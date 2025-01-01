|
//--- описание
#property description "Скрипт создает объект \"Поле ввода\"."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="Edit"; // Имя объекта
input string InpText="Text"; // Текст объекта
input string InpFont="Arial"; // Шрифт
input int InpFontSize=14; // Размер шрифта
input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // Способ выравнивания текста
input bool InpReadOnly=false; // Возможность редактировать
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // Угол графика для привязки
input color InpColor=clrBlack; // Цвет текста
input color InpBackColor=clrWhite; // Цвет фона
input color InpBorderColor=clrBlack; // Цвет границы
input bool InpBack=false; // Объект на заднем плане
input bool InpSelection=false; // Выделить для перемещений
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает объект "Поле ввода" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Edit", // имя объекта
const int sub_window=0, // номер подокна
const int x=0, // координата по оси X
const int y=0, // координата по оси Y
const int width=50, // ширина
const int height=18, // высота
const string text="Text", // текст
const string font="Arial", // шрифт
const int font_size=10, // размер шрифта
const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // способ выравнивания
const bool read_only=false, // возможность редактировать
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // угол графика для привязки
const color clr=clrBlack, // цвет текста
const color back_clr=clrWhite, // цвет фона
const color border_clr=clrNONE, // цвет границы
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=false, // выделить для перемещений
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим поле ввода
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать объект \"Поле ввода\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим координаты объекта
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- установим размеры объекта
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- установим текст
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- установим шрифт текста
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- установим размер шрифта
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- установим способ выравнивания текста в объекте
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);
//--- установим (true) или отменим (false) режим только для чтения
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);
//--- установим угол графика, относительно которого будут определяться координаты объекта
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- установим цвет текста
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим цвет фона
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);
//--- установим цвет границы
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим перемещения метки мышью
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает объект "Поле ввода" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditMove(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Edit", // имя объекта
const int x=0, // координата по оси X
const int y=0) // координата по оси Y
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим объект
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить X-координату объекта! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить Y-координату объекта! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет размеры объекта "Поле ввода" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Edit", // имя объекта
const int width=0, // ширина
const int height=0) // высота
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим размеры объекта
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить ширину объекта! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить высоту объекта! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Изменяет текст объекта "Поле ввода" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Edit", // имя объекта
const string text="Text") // текст
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- изменим текст объекта
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось изменить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Возвращает текст объекта "Поле ввода" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditTextGet(string &text, // текст
const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Edit") // имя объекта
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- получим текст объекта
if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось получить текст! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет объект "Поле ввода" |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EditDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Edit") // имя объекта
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим метку
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить объект \"Поле ввода\"! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- размеры окна графика
long x_distance;
long y_distance;
//--- определим размеры окна
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Не удалось получить ширину графика! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Не удалось получить высоту графика! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- определим шаг для изменения размеров поля ввода
int x_step=(int)x_distance/64;
//--- установим координаты поля ввода и его размер
int x=(int)x_distance/8;
int y=(int)y_distance/2;
int x_size=(int)x_distance/8;
int y_size=InpFontSize*2;
//--- запомним текст в локальную переменную
string text=InpText;
//--- создадим поле ввода
if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,
InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- растянем поле ввода
while(x_size-x<x_distance*5/8)
{
//--- увеличим ширину поля ввода
x_size+=x_step;
if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график и подождем 0.05 секунды
ChartRedraw();
Sleep(50);
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- изменим текст
for(int i=0;i<20;i++)
{
//--- прибавим "+" в начале и конце
text="+"+text+"+";
if(!EditTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график и подождем 0.1 секунды
ChartRedraw();
Sleep(100);
}
//--- задержка в полсекунды
Sleep(500);
//--- удалим поле ввода
EditDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- подождем 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}