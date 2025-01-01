Использование кодовой страницы в операциях преобразования строк

При операциях конвертации строковых переменных в массивы типа char и обратно в языке MQL5 используется кодировка, соответствующая по умолчанию текущей ANSI кодировке операционной системы Windows (CP_ACP). Если требуется указать иной тип кодировки, то его можно задать дополнительным параметром для функций CharArrayToString(), StringToCharArray() и FileOpen().

В таблице приведены встроенные константы для некоторых наиболее востребованных кодовых страниц. Неперечисленные кодовые страницы можно указать кодом, соответствующим этой странице.

Встроенные константы кодовых страниц

Константа Значение Описание CP_ACP 0 Текущая кодовая страница ANSI кодировка в операционной системе Windows CP_OEMCP 1 Текущая кодовая страница OEM. CP_MACCP 2 Текущая кодовая страница Macintosh. Примечание: Это значение преимущественно используется в ранее созданных программных кодах и теперь в нем нет необходимости, так как современные компьютеры Macintosh используют Unicode кодировку. CP_THREAD_ACP 3 Кодировка Windows ANSI для текущего потока выполнения. CP_SYMBOL 42 Кодовая страница Symbol CP_UTF7 65000 Кодовая страница UTF-7. CP_UTF8 65001 Кодовая страница UTF-8.

