//--- описание

#property description "Скрипт строит графический объект \"Временные зоны Фибоначчи\"."

#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"

#property description "окна графика."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="FiboTimes"; // Имя объекта

input int InpDate1=10; // Дата 1-ой точки в %

input int InpPrice1=45; // Цена 1-ой точки в %

input int InpDate2=20; // Дата 2-ой точки в %

input int InpPrice2=55; // Цена 2-ой точки в %

input color InpColor=clrRed; // Цвет объекта

input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Стиль линии

input int InpWidth=2; // Толщина линии

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cоздает "Временные зоны Фибоначчи" по заданным координатам |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboTimesCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="FiboTimes", // имя объекта

const int sub_window=0, // номер подокна

datetime time1=0, // время первой точки

double price1=0, // цена первой точки

datetime time2=0, // время второй точки

double price2=0, // цена второй точки

const color clr=clrRed, // цвет объекта

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линии объекта

const int width=1, // толщина линии объекта

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=true, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы

ChangeFiboTimesEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим "Временные зоны Фибоначчи" по заданным координатам

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOTIMES,sub_window,time1,price1,time2,price2))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать \"Временные зоны Фибоначчи\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим цвет

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим стиль линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- установим толщину линии

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения объекта для перемещений

//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект

//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection

//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Задает количество уровней и их параметры |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboTimesLevelsSet(int levels, // количество линий уровня

double &values[], // значения линий уровня

color &colors[], // цвет линий уровня

ENUM_LINE_STYLE &styles[], // стиль линий уровня

int &widths[], // толщина линий уровня

const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="FiboTimes") // имя объекта

{

//--- проверим размеры массивов

if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||

levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))

{

Print(__FUNCTION__,": длина массива не соответствует количеству уровней, ошибка!");

return(false);

}

//--- установим количество уровней

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);

//--- установим свойства уровней в цикле

for(int i=0;i<levels;i++)

{

//--- значение уровня

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);

//--- цвет уровня

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);

//--- стиль уровня

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);

//--- толщина уровня

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);

//--- описание уровня

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(values[i],1));

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает точку привязки "Временных зон Фибоначчи" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboTimesPointChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="FiboTimes", // имя объекта

const int point_index=0, // номер точки привязки

datetime time=0, // координата времени точки привязки

double price=0) // координата цены точки привязки

{

//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим точку привязки

if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет "Временные зоны Фибоначчи" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FiboTimesDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="FiboTimes") // имя объекта

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим объект

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить \"Временные зоны Фибоначчи\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Проверяет значения точек привязки "Временных зон Фибоначчи" и |

//| для пустых значений устанавливает значения по умолчанию |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeFiboTimesEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,

datetime &time2,double &price2)

{

//--- если время первой точки не задано, то она будет на текущем баре

if(!time1)

time1=TimeCurrent();

//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid

if(!price1)

price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- если время второй точки не задано, то она лежит на 2 бара левее второй

if(!time2)

{

//--- массив для приема времени открытия 3 последних баров

datetime temp[3];

CopyTime(Symbol(),Period(),time1,3,temp);

//--- установим первую точку на 2 бара левее второй

time2=temp[0];

}

//--- если цена второй точки не задана, то она совпадает с ценой первой точки

if(!price2)

price2=price1;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- проверим входные параметры на корректность

if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||

InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)

{

Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");

return;

}

//--- количество видимых баров в окне графика

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- размер массива price

int accuracy=1000;

//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы

//--- для установки и изменения координат точек привязки "Временных зон Фибоначчи"

datetime date[];

double price[];

//--- выделение памяти

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(price,accuracy);

//--- заполним массив дат

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- заполним массив цен

//--- найдем максимальное и минимальное значение графика

double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);

double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);

//--- определим шаг изменения цены и заполним массив

double step=(max_price-min_price)/accuracy;

for(int i=0;i<accuracy;i++)

price[i]=min_price+i*step;

//--- определим точки для рисования "Временных зон Фибоначчи"

int d1=InpDate1*(bars-1)/100;

int d2=InpDate2*(bars-1)/100;

int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;

int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;

//--- создадим объект

if(!FiboTimesCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],

InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- теперь будем перемещать точки привязки

//--- счетчик цикла

int h_steps=bars*2/5;

//--- перемещаем вторую точку привязки

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(d2<bars-1)

d2+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- счетчик цикла

h_steps=bars*3/5;

//--- перемещаем первую точку привязки

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- возьмем следующее значение

if(d1<bars-1)

d1+=1;

//--- сдвигаем точку

if(!FiboTimesPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график

ChartRedraw();

// задержка в 0.05 секунды

Sleep(50);

}

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//--- удалим объект с графика

FiboTimesDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- задержка в 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}