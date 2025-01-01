|
//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Событие\"."
#property description "Дата точки привязки задается в процентах от"
#property description "ширины окна графика в барах."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="Event"; // Имя события
input int InpDate=25; // Дата события в %
input string InpText="Text"; // Текст события
input color InpColor=clrRed; // Цвет события
input int InpWidth=1; // Размер точки при выделении
input bool InpBack=false; // Событие на заднем плане
input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает объект "Событие" на графике |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Event", // имя события
const int sub_window=0, // номер подокна
const string text="Text", // текст события
datetime time=0, // время
const color clr=clrRed, // цвет
const int width=1, // толщина точки при выделении
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=false, // выделить для перемещений
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- если время не задано, то создаем объект на последнем баре
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим объект "Событие"
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим текст события
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим цвет
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим толщину точки привязки, если объект выделен
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения события мышью
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст объекта "Событие" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Event", // имя события
const string text="Text") // текст
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещение объект "Событие" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Event", // имя события
datetime time=0) // время
{
//--- если время не задано, то перемещаем событие на последний бар
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим объект
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет объект "Событие" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Event") // имя события
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим объект
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- количество видимых баров в окне графика
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- массив для хранения значений дат, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координаты точки привязки объекта "Событие"
datetime date[];
//--- выделение памяти
ArrayResize(date,bars);
//--- заполним массив дат
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- определим точки для создания объекта
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- создадим объект "Событие"
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать объект
//--- счетчик цикла
int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем объект
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- возьмем следующее значение
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- сдвигаем точку
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
Sleep(50);
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}