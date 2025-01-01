//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Событие\"."

#property description "Дата точки привязки задается в процентах от"

#property description "ширины окна графика в барах."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Event"; // Имя события

input int InpDate=25; // Дата события в %

input string InpText="Text"; // Текст события

input color InpColor=clrRed; // Цвет события

input int InpWidth=1; // Размер точки при выделении

input bool InpBack=false; // Событие на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает объект "Событие" на графике |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Event", // имя события

const int sub_window=0, // номер подокна

const string text="Text", // текст события

datetime time=0, // время

const color clr=clrRed, // цвет

const int width=1, // толщина точки при выделении

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- если время не задано, то создаем объект на последнем баре

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим объект "Событие"

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим текст события

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- установим цвет

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим толщину точки привязки, если объект выделен

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения события мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет текст объекта "Событие" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Event", // имя события

const string text="Text") // текст

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим текст объекта

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещение объект "Событие" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Event", // имя события

datetime time=0) // время

{

//--- если время не задано, то перемещаем событие на последний бар

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим объект

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет объект "Событие" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Event") // имя события

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим объект

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- массив для хранения значений дат, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координаты точки привязки объекта "Событие"

datetime date[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим точки для создания объекта

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- создадим объект "Событие"

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать объект

//--- счетчик цикла

int h_steps=bars/2;

//--- перемещаем объект

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим канал с графика

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}