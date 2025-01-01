//--- описание

#property description "Скрипт создает объект \"Поле ввода\"."

//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта

#property script_show_inputs

//--- входные параметры скрипта

input string InpName="Edit"; // Имя объекта

input string InpText="Text"; // Текст объекта

input string InpFont="Arial"; // Шрифт

input int InpFontSize=14; // Размер шрифта

input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Способ выравнивания текста

input bool InpReadOnly=false; // Возможность редактировать

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Угол графика для привязки

input color InpColor=clrBlack; // Цвет текста

input color InpBackColor=clrWhite; // Цвет фона

input color InpBorderColor=clrBlack; // Цвет границы

input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане

input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений

input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов

input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью

//+------------------------------------------------------------------+

//| Создает объект "Поле ввода" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditCreate(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Edit", // имя объекта

const int sub_window=0, // номер подокна

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0, // координата по оси Y

const int width=50, // ширина

const int height=18, // высота

const string text="Text", // текст

const string font="Arial", // шрифт

const int font_size=10, // размер шрифта

const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // способ выравнивания

const bool read_only=false, // возможность редактировать

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки

const color clr=clrBlack, // цвет текста

const color back_clr=clrWhite, // цвет фона

const color border_clr=clrNONE, // цвет границы

const bool back=false, // на заднем плане

const bool selection=false, // выделить для перемещений

const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов

const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- создадим поле ввода

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось создать объект \"Поле ввода\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- установим координаты объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- установим размеры объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- установим текст

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- установим шрифт текста

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- установим размер шрифта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- установим способ выравнивания текста в объекте

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);

//--- установим (true) или отменим (false) режим только для чтения

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);

//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты объекта

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- установим цвет текста

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- установим цвет фона

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- установим цвет границы

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Перемещает объект "Поле ввода" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditMove(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Edit", // имя объекта

const int x=0, // координата по оси X

const int y=0) // координата по оси Y

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- переместим объект

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить X-координату объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось переместить Y-координату объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет размеры объекта "Поле ввода" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Edit", // имя объекта

const int width=0, // ширина

const int height=0) // высота

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим размеры объекта

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить ширину объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить высоту объекта! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Изменяет текст объекта "Поле ввода" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Edit", // имя объекта

const string text="Text") // текст

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- изменим текст объекта

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Возвращает текст объекта "Поле ввода" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextGet(string &text, // текст

const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Edit") // имя объекта

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- получим текст объекта

if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось получить текст! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Удаляет объект "Поле ввода" |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditDelete(const long chart_ID=0, // ID графика

const string name="Edit") // имя объекта

{

//--- сбросим значение ошибки

ResetLastError();

//--- удалим метку

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": не удалось удалить объект \"Поле ввода\"! Код ошибки = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- успешное выполнение

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- размеры окна графика

long x_distance;

long y_distance;

//--- определим размеры окна

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());

return;

}

//--- определим шаг для изменения размеров поля ввода

int x_step=(int)x_distance/64;

//--- установим координаты поля ввода и его размер

int x=(int)x_distance/8;

int y=(int)y_distance/2;

int x_size=(int)x_distance/8;

int y_size=InpFontSize*2;

//--- запомним текст в локальную переменную

string text=InpText;

//--- создадим поле ввода

if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,

InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- перерисуем график и подождем 1 секунду

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- растянем поле ввода

while(x_size-x<x_distance*5/8)

{

//--- увеличим ширину поля ввода

x_size+=x_step;

if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график и подождем 0.05 секунды

ChartRedraw();

Sleep(50);

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- изменим текст

for(int i=0;i<20;i++)

{

//--- прибавим "+" в начале и конце

text="+"+text+"+";

if(!EditTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- проверим факт принудительного завершения скрипта

if(IsStopped())

return;

//--- перерисуем график и подождем 0.1 секунды

ChartRedraw();

Sleep(100);

}

//--- задержка в полсекунды

Sleep(500);

//--- удалим поле ввода

EditDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- подождем 1 секунду

Sleep(1000);

//---

}