlotIndexSetDouble(индекс_построения_DRAW_ARROW,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

Количество требуемых буферов для построения DRAW_ARROW — 1.

Пример индикатора, рисующего стрелки на каждом баре, у которого цена закрытия Close больше цены закрытия предыдущего бара. Цвет, толщина, смещение и код символа всех стрелок меняются случайным образом каждые N тиков.

В примере первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ARROW свойства, цвет и размер задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).