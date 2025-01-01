ДокументацияРазделы
OBJ_EVENT 

OBJ_EVENT

Объект "Событие".

ObjEvent

Примечание

При наведении на событие курсора мыши, всплывает его текст.

Пример

Следующий скрипт создает и перемещает на графике объект "Событие". Для создания и изменения свойств графического объекта написаны специальные функции, которые вы можете использовать "как есть" в своих собственных программах.

 

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Событие\"."
#property description "Дата точки привязки задается в процентах от"
#property description "ширины окна графика в барах."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="Event";    // Имя события
input int             InpDate=25;         // Дата события в %
input string          InpText="Text";     // Текст события
input color           InpColor=clrRed;    // Цвет события
input int             InpWidth=1;         // Размер точки при выделении
input bool            InpBack=false;      // Событие на заднем плане
input bool            InpSelection=false// Выделить для перемещений
input bool            InpHidden=true;     // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;        // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает объект "Событие" на графике                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long            chart_ID=0,      // ID графика
                 const string          name="Event",    // имя события
                 const int             sub_window=0,    // номер подокна
                 const string          text="Text",     // текст события
                 datetime              time=0,          // время
                 const color           clr=clrRed,      // цвет
                 const int             width=1,         // толщина точки при выделении
                 const bool            back=false,      // на заднем плане
                 const bool            selection=false// выделить для перемещений
                 const bool            hidden=true,     // скрыт в списке объектов
                 const long            z_order=0)       // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- если время не задано, то создаем объект на последнем баре
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим объект "Событие"
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим текст события
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим цвет
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим толщину точки привязки, если объект выделен
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения события мышью
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст объекта "Событие"                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                     const string name="Event"// имя события
                     const string text="Text")  // текст
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещение объект "Событие"                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long   chart_ID=0,   // ID графика
               const string name="Event"// имя события
               datetime     time=0)       // время
  {
//--- если время не задано, то перемещаем событие на последний бар
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим объект
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет объект "Событие"                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long   chart_ID=0,   // ID графика
                 const string name="Event"// имя события
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим объект
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить объект \"Событие\"! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- массив для хранения значений дат, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координаты точки привязки объекта "Событие"
   datetime date[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- определим точки для создания объекта
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- создадим объект "Событие"
   if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
      InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать объект
//--- счетчик цикла
   int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем объект
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующее значение
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- сдвигаем точку
      if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
   EventDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }