- Флаги открытия файлов
- Свойства файлов
- Позиционирование внутри файла
- Использование кодовой страницы
- MessageBox
Использование кодовой страницы в операциях преобразования строк
При операциях конвертации строковых переменных в массивы типа char и обратно в языке MQL5 используется кодировка, соответствующая по умолчанию текущей ANSI кодировке операционной системы Windows (CP_ACP). Если требуется указать иной тип кодировки, то его можно задать дополнительным параметром для функций CharArrayToString(), StringToCharArray() и FileOpen().
В таблице приведены встроенные константы для некоторых наиболее востребованных кодовых страниц. Неперечисленные кодовые страницы можно указать кодом, соответствующим этой странице.
Встроенные константы кодовых страниц
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
CP_ACP
|
0
|
Текущая кодовая страница ANSI кодировка в операционной системе Windows
|
CP_OEMCP
|
1
|
Текущая кодовая страница OEM.
|
CP_MACCP
|
2
|
Текущая кодовая страница Macintosh.
Примечание: Это значение преимущественно используется в ранее созданных программных кодах и теперь в нем нет необходимости, так как современные компьютеры Macintosh используют Unicode кодировку.
|
CP_THREAD_ACP
|
3
|
Кодировка Windows ANSI для текущего потока выполнения.
|
CP_SYMBOL
|
42
|
Кодовая страница Symbol
|
CP_UTF7
|
65000
|
Кодовая страница UTF-7.
|
CP_UTF8
|
65001
|
Кодовая страница UTF-8.
Смотри также