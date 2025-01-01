ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыКонстанты ввода/выводаИспользование кодовой страницы 

Использование кодовой страницы в операциях преобразования строк

При операциях конвертации строковых переменных в массивы типа char и обратно в языке MQL5 используется кодировка, соответствующая по умолчанию текущей ANSI кодировке операционной системы Windows (CP_ACP). Если требуется указать иной тип кодировки, то его можно задать дополнительным параметром для функций CharArrayToString(), StringToCharArray() и FileOpen().

В таблице приведены встроенные константы для некоторых наиболее востребованных кодовых страниц. Неперечисленные кодовые страницы можно указать кодом, соответствующим этой странице.

Встроенные константы кодовых страниц

Константа

Значение

Описание

CP_ACP

0

Текущая кодовая страница ANSI кодировка в операционной системе Windows

CP_OEMCP

1

Текущая кодовая страница OEM.

CP_MACCP

2

Текущая кодовая страница Macintosh.

Примечание: Это значение преимущественно используется в ранее созданных программных кодах и теперь в нем нет необходимости, так как современные компьютеры Macintosh используют Unicode кодировку.

CP_THREAD_ACP

3

Кодировка Windows ANSI для текущего потока выполнения.

CP_SYMBOL

42

Кодовая страница Symbol

CP_UTF7

65000

Кодовая страница UTF-7.

CP_UTF8

65001

Кодовая страница UTF-8.

Смотри также

Состояние клиентского терминала